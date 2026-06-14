Chỉ 4 thành viên đoàn Iran được Mỹ chon nhập cảnh, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá vẫn bị từ chối

Chỉ có 4 thành viên Iran được Mỹ cấp visa tham dự World Cup 2026, trong khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran vẫn bị từ chối, ảnh hưởng tới kế hoạch thi đấu.

Trong số các thành viên liên quan đến đội tuyển Iran tham dự World Cup 2026, chỉ có 4 người được Mỹ cấp thị thực, trong khi nhiều quan chức cấp cao, bao gồm cả Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj, tiếp tục bị từ chối nhập cảnh.

Theo BBC và nhiều hãng truyền thông quốc tế, trước đó 15 thành viên trong đoàn Iran không được cấp visa vào Mỹ. Sau khi đội tuyển đặt đại bản doanh tại Mexico, 10 người đã nộp đơn xin cấp lại thị thực. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có 4 người được chấp thuận, gồm hai nhân viên phụ trách đối ngoại, một chuyên viên phân tích chiến thuật và một thành viên khác của đoàn.

Ngược lại, 6 người, trong đó có Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj, tiếp tục bị Mỹ từ chối cấp visa. Một cán bộ truyền thông của đội tuyển thậm chí đã từ bỏ việc nộp đơn lại.

Đội tuyển Iran sẽ thi đấu 3 trận vòng bảng tại Mỹ, nhưng phải đặt bản doanh tại Mexico. Ảnh: AFP.

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, Mỹ chỉ cho phép các cầu thủ tham dự World Cup nhập cảnh để thi đấu, đồng thời siết chặt việc cấp thị thực cho các quan chức quản lý và nhân viên hỗ trợ của đội bóng.

Các biện pháp hạn chế này được cho là sẽ gây nhiều khó khăn cho kế hoạch thi đấu của Iran tại World Cup. Đội tuyển Iran nằm ở bảng G và sẽ lần lượt gặp các đội New Zealand, Bỉ và Ai Cập trong các trận đấu diễn ra tại Los Angeles và Seattle.

Ban đầu, Iran dự định đặt đại bản doanh ở thành phố Tucson, bang Arizona (Mỹ). Tuy nhiên, do các vấn đề liên quan đến thị thực, đội bóng đã chuyển địa điểm đóng quân sang thành phố Tijuana của Mexico, nằm sát biên giới bang California.

Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ và thành viên được cấp visa phải di chuyển từ Mexico sang Mỹ một ngày trước khi thi đấu rồi quay trở lại Tijuana ngay sau trận đấu, khiến công tác hậu cần trở nên phức tạp hơn nhiều.

Các cầu thủ đội tuyển Iran tập luyện tại thành phố Tijuana, Mexico. Ảnh: AFP.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đã cấp đầy đủ thị thực cần thiết cho cầu thủ và những nhân sự phục vụ trực tiếp cho việc tham dự World Cup. Cơ quan này cũng tuyên bố sẽ “không cho phép Iran lợi dụng hệ thống thị thực để đưa các phần tử khủng bố vào Mỹ dưới danh nghĩa mạo danh".

Không chỉ Iran, một số nhân vật khác liên quan đến World Cup cũng gặp rắc rối về nhập cảnh. Trước đó, trọng tài người Somalia Omar Artan đã bị Mỹ từ chối cấp visa với lý do nghi ngờ có liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Dù liên tiếp xảy ra các vụ từ chối cấp thị thực gây tranh cãi, FIFA bị cho là gần như không có động thái can thiệp đáng kể. Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ tình trạng này. Ông nhấn mạnh: "Nguyên tắc cơ bản của World Cup là các đội tuyển và trọng tài tham dự vòng chung kết phải được nhập cảnh mà không gặp trở ngại. FIFA tuyệt đối không được làm suy yếu tính phổ quát của bóng đá".

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về những thách thức chính trị và ngoại giao mà World Cup 2026 - giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai - đang phải đối mặt ngay từ những ngày đầu khởi tranh.

Theo StarNews