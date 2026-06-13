Mỹ giải mật thêm hồ sơ UFO: Xuất hiện vật thể hình “củ khoai tây”, quả cầu đỏ bí ẩn

Mỹ công bố thêm 72 hồ sơ UFO và hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP), trong đó có các báo cáo về vật thể hình “củ khoai tây”, quả cầu đỏ phát sáng và đĩa bay bí ẩn.

Bộ Chiến tranh Mỹ đã công bố đợt tài liệu giải mật thứ ba liên quan đến các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP), bổ sung thêm 72 hồ sơ ghi nhận những vụ quan sát vật thể bí ẩn do quân nhân, đặc vụ liên bang và nhân chứng ở nhiều quốc gia báo cáo.

Động thái này nằm trong khuôn khổ chương trình PURSUE, được triển khai sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo các cơ quan liên bang rà soát, đánh giá và giải mật các tài liệu liên quan đến UFO, UAP cũng như khả năng tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất.

Các tài liệu mới không đưa ra bằng chứng về người ngoài hành tinh hay một chiến dịch che giấu quy mô lớn của chính phủ. Tuy nhiên, chúng hé lộ thêm nhiều chi tiết về những vụ việc mà giới điều tra đến nay vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích thuyết phục.

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, các vụ việc được xếp loại "chưa giải quyết" là những trường hợp mà dữ liệu hiện có không đủ để xác định bản chất thực sự của vật thể hoặc hiện tượng được quan sát.

Những vật thể kỳ lạ và vô số dấu hỏi

Một trong những báo cáo chi tiết nhất liên quan đến vụ quan sát xảy ra vào tháng 2/2022 gần thành phố Colorado Springs.

Năm quân nhân thuộc Lục quân Mỹ tại căn cứ Fort Carson cho biết họ nhìn thấy một vật thể lạ lơ lửng phía trên khu vực núi Cheyenne.

Theo tài liệu của FBI, vật thể có hình dạng giống "củ khoai tây", với các cạnh rõ ràng và mang màu trắng kem ánh ngọc trai. Các nhân chứng mô tả bề mặt của nó giống như được ghép từ những "vảy cá hoặc các tấm ghép có thể chuyển động", sắp xếp không đối xứng và có hình dạng bất thường.

Báo cáo cho biết vật thể đứng yên khoảng hai phút trước khi biến mất. Không có hình ảnh hay video nào được ghi lại.

Các điều tra viên sau đó đưa ra đánh giá với mức độ tin cậy thấp rằng hiện tượng có thể là kết quả của ánh nắng phản chiếu từ các khu vực phủ tuyết rồi hắt lên mây. Tuy nhiên, các nhân chứng khẳng định bầu trời khi đó hoàn toàn quang đãng. Quá trình điều tra cũng không phát hiện dấu hiệu của khí cầu, máy bay hay bất kỳ công nghệ nước ngoài đã biết nào trong khu vực.

Một trường hợp khác liên quan tới 6 nhân viên thực thi pháp luật liên bang, những người nhiều lần quan sát thấy các quả cầu sáng màu đỏ và cam xuất hiện vào tháng 10/2023.

Theo hồ sơ, các vật thể này xuất hiện phía trên một dãy núi và trong một số thời điểm dường như còn tạo ra thêm nhiều quả cầu nhỏ hơn.

Văn phòng Giải quyết Hiện tượng Dị thường Đa miền (AARO) thuộc Lầu Năm Góc đã phân tích nhiều giả thuyết, bao gồm hoạt động huấn luyện quân sự hoặc pháo sáng được triển khai trong khu vực. Báo cáo kết luận các khả năng này là hợp lý nhưng chưa đủ sức giải thích toàn bộ hiện tượng, đồng thời lưu ý rằng các quan sát có thể liên quan đến "một dạng công nghệ chưa được nhận diện".

Các báo cáo bí ẩn từ khắp thế giới

Đợt giải mật mới cũng bao gồm một báo cáo của FBI về vụ quan sát xảy ra năm 2025 tại khu vực đông bắc nước Mỹ.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một quả cầu màu đỏ rực xuất hiện gần một khu rừng.

Báo cáo viết: "Bên trong quả cầu đỏ, ở chính giữa, dường như có một 'mặt trời plasma màu trắng' với kích thước tương đương quả bóng rổ."

Nhân chứng nói rằng sau đó xuất hiện thêm một quả cầu thứ hai trước khi cả hai vật thể rời đi trong im lặng.

Hồ sơ đính kèm đoạn video quay bằng điện thoại di động ghi lại hình ảnh hai vật thể phát sáng màu đỏ di chuyển trên bầu trời. Nhà Trắng sau đó đã chia sẻ đoạn video này trên mạng xã hội khi đề cập đến vụ việc.

Trong số các tài liệu cũ hơn có một báo cáo của CIA tại Zimbabwe từ năm 2008.

Các nhân chứng gần sân bay chính của nước này cho biết họ nhìn thấy một vật thể hình đĩa với các đèn quay xung quanh.

Theo báo cáo, trong quá trình quan sát, người dân còn nhìn thấy những "tia sáng" phát ra từ vật thể.

Cho đến nay, chiến dịch giải mật của chính quyền Trump đã công bố khoảng 300 hồ sơ liên quan đến UAP có niên đại từ thập niên 1940.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết các đợt giải mật tiếp theo sẽ tiếp tục được triển khai khi quá trình rà soát và hạ mức độ mật của các tài liệu hoàn tất.

Theo FBI, DOW, CIA