Doanh nhân Trương Quang Minh và thực lực nhóm đầu tư mới tại AIC Mê Linh

Khi ông Trương Quang Minh chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT Bất động sản AIC hồi đầu năm 2026, hành trình đổi chủ kéo dài nhiều năm tại dự án AIC Mê Linh gần như đã đi đến hồi kết.

Dấu ấn của ông Trương Quang Minh

Nếu ở kỳ trước, VietTimes đã đề cập tới hành trình đổi chủ của dự án khu đô thị AIC Mê Linh thì câu hỏi được giới đầu tư quan tâm lúc này là: Ai đang thực sự đứng sau AIC Mê Linh và thực lực của nhóm doanh nghiệp này ra sao?

Nếu Prime Land được xem là mắt xích mở đầu cho quá trình tiếp quản Công ty Cổ phần Bất động sản AIC, thì sự xuất hiện của ông Trương Quang Minh (SN 1975) ở vị trí chủ tịch HĐQT đầu năm 2026 được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy quyền kiểm soát doanh nghiệp đã thuộc về nhóm nhà đầu tư liên quan đến R&H Group.

Động thái này không chỉ khép lại quá trình chuyển giao kéo dài nhiều năm, mà còn đưa dự án AIC Mê Linh trở thành một mắt xích mới trong hệ sinh thái bất động sản của doanh nhân Trương Quang Minh.

So với nhiều tên tuổi lớn trên thị trường địa ốc, ông Trương Quang Minh không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, trong giới đầu tư bất động sản, doanh nhân quê Nghệ An lại được biết đến là người đã xây dựng và phát triển R&H Group trong những năm gần đây.

Tập đoàn R&H được thành lập vào tháng 8/2019 với vốn điều lệ ban đầu gần 1.000 tỷ đồng. Ngay từ thời điểm thành lập, ông Trương Quang Minh là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 70% vốn điều lệ, bà Phạm Thị Hạnh (25%) và bà Phạm Thị Hồng (5%).

Cổ đông Tập đoàn R&H thời điểm thành lập.

Ngay từ khi R&H Group thành lập, giới quan sát cũng đặc biệt chú ý tới hai nữ cổ đông đồng hành cùng ông Trương Quang Minh.

Người thứ nhất là bà Phạm Thị Hạnh (SN 1977), nắm giữ 25% vốn điều lệ. Theo tìm hiểu, bà Hạnh là phu nhân của ông Bùi Viết Sơn (SN 1976), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản AZ (AZ Land).

Bản thân bà Hạnh cũng không phải cái tên xa lạ trên thị trường bất động sản Hà Nội. Nữ doanh nhân này từng giữ vai trò chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Quân Anh, đồng thời hiện là chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lâm Viên (Lavico) - doanh nghiệp phát triển dự án Richland Southern tại khu vực Cầu Giấy.

Dấu ấn của bà Phạm Thị Hạnh cũng xuất hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Quân Anh, nơi bà từng đảm nhiệm đồng thời hai vị trí chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc.

Tháng 6/2020, bà Hạnh chuyển giao quyền điều hành doanh nghiệp cho ông Trần Trung Hiếu (SN 1968). Kể từ đó đến nay, ông Hiếu vẫn là người đứng đầu Quân Anh, tiếp tục duy trì vai trò chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Người thứ hai là bà Phạm Thị Hồng (SN 1973), sở hữu 5% vốn điều lệ R&H Group. Đáng chú ý, bà Hồng là phu nhân của ông Trần Trung Hiếu vừa đề cập trên.

Như vậy, ngay từ khi thành lập, R&H Group đã không đơn thuần là doanh nghiệp của riêng ông Trương Quang Minh mà còn là sự kết nối của nhiều nhóm doanh nhân bất động sản hoạt động lâu năm tại Hà Nội.

Chỉ trong thời gian ngắn, R&H Group liên tục tăng vốn, mở rộng quy mô hoạt động và xây dựng hệ sinh thái gồm nhiều công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và năng lượng.

Nếu nhìn vào quá trình phát triển của R&H, có thể thấy doanh nghiệp này lựa chọn mô hình tương đối quen thuộc của các tập đoàn địa ốc lớn: phát triển dự án thông qua hệ thống công ty thành viên và các doanh nghiệp dự án riêng biệt.

Năm 2020, R&H Group lần lượt thành lập R&H Invest, R&H Power và R&H Construction. Đây được xem là ba mảnh ghép quan trọng trong chiến lược khép kín chuỗi giá trị từ đầu tư, phát triển dự án đến xây dựng.

Năm 2020, vốn điều lệ của R&H Group tăng lên 1.290 tỷ đồng. Đến năm 2021, vốn được nâng lên 1.450 tỷ đồng, cao hơn khoảng 45% so với thời điểm thành lập. Dù vậy, các lần tăng vốn này không đi kèm thông tin cập nhật về cơ cấu cổ đông.

Ông Trương Quang Minh (trái).

Bộ máy điều hành R&H Group liên tục có sự xáo trộn trong giai đoạn 2024 - 2025. Cuối năm 2024, ông Trần Hoàng Quý giữ chức chủ tịch HĐQT. Đến giữa năm 2025, bà Bùi Thị Huyền (SN 1998) được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Chỉ vài tháng sau, vào tháng 8/2025, ông Trần Hoàng Quý kiêm nhiệm cả hai vị trí chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc của tập đoàn.

Hệ sinh thái phía sau AIC Mê Linh

Nếu ông Trương Quang Minh là gương mặt đại diện, thì phía sau ông là một hệ sinh thái doanh nghiệp đã được xây dựng trong nhiều năm.

Dữ liệu doanh nghiệp cho thấy các pháp nhân thuộc nhóm R&H liên tục được thành lập với quy mô vốn từ hàng trăm tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp trong số này được sử dụng như những pháp nhân dự án, phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển và chuyển nhượng các dự án bất động sản.

Điểm đáng chú ý là sự kết nối giữa R&H Group với Vinahud - doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tháng 4/2021, ông Trương Quang Minh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vinahud. Đến cuối năm 2025, doanh nhân này sở hữu gần 25% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Dưới thời ông Minh, Vinahud liên tục tham gia các thương vụ M&A liên quan đến các pháp nhân do R&H Group thành lập trước đó.

Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất là Mê Linh Thịnh Vượng. Doanh nghiệp này được R&H Group thành lập vào năm 2023 với vốn điều lệ gần 660 tỷ đồng trước khi được Vinahud nhận chuyển nhượng với giá trị khoảng 950 tỷ đồng.

Không chỉ Mê Linh Thịnh Vượng, với Công ty TNHH Bến Bình Thanh cũng tương tự. Doanh nghiệp này được thành lập đầu năm 2023 với vốn điều lệ hơn 221 tỷ đồng và người đại diện theo pháp luật ban đầu vẫn là ông Nguyễn Minh Tuấn.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, vị trí tổng giám đốc được chuyển giao cho ông Ngô Minh Tâm - người khi đó giữ vai trò Trưởng ban kiểm soát Vinahud. Đến tháng 3/2023, chủ sở hữu doanh nghiệp tiếp tục thay đổi. Người đại diện cho phần vốn sở hữu lúc này là ông Nguyễn Anh Tuấn, một nhân sự quen thuộc trong hệ sinh thái Vinahud.

Không chỉ đan xen với Vinahud thông qua các pháp nhân dự án, hệ sinh thái R&H còn xuất hiện những mối liên hệ đáng chú ý trên thị trường vốn.

Một trong những cái tên khá đặc biệt là ông Nguyễn Hồ Nam - người từng giữ vai trò chủ tịch Bamboo Capital trước khi bị khởi tố. Dữ liệu VietTimes cho thấy đến cuối năm 2022, ông Nam nắm giữ 10% vốn điều lệ tại Tập đoàn R&H.

Trước đó, cuối năm 2021, R&H Group đã ký hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá gần 283 tỷ đồng với ông Nguyễn Hồ Nam nhằm thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Mối liên hệ này tiếp tục được phản ánh trong cơ cấu cổ đông của Dược Nam Hà. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, danh sách cổ đông lớn của Dược Nam Hà đồng thời xuất hiện 3 cái tên gồm: Tập đoàn R&H, bà Phạm Thị Hạnh và ông Nguyễn Hồ Nam. Nhóm cổ đông này được ghi nhận trở thành cổ đông lớn từ năm 2022 và tiếp tục duy trì vị thế trong năm 2024.

Tập đoàn R&H, bà Phạm Thị Hạnh và ông Nguyễn Hồ Nam là cổ đông lớn của Dược Nam Hà từ năm 2022 và tiếp tục duy trì vị thế trong năm 2024.

Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm 2025, cả Tập đoàn R&H, bà Phạm Thị Hạnh và ông Nguyễn Hồ Nam đều không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn của doanh nghiệp dược phẩm này.

Sự xuất hiện rồi rút lui của các cổ đông nói trên không đủ để khẳng định mối quan hệ sở hữu trực tiếp giữa R&H Group và Bamboo Capital. Tuy nhiên, việc những cái tên này đồng thời xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của cùng một doanh nghiệp cho thấy mạng lưới quan hệ đầu tư của hệ sinh thái R&H rất lớn.

Thực lực đến đâu?

Nhìn từ dữ liệu doanh nghiệp, có thể thấy nhóm nhà đầu tư mới sở hữu một số lợi thế đáng chú ý. Thứ nhất, đây là hệ sinh thái đã có kinh nghiệm trong việc thành lập, phát triển và tái cấu trúc các pháp nhân dự án bất động sản quy mô lớn.

Thứ hai, sự hiện diện đồng thời tại R&H Group và Vinahud giúp nhóm doanh nghiệp này có thêm kênh huy động vốn và triển khai các thương vụ M&A. Thứ ba, quy mô vốn điều lệ của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng, cho thấy tham vọng mở rộng đáng kể trong lĩnh vực bất động sản.

Tất nhiên, quy mô vốn hay số lượng pháp nhân chưa phải yếu tố quyết định thành công của một dự án. Với AIC Mê Linh, điều thị trường quan tâm hơn cả là liệu nhóm nhà đầu tư mới có đủ nguồn lực để đưa dự án từng nhiều năm chậm triển khai bước sang giai đoạn phát triển mới hay không.

Chị Nguyễn Bích N - một nhà đầu tư cá nhân cho biết - năm 2021 chị mua lại một lô đất biệt thự gần 200 m2 của một cá nhân đã mua đất dự án này dưới dạng góp vốn đầu tư, được Ngân hàng Techcombank bảo lãnh. Tuy nhiên, thời hạn bảo lãnh đến cuối năm nay sẽ hết hiệu lực. "Tôi mong chủ đầu tư mới sẽ kế thừa các quyền lợi và nghĩa vụ đã ký kết và triển khai đúng thời hạn để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của những nhà đầu tư nhỏ lẻ đã góp vốn vào dự án từ nhiều năm trước", chị N. chia sẻ.

Việc ông Trương Quang Minh cùng hệ sinh thái R&H xuất hiện tại Bất động sản AIC cho thấy dự án đã bước sang một chương mới sau nhiều năm gắn với những biến động về cổ đông và quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, việc nắm quyền tại chủ đầu tư mới chỉ là một phần của câu chuyện. Điều thị trường quan tâm hơn cả là thực lực tài chính của nhóm doanh nghiệp đứng sau dự án lớn này ra sao, nguồn lực nào sẽ được huy động để tái khởi động AIC Mê Linh. VietTimes sẽ tiếp tục tìm hiểu và làm rõ trong những bài tiếp theo.