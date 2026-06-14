Bị hôn bất ngờ khi tác nghiệp World Cup, phản ứng của phóng viên Hàn Quốc gây tranh cãi

Trong trận đấu mở màn, phóng viên Hàn Quốc Son Jang-hoon bị cổ động viên Mexico hôn và ôm, phản ánh sự nhiệt huyết nhưng cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn hành vi.

World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt không chỉ trên sân cỏ mà cả bên ngoài khán đài. Mới đây, một nam phóng viên truyền hình Hàn Quốc đã bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi bị một nữ cổ động viên Mexico ôm và hôn ngay khi đang lên sóng trực tiếp.

Vụ việc xảy ra khi phóng viên Son Jang-hoon của đài truyền hình MBC đang thực hiện bản tin trực tiếp trên đường phố thành phố Guadalajara, Mexico, để đưa tin về trận mở màn giữa Hàn Quốc và CH Czech. Tuy nhiên, khi chương trình đang lên sóng, một nữ cổ động viên người địa phương bất ngờ xuất hiện từ ngoài khung hình.

Cô gái xinh đẹp này tươi cười tiến lại gần, chủ động khoác tay Son Jang-hoon rồi bất ngờ hôn lên má anh trước ống kính. Chưa dừng lại ở đó, cô còn dành cho anh một cái ôm rất chặt.

Trước màn "tấn công" bất ngờ này, Son Jang-hoon tỏ ra vô cùng bối rối. Anh mở to mắt, người cứng đờ trong vài giây, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng duy trì tác phong chuyên nghiệp để tiếp tục bản tin.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng hài hước nhận xét đây là một "bài kiểm tra bản lĩnh nghề nghiệp" thực thụ, đồng thời khen ngợi phóng viên đã giữ được sự bình tĩnh dù rơi vào tình huống khó xử. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện của sự cuồng nhiệt và thân thiện vốn nổi tiếng của người hâm mộ Mexico.

Đoạn video gây sốt và... tranh cãi. Nguồn: BJnews.

Tuy nhiên, vụ việc cũng làm bùng lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa sự nhiệt tình và hành vi quấy rối. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc ôm hôn người khác khi chưa được đồng ý, đặc biệt là khi họ đang làm việc, là hành vi thiếu tôn trọng.

Nhiều bình luận đặt câu hỏi: "Nếu đổi vai, một người đàn ông làm như vậy với nữ phóng viên thì dư luận sẽ phản ứng thế nào?", hay "Dù là nam hay nữ thì đây có phải là quấy rối nơi làm việc hay không?".

Trong bản tin của mình, Son Jang-hoon cũng nhắc đến mối thiện cảm đặc biệt mà người Mexico dành cho Hàn Quốc. Tình cảm này bắt nguồn từ kỳ FIFA World Cup 2018, khi đội tuyển Hàn Quốc bất ngờ đánh bại tuyển Đức 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng. Bàn thắng của Son Heung-min trong thời gian bù giờ đã gián tiếp giúp Mexico giành vé vào vòng 16 đội.

Kể từ đó, nhiều cổ động viên Mexico gọi người Hàn Quốc bằng biệt danh thân mật "Hermano Coreano" (Người anh em Hàn Quốc).

Ngoài bóng đá, làn sóng văn hóa Hàn Quốc với những nhóm nhạc nổi tiếng như BTS và BLACKPINK cũng góp phần gia tăng thiện cảm của người dân Mexico đối với Hàn Quốc.

Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn bên lề World Cup, một cổ động viên Mexico còn hào hứng hô lớn trước máy quay: "Anh em Hàn Quốc ơi, giờ bạn đã là người Mexico rồi!".

Theo LTN, BJnews