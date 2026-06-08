Trực thăng lớn nhất thế giới liên tục đáp xuống nóc nhà ở Moscow, Nga đang chuẩn bị điều gì?

Nga triển khai trực thăng Mi-26 cẩu các tổ hợp phòng không Pantsir-SMD-E lên mái nhà cao tầng tại Moscow nhằm tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công UAV.

Nga tiếp tục triển khai trực thăng vận tải lớn nhất thế giới để đưa các tổ hợp phòng không Pantsir-SMD-E lên nóc các tòa nhà cao tầng tại thủ đô Moscow, trong nỗ lực mở rộng mạng lưới phòng thủ nhiều lớp nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ngày càng gia tăng từ Ukraine.

Những hình ảnh ghi lại tại quận Sokolniki của Moscow cho thấy các trực thăng Mi-26 liên tục thực hiện nhiệm vụ nâng các hệ thống Pantsir-SMD-E lên mái các công trình cao tầng. Hoạt động này được cho là đã bắt đầu từ cuối tháng 5 và vẫn đang tiếp diễn khi Nga tìm cách bảo vệ khu dân cư, cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các cơ quan chính phủ trước nguy cơ bị UAV tập kích.

Nga điều trực thăng Mi-26 đặt hệ thống Pantsir-SMD-E trên nóc nhà ở Moscow. Ảnh: MW.

Trong thời gian qua, các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào lãnh thổ Nga diễn ra với tần suất ngày càng lớn. Moscow nhiều lần cáo buộc phương Tây hỗ trợ Ukraine thông qua việc cung cấp tài chính, huấn luyện, tình báo và trang thiết bị. Một số chuyên gia quân sự Nga cũng công khai bày tỏ lo ngại về khả năng phòng thủ trước các đợt tấn công UAV quy mô lớn, khi nhiều hình ảnh cho thấy các khu đô thị tại Nga bốc cháy sau những cuộc tập kích gần đây.

Việc triển khai Mi-26 cho nhiệm vụ này cũng thu hút sự chú ý đặc biệt. Đây là trực thăng sản xuất hàng loạt lớn nhất và có tải trọng mạnh nhất thế giới hiện nay. Được phát triển từ thời Liên Xô, Mi-26 có khả năng mang theo tới 20 tấn hàng hóa, vượt xa phần lớn các trực thăng vận tải hạng nặng phương Tây như CH-47 Chinook.

Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26. Ảnh: MW.

Với rotor chính đường kính khoảng 32 mét cùng hai động cơ tuabin trục D-136 công suất lớn, Mi-26 có thể vận chuyển xe bọc thép, pháo binh, hệ thống phòng không, thiết bị công binh hoặc hàng chục binh sĩ tới những khu vực mà máy bay cánh cố định không thể tiếp cận.

Trong nhiều thập kỷ qua, loại trực thăng này đã được sử dụng để triển khai phương tiện chiến đấu, xe tiếp liệu, thiết bị xây dựng cầu đường cũng như vận chuyển hàng hóa cỡ lớn tới các khu vực hẻo lánh. Ngoài vai trò quân sự, Mi-26 còn tham gia nhiều nhiệm vụ dân sự như đưa máy biến áp, thiết bị xây dựng và các công trình lắp ghép tới những vùng xa xôi hoặc hỗ trợ hoạt động cứu hộ sau thiên tai.

Các tổ hợp Pantsir-SMD-E đang được đưa lên nóc nhà tại Moscow được thiết kế chuyên biệt để bảo vệ các mục tiêu cố định trước mối đe dọa từ UAV. Mỗi hệ thống có thể mang tới 48 tên lửa đánh chặn chống UAV cỡ nhỏ TKB-1055 hoặc 12 tên lửa phòng không tầm ngắn 57E6.

Các vụ cháy lớn xảy ra sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Tuapse hồi tháng 4. Ảnh: MW.

Việc bố trí các tổ hợp trên cao giúp giảm nguy cơ bị các công trình xung quanh che khuất tầm bắn, đồng thời mở rộng phạm vi phát hiện và đánh chặn mục tiêu trên không. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV ngày càng vươn sâu vào lãnh thổ Nga, nhiều nhà quan sát cho rằng những biện pháp tương tự có thể sẽ được triển khai tại các khu vực công nghiệp trọng điểm ở miền trung nước Nga, bao gồm cả vùng Ural.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng đặt câu hỏi về tính bền vững của việc phụ thuộc quá nhiều vào các hệ thống phòng không để đối phó với làn sóng UAV ngày càng dày đặc. Điều này đã làm gia tăng các lời kêu gọi trong giới hoạch định chính sách Nga về việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở bị cho là hỗ trợ chương trình UAV của Ukraine nhằm cắt giảm nguồn cung từ gốc.

Theo MW