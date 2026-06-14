Người hâm mộ bóng đá Thái Lan ăn mừng thỏa thuận phát sóng World Cup vào phút chót

Thái Lan chính thức có bản quyền phát sóng World Cup 2026, giúp người hâm mộ theo dõi các trận đấu đỉnh cao hợp pháp và miễn phí trên truyền hình quốc gia.

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan vừa được giải tỏa cơn khát thông tin khi quốc gia này chính thức sở hữu bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá thế giới ngay trước khi tiếng còi khai cuộc của trận đấu đầu tiên vang lên. Trước đó, hàng triệu cổ động viên tại xứ sở chùa vàng đã phải sống trong những ngày tháng lo âu, bất định vì không rõ liệu bản thân có thể theo dõi các trận cầu đỉnh cao trên sóng truyền hình hợp pháp hay không.

Sự nhẹ nhõm và phấn khích nhanh chóng lan tỏa khắp các cộng đồng yêu thể thao ngay sau khi tập đoàn công nghệ và truyền thông niêm yết Jasmine International công bố thương vụ mua lại thành công quyền phân phối hình ảnh của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Hợp đồng thương mại trị giá 70 triệu USD này được cấu trúc dưới dạng một gói bản quyền toàn diện, không chỉ bao gồm giải đấu năm nay mà còn bao phủ cả kỳ đại hội tiếp theo vào năm 2030, giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2027 cùng hàng loạt sự kiện thể thao lớn khác do liên đoàn bóng đá thế giới tổ chức.

Ban lãnh đạo tập đoàn truyền thông chia sẻ rằng các bên liên quan đã phải trải qua những vòng đàm phán vô cùng căng thẳng kéo dài đến tận nửa đêm để đạt được tiếng nói chung. Rào cản lớn nhất trong suốt quá trình thương thảo chính là mức giá sàn mà phía ban tổ chức đưa ra cho một kỳ đại hội riêng lẻ luôn ở mức quá cao so với khả năng tài chính của các nhà đài khu vực. Việc linh hoạt thay đổi chiến lược sang mua trọn gói nhiều giải đấu liên tiếp chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp tháo gỡ nút thắt tài chính, đồng thời đơn vị này cũng khẳng định tự đứng ra bảo trợ toàn bộ nguồn vốn mà không cần đến sự hỗ trợ từ ngân sách quốc gia.

Theo phương án phân phối đã được thống nhất, các hoạt động truyền hình thực tế và dịch vụ phát sóng trực tuyến sẽ do công ty con Mono chịu trách nhiệm vận hành dựa trên hệ thống hạ tầng sẵn có. Trong tổng số hơn một trăm trận đấu của giải, có hơn 40 trận đấu bao gồm cả các vòng đối đầu sinh tử và trận chung kết lịch sử sẽ được phát sóng hoàn toàn miễn phí trên các kênh truyền hình quốc gia để phục vụ công chúng.

Những diễn biến còn lại cùng các chương trình phân tích chuyên sâu sẽ được cung cấp độc quyền thông qua gói dịch vụ trả phí của nền tảng xem phim trực tuyến Monomax. Mặc dù đội tuyển quốc gia Thái Lan hiện vẫn chưa thể giành vé tham dự vòng chung kết, tình yêu dành cho môn thể thao vua tại quốc gia này vẫn vô cùng mạnh mẽ với tỷ lệ người quan tâm thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Cuộc đua sở hữu bản quyền phát sóng vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026 tại khu vực Đông Nam Á chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về mức giá cụ thể giữa các quốc gia, phản ánh quy mô kinh tế và mức độ chịu chi của từng thị trường.

Đứng đầu về mặt chi phí trong khu vực là Indonesia khi các tập đoàn truyền thông lớn tại quốc gia này phải bỏ ra khoản kinh phí khổng lồ, thường dao động từ chín mươi triệu đến hơn 100 triệu USD cho một gói bản quyền toàn diện để phục vụ tệp khán giả khổng lồ của xứ sở vạn đảo. Đối với thị trường Việt Nam, dù các điều khoản chi tiết không được công khai hoàn toàn, giới quan sát tài chính thể thao và các nguồn tin uy tín đều xác định mức giá gốc mà đối tác đại diện phía ban tổ chức chào bán để sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng đa nền tảng trên lãnh thổ Việt Nam là không dưới 15 triệu USD, một con số tăng mạnh do số lượng các trận đấu tăng lên mốc kỷ lục.

Ngược lại, tại các quốc gia như Singapore hay Malaysia, mức chi phí cụ thể có phần dễ thở hơn, lần lượt nằm trong khoảng từ 18-25 triệu USD và 10-15 triệu USD nhờ áp dụng các mô hình kinh doanh thu phí trực tiếp từ người dùng thay vì phát sóng miễn phí đại chúng, tạo nên bức tranh tài chính đa sắc màu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại khu vực.

Theo Nikkei Asia