World Cup 2026: Lễ hội bóng đá đang trở thành sự kiện dành cho giới nhà giàu?

World Cup 2026 mới chỉ khởi tranh nhưng những tranh cãi về giá vé, chi phí lưu trú, ăn uống bên trong sân vận động đang trở thành chủ đề nóng trên truyền thông và mạng xã hội.

Vé vào sân đắt đỏ, Tổng thống Mỹ và Mexico không đến dự khai mạc

World Cup 2026 chứng kiến mức giá vé và dịch vụ tăng vọt, khiến nhiều cổ động viên lo ngại về khả năng tham dự và mất đi tính cộng đồng của lễ hội bóng đá.

Dù FIFA từng quảng bá rằng vé vòng bảng có giá khởi điểm khá dễ tiếp cận, thực tế nhiều trận đấu đã nhanh chóng bị đẩy lên mức hàng trăm hoặc hàng nghìn USD.

Theo tờ The Athletic, khi FIFA, ban tổ chức World Cup, lần đầu tiên mở bán vé vào tháng 10 năm ngoái, giá vé đã ở mức cao nhất trong lịch sử World Cup. Sau đó, trong những tháng tiếp theo, FIFA đã tăng giá vé khi áp dụng cơ chế "dynamic pricing" (định giá linh hoạt theo nhu cầu thị trường). Theo cơ chế này, giá vé không cố định mà thay đổi theo mức độ quan tâm của người mua. Khi nhu cầu tăng cao, giá vé cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Điều này đã đẩy giá vé World Cup 2026 lên mức giá cao nhất lịch sử. Ví dụ, giá vé hạng 1 của FIFA tại vòng bảng World Cup 2026, không bao gồm các trận mở màn, dao động từ 450 đến 990 USD. Năm 2022, vé tương tự có giá 220 USD. Vé hạng 1 cho vòng tứ kết World Cup 2026 có giá ít nhất 1.360 USD - tăng từ 425 USD tại kỳ World Cup trước đó.

Trước đây, vé có giá khoảng 1.000 đô la thường chỉ dành cho trận chung kết World Cup hoặc những chỗ ngồi tốt nhất ở vòng bán kết năm 2022. Giờ đây, nếu muốn có một chỗ ngồi tử tế, bạn cũng phải bỏ ra chừng đó tiền để xem đội tuyển Mỹ thi đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng.

Và nếu muốn, bạn thậm chí có thể chi nhiều tiền hơn nữa để mua một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, mà FIFA đã bán hồi đầu tháng này với giá 32.970 đô la.

Chính sách và giá vé của FIFA đã vấp phải sự phản đối từ nhiều tổ chức đại diện cổ động viên tại châu Âu. Họ cho rằng FIFA đang biến World Cup thành một sản phẩm thương mại cao cấp thay vì một lễ hội bóng đá dành cho mọi tầng lớp người hâm mộ.

Biểu đồ cho thấy giá vé trận chung kết cao chưa từng thấy, gấp 6 lần kỳ World Cup 2022. Ảnh: Thepaper.

Mức giá cao đến mức ngay cả giới lãnh đạo cũng phải lên tiếng. Tổng thống Mỹ Donald Trump không tới dự lễ khai mạc World Cup và lý do ông đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hồi tháng trước. "Tôi chắc chắn muốn có mặt ở đó, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không bỏ tiền mua vé", ông Trump nói với New York Post.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trước đó cũng thừa nhận bà không tham dự trận khai mạc World Cup tại sân Azteca, một phần vì giá vé quá đắt đỏ.

Phát biểu này nhanh chóng gây chú ý trên truyền thông quốc tế bởi hiếm khi một nguyên thủ quốc gia công khai phàn nàn về giá vé của World Cup. Sự việc phản ánh tâm lý chung của nhiều người dân Mexico, quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn đáng kể so với Mỹ và Canada. Đối với không ít gia đình, việc mua vé xem một trận đấu World Cup giờ đây đã trở thành khoản chi tiêu xa xỉ.

Giá phòng khách sạn tăng chóng mặt, bia và đồ ăn đắt đỏ

Theo số liệu thống kê, giá phòng khách sạn tại 16 thành phố đăng cai World Cup trong những ngày diễn ra trận đấu cao hơn khoảng 55% so với ngày thường.

Tại khu vực quanh sân MetLife Stadium ở New York - nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026, giá một phòng tiêu chuẩn tại các khách sạn bình dân đã lên tới 2.200-4.000 USD mỗi đêm trong thời gian thi đấu. Ngay cả những khách sạn chuỗi thông thường nằm cách sân vài km cũng có giá phổ biến trên 600 USD/đêm.

Ở thành phố Kansas, giá trung bình của các khách sạn bình dân trong phạm vi 25 km quanh sân đấu đã tăng từ khoảng 150 USD lên 390 USD vào ngày diễn ra trận đấu, tức cao hơn gấp đôi.

Nhiều người than phiền World Cup 2026 đã từ lễ hội bóng đá biến thành sự kiện của tầng lớp giàu có. Ảnh: Creaders.

Nếu muốn đến sân xem trực tiếp, người hâm mộ còn phải đối mặt với chi phí đi lại không hề nhỏ. Công ty giao thông công cộng bang New Jersey đã nâng giá vé tàu tới sân MetLife từ 13 USD lên 98 USD, tương đương mức tăng hơn 650%.

Trong trường hợp lựa chọn đi ô tô, cổ động viên buộc phải mua giấy phép đỗ xe với giá từ 100-300 USD, thậm chí còn đắt hơn nhiều loại vé xem vòng bảng.

Đối với người hâm mộ từ ngoài khu vực Bắc Mỹ, chi phí còn lớn hơn nhiều. Riêng vé máy bay khứ hồi đến Mỹ đã có giá từ 2.000 USD trở lên. Nếu cộng thêm lệ phí visa, khách sạn, ăn uống và các khoản chi tiêu khác, một số hội cổ động viên ước tính rằng việc theo chân một đội tuyển trong suốt hành trình World Cup 2026 có thể tốn kém gấp hơn 5 lần so với kỳ World Cup tại Qatar năm 2022.

Bên cạnh chuyện giá vé, bia và đồ ăn trong sân cũng khiến cổ động viên "choáng váng". Theo tờ The Sun, tại sân SoFi Stadium - nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay ngày 13/6 - giá đồ ăn, thức uống được đánh giá là "đắt đỏ đến khó tin".

Giá đồ ăn thức uống trong sân khiến nhiều cổ động viên "choáng váng". Ảnh: DQD.

Một cốc bia có giá lên tới 22,7 USD (khoảng 590.000 đồng), trong khi một ly cocktail đặc biệt được bán với giá khoảng 26 USD (gần 680.000 đồng). Ngay cả một phần burrito (bánh cuốn kiểu Mexico) cũng có giá khoảng 19 USD (gần 500.000 đồng).

Điều đó đồng nghĩa với việc một cổ động viên chỉ cần mua một cốc bia và một phần burrito đã phải chi hơn 40 USD, tương đương trên 1 triệu đồng.

Giá cả đắt đỏ khiến người hâm mộ tầng lớp bình dân khó có cơ hội vào sân cổ vũ đội bóng mình yêu thích. Ảnh: BBC.

World Cup đang trở thành sự kiện dành cho giới nhiều tiền

Trong nhiều thập kỷ qua, World Cup luôn được xem là ngày hội toàn cầu, nơi người hâm mộ từ mọi tầng lớp xã hội có thể cùng hòa chung đam mê bóng đá.

Tuy nhiên, sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí đang làm dấy lên lo ngại rằng giải đấu ngày càng mang dáng dấp của một sự kiện giải trí cao cấp hơn là một lễ hội thể thao đại chúng.

Không ít cổ động viên cho rằng họ vẫn có thể theo dõi các trận đấu qua truyền hình hoặc nền tảng trực tuyến với chi phí thấp hơn rất nhiều so với việc trực tiếp tới sân.

Dĩ nhiên, World Cup 2026 vẫn được kỳ vọng sẽ phá vỡ nhiều kỷ lục về lượng khán giả và doanh thu. Nhưng phía sau những con số ấn tượng ấy là một thực tế đáng suy ngẫm: với nhiều người hâm mộ bình thường, giấc mơ được trực tiếp sống trong bầu không khí World Cup đang trở nên xa vời.

Đây chính là nghịch lý lớn nhất của World Cup 2026: giải đấu lớn nhất lịch sử FIFA, nhưng có nguy cơ trở thành kỳ World Cup khó tiếp cận nhất đối với những người tầng lớp bình dân yêu bóng đá.

Theo Creaders/The Athletic