Romania: Máy bay chiến đấu của Anh được phép tấn công UAV của Nga

Tiêm kích Anh được phép tấn công UAV Nga gần biên giới Romania, làm dấy lên lo ngại căng thẳng giữa NATO và Nga leo thang.

Hai tiêm kích Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã được phép tấn công các UAV Nga khi chúng bay qua lãnh thổ Ukraine, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Romania. Tuy nhiên, giới chức Romania và Anh nhấn mạnh rằng các máy bay này không xâm nhập không phận Ukraine và cũng không nổ súng vào bất kỳ mục tiêu nào.

Trong một tuyên bố hôm 25/4, Bộ Quốc phòng Romania cho biết các tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh triển khai tại Căn cứ Không quân 86 ở Fetesti đã cất cánh lúc 2 giờ sáng và thiết lập liên lạc radar với một mục tiêu cách thị trấn cảng Reni của Ukraine khoảng 1,5 km – khu vực nằm bên bờ sông Danube và rất gần lãnh thổ Romania.

“Các phi công đã được phép tấn công UAV,” bộ này cho biết, đồng thời nói thêm rằng sau đó đã ghi nhận nhiều vụ nổ tại Reni.

Sau khi một số hãng truyền thông diễn giải tuyên bố này là bật đèn xanh cho việc tấn công UAV Nga trên lãnh thổ Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh và Romania đã làm rõ với tờ Telegraph rằng các máy bay không hề xâm nhập không phận Ukraine và cũng không giao chiến, quay về căn cứ mà không khai hỏa.

“Do mục tiêu cụ thể đó không xâm nhập không phận Romania, nên không thể bị tấn công. Nhiệm vụ vẫn chỉ là giám sát, răn đe và sẵn sàng phản ứng khi cần thiết,” Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh.

Giới chức tại Bucharest cũng cho biết một vật thể rơi xuống khu vực Galati – một thành phố Romania nằm ngay bên kia sông Danube đối diện Ukraine. Các mảnh vỡ UAV đã làm hư hại một công trình phụ và một cột điện, nhưng không gây thương vong.

Sau đó, Romania cáo buộc Nga có hành động “thiếu trách nhiệm” và “không tôn trọng các chuẩn mực luật pháp quốc tế”, đồng thời gây nguy hiểm không chỉ cho công dân Romania mà còn cho an ninh tập thể của NATO.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, sông Danube đã trở thành tuyến hậu cần quan trọng giữa Kiev và các đối tác châu Âu, với nhiều thông tin cho rằng tuyến đường này có thể được sử dụng để vận chuyển vũ khí.

Moscow nhiều lần lên án sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine, cho rằng các thành viên NATO đang trực tiếp tham gia vào xung đột. Tuy nhiên, vào tháng 9/2025, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga “không bao giờ tấn công các cơ sở dân sự” và “không bao giờ hướng UAV hay tên lửa vào các quốc gia châu Âu và NATO.”

Theo RT