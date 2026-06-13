Giá xe chạy xăng tại Trung Quốc bất ngờ lao dốc chưa từng thấy

Giá xe chạy xăng tại Trung Quốc giảm kỷ lục do xu hướng chuyển sang xe điện và chính sách hỗ trợ, gây sốc cho thị trường ô tô trong nước.

Dưới tác động của giá nhiên liệu tăng cao trên toàn cầu cùng các chính sách ưu đãi mạnh mẽ dành cho xe điện, giá xe ô tô chạy xăng tại Trung Quốc đang giảm sâu với tốc độ chóng mặt.

Nhiều mẫu xe của các thương hiệu ngoại nổi tiếng hiện mất hơn 70% giá trị so với cách đây ba năm. Thị trường xe cũ cũng không nằm ngoài vòng xoáy giảm giá, khiến lợi nhuận của các đại lý sụt giảm hơn 70%, thậm chí phải bán lỗ để thu hồi vốn.

Giá xe sang giảm 70% sau 3 năm

Theo các bài viết trên Blue News và Yicai, thị trường ô tô Trung Quốc trong tháng 6 đã chấn động khi mẫu Range Rover Evoque L của Land Rover có giá niêm yết chính thức từ 429.800 NDT (khoảng 1,55 tỷ đồng), nhưng giá giao dịch thực tế tại một số đại lý đã giảm xuống chỉ còn 179.800 NDT (khoảng 650 triệu đồng), thậm chí thấp hơn.

Chỉ trong chưa đầy ba năm, giá xe mới của mẫu xe này đã giảm hơn một nửa. Nếu so với mức giá lăn bánh gần 900.000 NDT (khoảng 3,2 tỷ đồng) trước đây, mức giá đã giảm hơn 70%.

Một đại lý Land Rover tại Thượng Hải cho biết hiện mẫu Evoque L được bán với giá 179.800 NDT nếu khách mua trả góp. Giá xe không kèm điều kiện vay là 189.800 NDT. Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận thêm khoản hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới lên tới 10.000 NDT.

Mẫu xe sang Rover Evoque L của Land Rover giảm tới 70% chỉ sau ba năm. Ảnh: Sina.

Giá xe đã qua sử dụng giảm với mức 10% mỗi tháng

Theo tờ Daily Economic News, dù xe chạy xăng vẫn chiếm phần lớn giao dịch trên thị trường xe đã qua sử dụng ở Thượng Hải, giá của hầu hết các dòng xe đều đang lao dốc. Ngay cả những thương hiệu xe sang vốn nổi tiếng giữ giá cũng không thể tránh khỏi xu hướng này.

Nhiều đại lý từng thu mua xe với giá cao hồi đầu năm nay hiện đang rơi vào tình trạng thua lỗ nặng, buộc phải giảm giá mạnh để nhanh chóng giải phóng hàng tồn và thu hồi dòng tiền.

Biến động thị trường cũng khiến biên lợi nhuận của các đại lý bị thu hẹp đáng kể. Những năm trước, một chiếc sedan chạy xăng cỡ nhỏ phổ thông có thể mang lại lợi nhuận gộp từ 7.000-9.000 NDT cho đại lý. Nhưng hiện nay, lợi nhuận của các mẫu xe tương tự thường chỉ còn dưới 2.000 NDT, tương đương mức giảm hơn 70%. Thậm chí, một số chủ showroom nhận định: "Đây là thời điểm tốt nhất để khách hàng mua xe chạy xăng".

Trong khi giá xe liên tục giảm sâu, sức mua trên thị trường xe cũ lại ngày càng suy yếu. Tại các khu chợ xe cũ quy mô lớn ở Thượng Hải, lượng khách đến xem xe khá thưa thớt, phần lớn nhân viên bán hàng rơi vào tình cảnh ngán ngẩm ngồi chờ khách.

Giá xe đã qua sử dụng mất giá với mức 10% mỗi tháng mà vẫn khó bán. Ảnh: Sina.

Một nhân viên kinh doanh xe cũ cho biết nhiều chiếc xe hiện được bán dưới giá vốn: "Rất nhiều xe đang được bán lỗ. Với những chiếc vừa thu mua gần đây, chỉ cần lãi 3.000-5.000 NDT là chúng tôi bán ngay để giảm rủi ro thua lỗ. Thà lãi ít còn hơn giữ hàng”.

Một chủ showroom xe cũ cho biết giá xe năm nay lao dốc với tốc độ chưa từng thấy. "Giá xe giảm quá nhanh, gần như không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Mức giảm cũng không phản ánh quy luật thị trường thông thường", người này nói.

Theo các đại lý, xe chạy xăng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng mua bán nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Chỉ trong một tháng, giá trị xe có thể mất bằng cả mức giảm của một năm trước đây. Tỷ lệ mất giá hàng tháng hiện lên tới gần 10%. "Những chiếc xe trị giá khoảng 300.000 NDT có thể mất giá từ 20.000-30.000 NDT chỉ sau một tháng", một chủ showroom cho biết.

Trong bối cảnh giá lao dốc, nhiều mẫu xe chạy xăng đã qua sử dụng từng bán được khoảng 300.000 NDT nay chỉ còn giao dịch quanh mức 200.000 NDT. Điều này khiến không ít chủ xe rơi vào tâm lý hoảng loạn và đẩy mạnh bán tháo để cắt lỗ trước khi giá tiếp tục giảm sâu hơn.

Sự bùng nổ của xe điện, cuộc chiến giảm giá kéo dài giữa các hãng xe cùng tâm lý chờ đợi công nghệ mới của người tiêu dùng đang khiến thị trường xe xăng Trung Quốc đối mặt với áp lực chưa từng có. Nhiều chuyên gia nhận định quá trình chuyển dịch từ xe động cơ đốt trong sang xe điện tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang diễn ra nhanh hơn so với dự báo thị trường trước đây.

Theo Creaders, Sina