“Kỳ quan World Cup”: 11 cầu thủ đá chính tuyển Morocco đều sinh ở nước ngoài

Trong World Cup 2026, đội tuyển Morocco gây ấn tượng với 11 cầu thủ đá chính đều sinh ở nước ngoài, mở ra xu hướng toàn cầu hóa trong bóng đá.

Tại World Cup 2026, một hiện tượng đặc biệt đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu: một đội tuyển ra sân với 11 cầu thủ đá chính nhưng không ai sinh ra tại quốc gia mà họ đại diện.

Sáng 14/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Morocco đã cầm hòa Brazil trong trận ra quân tại World Cup 2026. Sau khi thực hiện 4 quyền thay người, đại diện châu Phi tạo nên một cột mốc đặc biệt trong lịch sử giải đấu: đội tuyển đầu tiên có toàn bộ 11 cầu thủ trên sân đều không sinh ra tại Morocco.

11 cầu thủ này gồm:

Yassine Bounou – sinh tại Canada

Noussair Mazraoui – sinh tại Hà Lan

Issa Diop – sinh tại Pháp

Chadi Riad – sinh tại Tây Ban Nha

Achraf Hakimi – sinh tại Tây Ban Nha

Neil El Aynaoui – sinh tại Pháp

Ayyoub Bouaddi – sinh tại Pháp

Chemsdine Talbi – sinh tại Bỉ

Bilal El Khannouss – sinh tại Bỉ

Samir Moulabbe – sinh tại Pháp

Oussama Sahraoui – sinh tại Tây Ban Nha.

Danh sách 11 cầu thủ và quốc gia nơi họ sinh ra. Ảnh: Ifeng.

Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên Trung Quốc thậm chí còn hài hước kêu gọi đội tuyển nước nhà "học hỏi mô hình Morocco","Đây đúng là bài tập mà bóng đá Trung Quốc cần chép ngay"... ám chỉ việc tận dụng nguồn cầu thủ gốc gác trong cộng đồng kiều dân ở nước ngoài.

Morocco từ lâu đã được xem là một trong những đội tuyển khai thác hiệu quả nhất nguồn nhân lực từ cộng đồng người Morocco sinh sống tại châu Âu. Nhiều ngôi sao của đội bóng như Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui hay Yassine Bounou đều trưởng thành trong hệ thống đào tạo bóng đá của các quốc gia châu Âu trước khi lựa chọn khoác áo đội tuyển Morocco.

Thực tế, theo quy định của FIFA, cầu thủ có thể đại diện cho một quốc gia nếu đáp ứng các điều kiện về quốc tịch hoặc nguồn gốc gia đình. Vì vậy, việc nhiều tuyển thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng thi đấu cho Morocco hoàn toàn phù hợp với luật quốc tế.

Điều đặc biệt ở trận đấu này là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, cả 11 cầu thủ hiện diện trên sân của một đội tuyển đều sinh ra ngoài lãnh thổ quốc gia mà họ đại diện. Đây được xem là một minh chứng rõ nét cho xu hướng toàn cầu hóa trong bóng đá hiện đại.

Theo Ifeng