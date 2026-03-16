Ông Trump tuyên bố có thể sớm đạt thỏa thuận với Cuba, hoặc có hành động khác

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/3 cho biết Mỹ có thể sớm đạt được một thỏa thuận với Cuba hoặc sẽ thực hiện các bước đi khác, phát tín hiệu rằng quan hệ căng thẳng lâu nay giữa hai nước có thể sớm xuất hiện những diễn biến mới.

“Cuba cũng muốn đạt được một thỏa thuận, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm hoặc là đạt được thỏa thuận, hoặc làm bất cứ điều gì chúng ta phải làm”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. “Chúng tôi đang nói chuyện với Cuba, nhưng trước tiên chúng tôi sẽ xử lý vấn đề Iran”.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Havana vẫn ở mức cao sau nhiều năm trừng phạt, bất đồng ngoại giao và tranh chấp về di cư cũng như an ninh. Các đồng minh trong khu vực và giới đầu tư đang theo dõi sát sao những tín hiệu cho thấy khả năng thay đổi chính sách.

Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel hôm thứ Sáu tuần trước cho biết nước này đã mở các cuộc đàm phán với Mỹ trong bối cảnh đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

“Những cuộc đàm phán này nhằm tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại đối với những khác biệt song phương giữa hai quốc gia”, ông Díaz-Canel nói trong một đoạn video phát trên truyền hình nhà nước.

Ông Díaz-Canel cho biết hy vọng các cuộc thương lượng sẽ giúp hai đối thủ lâu năm “rời xa đối đầu”.

Cuộc khủng hoảng kinh tế của Cuba trở nên trầm trọng hơn do gián đoạn nguồn dầu nhập khẩu – nguồn năng lượng mà hòn đảo phụ thuộc để vận hành các nhà máy điện và hệ thống giao thông. Tình trạng thiếu nhiên liệu đã buộc chính quyền phải áp dụng các đợt cắt điện luân phiên trên khắp cả nước và hạn chế một số dịch vụ công.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã đưa ra một loạt phát biểu cho rằng Cuba rất muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ. Ông còn nói Cuba có thể trở thành đối tượng của một “cuộc tiếp quản thân thiện”, trước khi nói thêm rằng “có thể đó sẽ không phải là một cuộc tiếp quản thân thiện”.

Mặc dù hai bên đã nối lại liên lạc, những khác biệt lớn giữa hai chính phủ vẫn còn tồn tại. Các quan chức Mỹ cho biết bất kỳ sự nới lỏng sức ép nào cũng có thể phụ thuộc vào những nhượng bộ chính trị và kinh tế từ Havana, trong khi các lãnh đạo Cuba khẳng định các cuộc đàm phán phải tôn trọng độc lập của hòn đảo.

Theo Reuters