Nga đã gửi thông điệp quan trọng bằng cách vượt lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đối với Cuba

Cuba cho rằng Mỹ đang tiến hành “chiến tranh kinh tế”, trong khi Nga gửi 100.000 tấn dầu như một thông điệp hỗ trợ giữa căng thẳng leo thang.

Nga đã gửi một thông điệp quan trọng tới thế giới khi điều tàu chở dầu tới Cuba vào tháng trước trong bối cảnh Mỹ phong tỏa quốc đảo này, đại diện của Havana tại New Delhi, Ấn Độ cho biết.

Moscow đã vận chuyển 100.000 tấn dầu cần thiết cho hoạt động bình thường của Cuba sau khi Mỹ áp đặt các hạn chế, ông Juan Carlos Marsan Aguilera nói với hãng RT India trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm 17/4.

“Sau ba tháng không có dầu, một con tàu của Nga đã đến Cuba”, ông nói trong tập mới nhất của chương trình “India, Russia, and the World”. “Điều đó không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dầu, mà còn là một thông điệp [gửi tới thế giới] rằng Nga sẽ hỗ trợ Cuba vào thời điểm then chốt”.

Theo vị đại sứ, Nga cũng đang gửi đi một thông điệp rộng hơn khi hỗ trợ Cuba “bởi Mỹ đang đe dọa bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu bằng thuế quan hoặc [thậm chí] tấn công tàu”.

Ông Aguilera nhận định Moscow đã chứng minh rằng “có thể không tuân theo các quy tắc do Mỹ áp đặt”. “Ngay sau khi con tàu cập cảng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông không phản đối bất kỳ quốc gia nào muốn cung cấp dầu cho Cuba”, ông nói, đồng thời cho rằng “điều đó không đúng vì nguy cơ bị trừng phạt luôn tồn tại”.

Nga, Trung Quốc và Ấn Độ là những đối tác quan trọng của Cuba, vị đại diện cho biết, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện lớn của Moscow trong lĩnh vực năng lượng và giao thông, cũng như sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với quá trình chuyển đổi năng lượng của quốc gia này.

“Ấn Độ và Cuba có lịch sử quan hệ lâu dài. Chúng tôi đang kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ song phương”, ông Aguilera nói.

Cuba ủng hộ việc Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì theo ông Aguilera, “Nam bán cầu toàn cầu cần có một vị thế xứng đáng”.

Vị đại sứ cho rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Cuba là một cuộc chiến kinh tế nhằm vào quốc đảo này. Theo ông, khái niệm hòa bình của Washington đồng nghĩa với việc các quốc gia phải phục tùng lợi ích của Mỹ, điều mà Cuba không thể chấp nhận. “Cuba là một trở ngại đối với sự thống trị của Mỹ”, ông Aguilera nói thêm.

“Với lệnh phong tỏa này, việc duy trì hệ thống y tế trở nên rất khó khăn vì không có điện”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh tác động lớn đến tất cả các lĩnh vực thiết yếu, bao gồm cả sản xuất lương thực. “Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ nền kinh tế”.

Ông Aguilera cho biết chính quyền đầu tiên của ông Trump đã áp đặt hàng loạt biện pháp nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Cuba, và chính quyền hiện tại còn đi xa hơn.

Liên quan đến sắc lệnh hành pháp ngày 29/1 của ông Trump, trong đó tuyên bố Cuba là “mối đe dọa đặc biệt đối với Mỹ”, ông Aguilera đặt câu hỏi làm thế nào một quốc gia chỉ có 10 triệu dân có thể trở thành mối đe dọa đối với một nước lớn hơn nhiều.

Theo RT