Tàu chở dầu Nga cập cảng Cuba, Moscow tuyên bố sẽ sát cánh cùng Havana

Nga điều tàu dầu 100.000 tấn tới Cuba bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ, trong bối cảnh quốc đảo này chìm trong khủng hoảng điện và thiếu năng lượng nghiêm trọng.

Nga hôm 30/3 cho biết rằng một tàu chở dầu mang theo 100.000 tấn dầu thô đã cập cảng Cuba, đồng thời khẳng định Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ các đồng minh bằng cách cung cấp thêm năng lượng, bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ đối với quốc đảo này.

Mỹ đã cắt nguồn xuất khẩu dầu từ Venezuela sang Cuba sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 3/1, và Tổng thống Donald Trump từng đe dọa áp thuế trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào gửi dầu thô đến Cuba.

Tuy nhiên, vào Chủ nhật vừa qua, ông Trump phát tín hiệu thay đổi lập trường, bày tỏ sự cảm thông với nhu cầu năng lượng của người dân Cuba và cho thấy khả năng nới lỏng chính sách trước đó.

Con tàu mang tên Anatoly Kolodkin hiện đang chờ dỡ hàng tại cảng Matanzas, theo thông báo của Bộ Giao thông Nga.

Điện Kremlin cho biết họ đã nêu vấn đề về con tàu này trong các cuộc trao đổi với phía Mỹ, nhưng Nga cho rằng họ có nghĩa vụ phải hỗ trợ “những người bạn” tại Cuba.

“Vấn đề này thực sự đã được nêu ra trước trong các cuộc tiếp xúc với các đối tác Mỹ của chúng tôi”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Theo Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, quốc đảo này đã không nhận được tàu chở dầu nào trong suốt 3 tháng qua, khiến cuộc khủng hoảng năng lượng trở nên nghiêm trọng và gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng tới khoảng 10 triệu dân. Các quan chức y tế cảnh báo tình trạng này làm gia tăng nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân ung thư, đặc biệt là trẻ em.

Khi được hỏi liệu Nga có tiếp tục gửi thêm các chuyến hàng hay không, ông Peskov cho biết: “Trong hoàn cảnh tuyệt vọng mà người dân Cuba đang phải đối mặt, điều đó không thể khiến chúng tôi thờ ơ, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo hướng này”.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy con tàu Nga đã rời cảng Primorsk ở vùng Baltic từ ngày 8/3 và hiện đang di chuyển dọc bờ biển phía bắc Cuba.

Theo Reuters