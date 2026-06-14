Trung Quốc thắng lớn nhờ World Cup: Hàng lưu niệm “made in Yiwu” chiếm 70% thị phần toàn cầu

Khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, thành phố Nghĩa Ô (Yiwu) thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - vốn được mệnh danh là “công xưởng của thế giới” - cũng bước vào mùa làm ăn sôi động nhất năm.

Theo ước tính của Hiệp hội Đồ thể thao Nghĩa Ô, các sản phẩm lưu niệm World Cup sản xuất tại đây hiện chiếm gần 70% thị phần toàn cầu.

Đơn hàng tăng mạnh nhờ World Cup mở rộng quy mô

Năm nay, World Cup có số đội tham dự nhiều hơn các kỳ trước, kéo theo nhu cầu về áo đấu, cờ, bóng, cúp lưu niệm và các sản phẩm cổ vũ tăng vọt.

Nhiều doanh nghiệp tại Nghĩa Ô cho biết họ đã hoàn tất phần lớn đơn hàng từ trước ba tháng. Càng gần ngày khai mạc, lượng đơn hàng bổ sung càng tăng mạnh, đến mức nhiều nhà nhập khẩu phải chọn vận chuyển bằng đường hàng không để kịp thời gian giao hàng.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đồ thể thao của Nghĩa Ô đã đạt 2,34 tỷ nhân dân tệ (khoảng 345 triệu USD), tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu sang ba nước đồng chủ nhà World Cup Mỹ, Canada và Mexico đạt khoảng 550 triệu nhân dân tệ (81,2 triệu USD), tăng 21,3%.

"Gà hét bóng đá" - đồ chơi mùa World Cup được đặt làm nhiều. Ảnh: CNS.

Áo Messi, Ronaldo và đủ loại đồ cổ vũ bán chạy

Tại khu đồ thể thao của chợ thương mại quốc tế Nghĩa Ô, nhiều gian hàng trưng kín áo đấu, cúp mô hình, cờ đội tuyển và thú nhồi bông theo chủ đề World Cup.

Một số cửa hàng đã mua được giấy phép sử dụng hình ảnh chính thức của các đội tuyển tham dự giải đấu. Ngoài ra còn có nhiều sản phẩm thiết kế riêng, giúp tăng giá trị và sức cạnh tranh.

Các mẫu áo mang số 10 của Lionel Messi và số 7 của Cristiano Ronaldo vẫn là những mặt hàng hút khách nhất.

Không chỉ dừng ở các sản phẩm truyền thống, nhiều doanh nghiệp còn tung ra những món đồ “độc lạ” để chiều fan bóng đá như áo size nhỏ cho trẻ em, áo cho thú cưng hay món đồ cổ vũ vui nhộn mang tên “gà hét bóng đá”.

Theo các thương nhân địa phương, tổng lượng đơn hàng liên quan đến World Cup năm nay dự kiến tăng 20-30% so với kỳ trước. Thậm chí có doanh nghiệp cho biết doanh thu của họ đã tăng tới 5 lần nhờ các đơn hàng gấp và nhu cầu cá nhân hóa sản phẩm.

Ông Ngô Hiểu Minh, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng thể thao và thiết bị tập luyện Nghĩa Ô, cho biết việc World Cup mở rộng số đội tham dự lên 48, cùng với sự xuất hiện của nhiều đội tuyển lần đầu góp mặt, đã tạo thêm nhu cầu lớn cho thị trường hàng lưu niệm.

“Cứ mỗi kỳ World Cup, các doanh nghiệp ở Nghĩa Ô lại điều chỉnh kế hoạch sản xuất từ rất sớm để bắt kịp xu hướng của người hâm mộ toàn cầu”, ông nói.

Theo Worldjournal