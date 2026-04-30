Thượng viện Mỹ bác đề xuất hạn chế ông Trump dùng vũ lực với Cuba

Các cáo buộc xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ nhiều lần ám chỉ khả năng tiến hành một chiến dịch thay đổi chế độ tại quốc đảo này.

Một nỗ lực do phe Dân chủ dẫn đầu nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc sử dụng vũ lực chống lại Cuba mà không có sự chấp thuận của Quốc hội đã thất bại tại Thượng viện.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba theo giờ Mỹ, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ biện pháp này với tỷ lệ 51-47, cho rằng đề xuất không phù hợp vì hiện không có tình trạng thù địch quân sự đang diễn ra với Cuba.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine, một thành viên đảng Dân chủ bang Virginia và là người đưa ra nghị quyết về quyền chiến tranh vào tháng 3, cho biết biện pháp này là cần thiết vì lệnh phong tỏa của ông Trump đối với hòn đảo đã gây ra “khủng hoảng nhân đạo trên khắp Cuba”, bao gồm gián đoạn chăm sóc y tế, thiếu nước sạch và giá thực phẩm tăng cao.

Ông Trump đã áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba vào tháng 2, siết chặt lệnh cấm vận kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ bằng cách đe dọa trừng phạt các quốc gia và công ty vận chuyển dầu thô đến hòn đảo. Ông nhiều lần ám chỉ khả năng tiến hành các chiến dịch thay đổi chế độ nhằm vào chính phủ tại Havana, cam kết mang lại “bình minh mới cho Cuba” và cảnh báo rằng nước này sẽ là “mục tiêu tiếp theo” sau khi ông “xử lý xong việc này”, ám chỉ cuộc chiến Mỹ–Israel với Iran.

Ông Trump cho rằng chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh” của mình – bao gồm cả cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân hồi tháng 1 – đã “rất, rất thành công”.

Cuba đã phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng và thiếu nhiên liệu nghiêm trọng trong những tháng gần đây, sau khi Venezuela – từng là nhà cung cấp dầu chính – ngừng vận chuyển dưới áp lực của Mỹ.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã lên án “lệnh phong tỏa tàn khốc” của Washington đối với nguồn cung nhiên liệu, gọi đây là một “cuộc tấn công thô bạo” vào hệ thống kinh tế của đất nước.

Tình hình tạm thời dịu lại vào cuối tháng 3, khi một tàu chở dầu của Nga đã vận chuyển 100.000 tấn dầu thô đến Cuba sau khi được cho là đã vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ. Sau đó, ông Trump nói rằng Washington không “phản đối việc có ai đó đưa một chuyến hàng vào đảo”, vì “họ cần tồn tại”. Moscow cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba trong bối cảnh lệnh phong tỏa ngày càng siết chặt.

