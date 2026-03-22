Cuba bị sập lưới điện lần thứ hai trong vòng một tuần

Lưới điện quốc gia của Cuba đã bị sập trong hôm 21/3 theo giờ địa phương, đánh dấu lần thứ hai trong vòng một tuần, trong bối cảnh bị phong tỏa dầu mỏ do Mỹ áp đặt – một cú sốc mới cho chính phủ đang nỗ lực để duy trì nguồn điện cho 10 triệu dân.

“Vào lúc 18:32, đã xảy ra sự mất kết nối hoàn toàn của Hệ thống Điện Quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật”, công ty điện lực nhà nước Union Electrica thông báo trên mạng xã hội.

Sự cố này là lần mất điện lớn thứ ba trong tháng, sau khi phần lớn hệ thống bị sập vào ngày 4/3 do một nhà máy nhiệt điện lớn gặp sự cố. Lưới điện cũng đã tê liệt hoàn toàn vào đầu tuần mà không rõ nguyên nhân.

Cuba từng trải qua nhiều đợt mất điện diện rộng trong những năm gần đây, nhưng việc hai lần “tắt điện toàn quốc” chỉ trong một tuần là điều bất thường.

Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng được cho là xuất phát từ lệnh phong tỏa dầu mỏ do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với quốc đảo Caribe này, sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1 trong một chiến dịch liên quan đến cáo buộc buôn ma túy.

Trước đó, Venezuela là nguồn cung dầu quan trọng nhất cho Cuba, cung cấp nhiên liệu với các điều kiện ưu đãi. Tuy nhiên, sau biến động chính trị, nguồn cung này gần như bị cắt đứt hoàn toàn.

Kể từ đó, chính quyền Trump không chỉ chặn dòng dầu từ Venezuela sang Cuba mà còn đe dọa áp thuế trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Havana.

Mexico – một trong những nhà cung cấp dầu lớn khác của Cuba – cũng đã ngừng xuất khẩu dầu sang nước này, dù vẫn duy trì hỗ trợ nhân đạo.

Trong khi đó, giá dầu toàn cầu tăng vọt do cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của Cuba. Dù Mỹ đã tạm thời nới lỏng trừng phạt đối với dầu Nga, nhưng lại loại trừ Cuba (cùng với Triều Tiên và khu vực Crimea) khỏi cơ chế này.

Theo Reuters