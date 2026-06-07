Elon Musk sắp trở thành "trillionaire" đầu tiên trên thế giới: 1.000 tỷ USD lớn đến mức nào?

Elon Musk đang tiến rất gần tới một cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử kinh tế hiện đại: trở thành người đầu tiên sở hữu khối tài sản vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Hiện nay, phần lớn tài sản của vị tỷ phú công nghệ đến từ cổ phần và quyền chọn cổ phiếu tại Tesla, với giá trị ước tính khoảng 273 tỷ USD. Tuy nhiên, yếu tố có thể tạo ra bước nhảy vọt mang tính lịch sử là kế hoạch đưa SpaceX lên sàn chứng khoán trong thời gian tới.

Nếu đợt IPO diễn ra theo đúng kỳ vọng của thị trường và SpaceX đạt mức định giá khoảng 1.770 tỷ USD, phần sở hữu của Musk tại công ty này có thể trị giá tới 841 tỷ USD. Khi cộng với khối tài sản tại Tesla, tổng giá trị tài sản của ông có thể lên tới khoảng 1.110 tỷ USD.

Dù vậy, phần lớn tài sản này vẫn là tài sản trên giấy, phụ thuộc vào giá cổ phiếu và mức định giá mà các nhà đầu tư dành cho những doanh nghiệp của Musk.

1 nghìn tỷ USD là con số lớn đến mức khó hình dung. Nếu một người chi tiêu 1 triệu USD mỗi giờ, liên tục 24 giờ mỗi ngày và không nghỉ một giây nào, người đó vẫn phải mất hơn một thế kỷ mới có thể tiêu hết số tiền này.

Để hình dung rõ hơn quy mô khổng lồ của khối tài sản đó, có thể so sánh với nhiều nền kinh tế, ngành công nghiệp và tài sản nổi tiếng trên toàn cầu.

Nền kinh tế của phần lớn các quốc gia

Cảnh đêm của đường chân trời Đài Bắc. Giá trị tài sản ròng của Musk có thể còn lớn hơn giá trị nền kinh tế đảo Đài Loan. Ảnh: AFP.

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chỉ khoảng 20 quốc gia trên thế giới có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vượt mốc 1.100 tỷ USD.

Điều đó đồng nghĩa phần lớn các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trên hành tinh đều có quy mô kinh tế nhỏ hơn khối tài sản mà Musk có thể sở hữu.

Trong số đó có những nền kinh tế phát triển như Đài Loan (Trung Quốc) với GDP khoảng 977 tỷ USD, Ireland khoảng 779 tỷ USD, Thụy Điển khoảng 760 tỷ USD hay Singapore khoảng 660 tỷ USD.

Ngay cả Nam Phi, nơi Musk sinh ra, cũng chỉ có quy mô nền kinh tế vào khoảng 480 tỷ USD, chưa bằng một nửa tài sản tiềm năng của ông.

Nếu trở thành trillionaire (nghìn tỷ phú), Musk sẽ sở hữu lượng tài sản lớn hơn GDP của hàng trăm triệu người đang sinh sống tại nhiều quốc gia cộng lại.

Nền kinh tế của Manhattan

Tổng sản lượng kinh tế của Manhattan, nơi đặt trụ sở của Phố Wall và phần lớn các tập đoàn lớn của Mỹ, có thể thấp hơn giá trị tài sản ròng ước tính của Elon Musk sau khi SpaceX hoàn tất đợt IPO. Ảnh: AFP.

Không cần nhìn ra bên ngoài nước Mỹ để tìm những nền kinh tế nhỏ hơn khối tài sản của Musk.

Manhattan từ lâu được xem là trung tâm tài chính quyền lực nhất thế giới, nơi đặt trụ sở của nhiều ngân hàng đầu tư, quỹ đầu cơ và tập đoàn đa quốc gia. Đây cũng là nơi tọa lạc của Phố Wall – biểu tượng của chủ nghĩa tư bản Mỹ.

Tuy nhiên, tổng giá trị kinh tế mà Manhattan tạo ra trong một năm chỉ nhỉnh hơn 1.000 tỷ USD. Điều đó có nghĩa là nếu SpaceX IPO thành công như kỳ vọng, khối tài sản cá nhân của Musk có thể ngang bằng hoặc vượt cả nền kinh tế của một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất hành tinh.

Toàn bộ bất động sản tại Houston

Toàn cảnh khu trung tâm thành phố Houston. Giá trị của tất cả bất động sản tại trung tâm công nghiệp dầu mỏ quan trọng này thấp hơn giá trị tài sản ròng ước tính của Musk. Ảnh: Getty.

Houston là thành phố lớn thứ ba nước Mỹ và là trung tâm năng lượng hàng đầu thế giới. Nơi đây tập trung nhiều tập đoàn dầu khí lớn nhất hành tinh, cùng hàng triệu mét vuông văn phòng, nhà ở và cơ sở công nghiệp.

Tuy nhiên, tổng giá trị toàn bộ bất động sản tại Houston – bao gồm cả bất động sản thương mại lẫn nhà ở – hiện được ước tính khoảng 879 tỷ USD.

Nói cách khác, nếu đạt mốc 1.110 tỷ USD, Musk sẽ sở hữu lượng tài sản lớn hơn toàn bộ nhà cửa, văn phòng, trung tâm thương mại và cơ sở công nghiệp của một trong những đô thị quan trọng nhất nước Mỹ.

Toàn bộ số xe mới được người Mỹ mua trong một năm

Xe ô tô tại một đại lý Ford ở Richmond, California. Giá mua của tất cả các xe ô tô mới bán ra tại Mỹ năm ngoái có thể thấp hơn giá trị tài sản ròng của Elon Musk. Ảnh: Getty.

Sau nhà ở, ô tô là khoản chi tiêu lớn nhất đối với phần lớn các hộ gia đình Mỹ. Năm 2025, người dân Mỹ đã mua khoảng 16,3 triệu xe mới. Với giá bán trung bình hơn 48.000 USD mỗi chiếc, tổng giá trị thị trường xe mới đạt khoảng 789 tỷ USD.

Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với khối tài sản mà Musk có thể nắm giữ.

Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Musk chính là người đứng đầu Tesla, hãng xe điện có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới và là một trong những động lực chính giúp ông xây dựng khối tài sản khổng lồ hiện nay.

Các tỷ phú công nghệ khác cộng lại

(Từ trái sang phải, theo chiều kim đồng hồ): Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, nhà sáng lập Oracle Larry Ellison, các nhà sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin. Mặc dù mỗi người đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng tổng tài sản của họ cộng lại cũng không thể vượt qua Elon Musk sau khi ông hoàn tất đợt IPO của SpaceX. Ảnh: AFP.

Musk vốn đã là người giàu nhất thế giới, nhưng khoảng cách giữa ông và những tỷ phú công nghệ còn lại có thể tiếp tục được nới rộng.

Nếu cộng tài sản của bốn nhân vật giàu có hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ gồm Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison và Jeff Bezos, tổng giá trị tài sản của họ vào khoảng 1.090 tỷ USD.

Con số này vẫn thấp hơn đôi chút so với mức 1.110 tỷ USD mà Musk có thể đạt được.

Đây là điều gần như không tưởng nếu nhìn lại một thập kỷ trước, khi những cái tên như Bezos, Page hay Brin từng được xem là biểu tượng của sự giàu có trong ngành công nghệ.

Toàn bộ các đội thể thao chuyên nghiệp giá trị nhất thế giới

Một trận đấu giữa Dallas Cowboys và Los Angeles Rams, hai đội bóng NFL có giá trị nhất. Tất cả các đội thể thao trên thế giới cộng lại cũng không có giá trị bằng tổng tài sản ròng của Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Sở hữu một đội thể thao chuyên nghiệp từ lâu được xem là biểu tượng địa vị của giới siêu giàu.

Các tỷ phú trên khắp thế giới đã chi hàng tỷ USD để mua những đội bóng đá, bóng rổ, bóng chày hoặc bóng bầu dục nổi tiếng nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng và danh tiếng.

Tuy nhiên, ngay cả khi cộng giá trị của 50 đội thể thao đắt giá nhất hành tinh lại với nhau, tổng con số cũng chỉ vào khoảng 353 tỷ USD.

Trong danh sách này có những thương hiệu thể thao nổi tiếng nhất thế giới, từ Dallas Cowboys cho tới Toronto Raptors.

Điều đó có nghĩa là khối tài sản tiềm năng của Musk lớn gấp hơn ba lần tổng giá trị của 50 đội thể thao giá trị nhất thế giới cộng lại.

Nếu kịch bản IPO của SpaceX diễn ra như kỳ vọng, thế giới sẽ lần đầu tiên chứng kiến một cá nhân sở hữu khối tài sản tương đương nền kinh tế của nhiều quốc gia, lớn hơn giá trị của các ngành công nghiệp khổng lồ và vượt xa những chuẩn mực giàu có từng tồn tại trong lịch sử hiện đại. Khi đó, Elon Musk không chỉ là người giàu nhất thế giới, mà còn trở thành người đầu tiên bước vào lãnh địa chưa từng có: câu lạc bộ nghìn tỷ USD.

Theo CNN, Forbes