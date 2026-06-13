Nhà Trắng dùng nhạc của Ariana Grande trong video bắt người nhập cư, nữ ca sĩ phản ứng gay gắt

Ariana Grande công khai phản đối việc Nhà Trắng sử dụng ca khúc "Bye" trong video quảng bá chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Hai bên đã có màn đáp trả gay gắt.

Ca sĩ Ariana Grande đã lên tiếng chỉ trích Nhà Trắng sau khi một ca khúc của cô bị sử dụng trong video quảng bá chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo CNN, đoạn video dài khoảng 14 giây được đăng trên TikTok hôm 9/9 cho thấy các nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), còng tay và bắt giữ nhiều người. Video sử dụng ca khúc “Bye” phát hành năm 2024 của Ariana Grande làm nhạc nền. Tuy nhiên, phần âm thanh này sau đó đã bị gỡ bỏ.

Video được đăng kèm dòng chú thích: "Tạm biệt 👋. Tổng thống Trump đã mang lại đường biên giới an toàn nhất trong lịch sử."

Đến ngày 11/6, Ariana Grande trực tiếp bình luận dưới video, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ.

"Xin đừng sử dụng âm nhạc của tôi để gắn với thứ vô nhân đạo, tàn nhẫn và ghê tởm này", nữ ca sĩ viết.

Theo CNN, bình luận của Grande dường như sau đó đã bị ẩn.

Đáp lại phản ứng của nữ ca sĩ, Nhà Trắng gửi tuyên bố tới CNN vào ngày 12/6. Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết: "Chúng tôi sẽ nói điều này lần cuối: Điều thực sự tàn nhẫn, vô nhân đạo và ghê tởm chính là những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội đã làm bị thương và sát hại những công dân Mỹ vô tội."

Ariana Grande từ lâu đã công khai quan điểm chính trị của mình. Tại lễ trao giải Golden Globe Awards hồi tháng 1, cô từng đeo huy hiệu có dòng chữ "ICE OUT" nhằm phản đối các chính sách của cơ quan thực thi nhập cư Mỹ.

CNN cho biết đã liên hệ với đại diện của nữ ca sĩ để tìm kiếm bình luận bổ sung.

Đây không phải lần đầu ông Donald Trump vấp phải phản ứng từ giới nghệ sĩ vì sử dụng âm nhạc của họ trong các hoạt động chính trị. Trước đó, các nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như ABBA, Adele và John Fogerty cũng từng phản đối việc âm nhạc của họ xuất hiện tại các sự kiện vận động tranh cử của ông Trump.

Đây cũng không phải lần đầu một ngôi sao âm nhạc phản ứng trước việc Nhà Trắng sử dụng ca khúc trong các video liên quan đến chiến dịch trấn áp nhập cư.

Trước đó, một video được đăng trên Instagram của Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, kêu gọi người nhập cư "rời đi ngay và tự nguyện trục xuất bản thân", đã sử dụng ca khúc All-American Bitch của Olivia Rodrigo.

Theo các hãng truyền thông Mỹ, Olivia Rodrigo khi đó đã bình luận: "Đừng bao giờ sử dụng các bài hát của tôi để quảng bá cho thứ tuyên truyền mang tính phân biệt chủng tộc và thù hận của các người."

Bình luận này sau đó cũng bị xóa, còn phần nhạc trong video đã bị gỡ bỏ.

Theo CNN