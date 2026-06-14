Hơn 4.400 nhân viên SpaceX thành triệu phú sau vụ IPO lịch sử

Đợt IPO của SpaceX biến hàng nghìn nhân viên thành triệu phú USD, kể cả những vị trí hậu cần như lái xe, nhân viên căng tin, lao công do hưởng lợi từ cổ phiếu tăng giá.

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất lịch sử của SpaceX không chỉ giúp nhà sáng lập Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt 1.000 tỷ USD, mà còn tạo ra làn sóng làm giàu chưa từng có cho hàng nghìn nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của công ty.

Trong nhiều năm qua, SpaceX sử dụng cổ phiếu như một phần quan trọng trong chế độ đãi ngộ nhân sự. Khi công ty chính thức niêm yết với giá 135 USD/cổ phiếu, lượng cổ phần chưa niêm yết mà nhân viên nắm giữ bấy lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội được hiện thực hóa thành tiền mặt.

Từ kỹ sư tên lửa đến nhân viên lao công đều hưởng lợi

Trước khi IPO, nhân viên sở hữu cổ phiếu của công ty tư nhân thường bị hạn chế chuyển nhượng. Sau khi niêm yết, họ vẫn phải trải qua giai đoạn "khóa giao dịch" trước khi được bán cổ phiếu theo từng đợt.

Điều đáng chú ý là làn sóng làm giàu này không chỉ dành cho các kỹ sư tên lửa hay chuyên gia vệ tinh, mà còn lan tới những vị trí hậu cần như thợ hàn, lái xe, nhân viên căng tin, pha chế cà phê hay lao công.

Juan Hernandez, một cựu thợ hàn của SpaceX, cho biết khi gia nhập công ty năm 2015, ông được thưởng số cổ phiếu khi đó trị giá khoảng 10.000 USD nhưng không hề nghĩ chúng sẽ tăng giá mạnh đến vậy. Hiện ông sở hữu khoảng 6.500 cổ phiếu; theo giá IPO, số cổ phần này trị giá gần 880.000 USD. Ông cho rằng chính sách cho nhân viên sở hữu cổ phần giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn bởi "đó cũng là công ty của họ".

Bỗng dưng có tài sản hàng chục triệu USD từ những cổ phiếu năm xưa

Theo Wall Street Journal, cựu kỹ sư 63 tuổi J. André Lavoie hiện sở hữu lượng cổ phiếu SpaceX trị giá hơn 28 triệu USD. Ông dự định dùng số tiền này để cải tạo khách sạn đã mua tại Italy và hỗ trợ người dân địa phương chuyển sang các hệ thống sưởi thân thiện với môi trường hơn.

Ông J. André Lavoie cựu kỹ sư 63 tuổi của công ty hiện sở hữu lượng cổ phiếu SpaceX trị giá hơn 28 triệu USD. Ảnh: Micromedia.

Một cựu nhân viên khác là Maryellen Musselman, từng làm công việc tham gia thu hồi các bộ phận tên lửa rơi xuống ngoài khơi Florida, cho biết cô đã dùng khoảng 10% tiền lương trong hai năm làm việc tại SpaceX để mua thêm cổ phiếu công ty. Giờ đây, cô đang cân nhắc thành lập doanh nghiệp sửa chữa tàu thuyền tại bang Virginia.

Một trong những câu chuyện nổi bật nhất là Trevor Hise, cựu kỹ sư phóng tên lửa 37 tuổi đã đổi đời nhờ quyết định liều lĩnh. Năm 2011, bất chấp lời khuyên của gia đình nên chọn công việc ổn định tại tập đoàn công nghiệp GE Aerospace, anh quyết định đầu quân cho SpaceX khi công ty vẫn bị xem là một startup đầy rủi ro.

Hiện Hise sở hữu hơn 100.000 cổ phiếu SpaceX. Với giá IPO, số tài sản này trị giá ít nhất 13,5 triệu USD. Anh mô tả quy mô khối tài sản mới của mình là "khó tin đến mức phi lý" và đang cùng vợ làm việc với các chuyên gia tài chính để lập quỹ từ thiện, dành một phần tài sản cho các hoạt động cộng đồng.

Maryellen Musselman, từng làm công việc tham gia thu hồi các bộ phận tên lửa rơi xuống ngoài khơi Florida, cho biết cô đã dùng khoảng 10% tiền lương trong hai năm làm việc tại SpaceX để mua thêm cổ phiếu công ty, nhờ đó đã trở thành triệu phú sau vụ IPO. Ảnh: Micromedia.

Khoảng 400 người có thể sở hữu trên 100 triệu USD

Theo phân tích của nền tảng đầu tư Hill.com tại San Francisco, đợt IPO của SpaceX có thể đã biến hơn 4.400 nhân viên và cựu nhân viên thành triệu phú USD. Trong số đó, khoảng 400 người được ước tính sở hữu tài sản hơn 100 triệu USD/người.

Andrew Benson, Giám đốc điều hành Hill.com, nhận định rằng ở phần lớn các thương vụ IPO, người hưởng lợi lớn nhất thường chỉ là nhà sáng lập. Tuy nhiên, quy mô tài sản được tạo ra cho nhân viên tại SpaceX là điều "cực kỳ hiếm thấy".

Dù vậy, không phải tất cả nhân viên cũ đều hưởng được "quả ngọt"; một số nhân viên đời đầu từng tin rằng SpaceX sẽ không bao giờ lên sàn nên đã bán tháo cổ phần từ nhiều năm trước. Thậm chí có người đã đổi cổ phiếu lấy phiếu quà tặng nhà hàng và hiện vô cùng tiếc nuối.

Ngược lại, nhiều cựu nhân viên khác cho biết họ may mắn giữ lại số cổ phần của mình và dù công ty đã niêm yết, họ vẫn chưa có ý định bán ra vì tin rằng giá trị của SpaceX trong tương lai sẽ tiếp tục tăng.

Theo Creaders, Micromedia