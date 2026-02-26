Đụng độ giữa lực lượng biên phòng Cuba với tàu Mỹ xâm nhập: 4 người chết, 7 người bị thương

Trong bối cảnh Mỹ và Cuba gia tăng căng thẳng do lệnh cấm vận dầu mỏ gây ra khủng hoảng năng lượng và nhân đạo, Bộ Nội vụ Cuba cho biết lực lượng biên phòng đã đấu súng với một tàu cao tốc đăng ký tại bang Florida (Mỹ) khi tàu này xâm nhập vùng biển Cuba, khiến 4 người trên tàu thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra gần một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía bắc Cuba. Phía Cuba khẳng định khi tàu tuần tra biên phòng tiếp cận chiếc tàu cao tốc đăng ký tại Mỹ, những người trên tàu đã nổ súng trước, làm một nhân viên biên phòng bị thương. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói với tờ New York Times rằng vụ đấu súng liên quan đến một tàu dân sự Mỹ đang tìm cách đưa người thân rời khỏi Cuba.

Phía Cuba cho biết vào sáng ngày 25/2 theo giờ địa phương, gần khu vực Cayo Falcones thuộc tỉnh Villa Clara, miền Trung nước này, lực lượng biên phòng phát hiện chiếc tàu mang số hiệu FL7726SH đăng ký tại Florida. Một tàu của lực lượng biên phòng chở 5 thành viên đã tiếp cận chiếc tàu này và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, những người trên tàu cao tốc đã nổ súng, làm chỉ huy tàu biên phòng Cuba bị thương. Hai bên sau đó xảy ra đấu súng; những người bị thương trên tàu cao tốc đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện vẫn chưa rõ danh tính những người trên tàu cũng như mục đích của họ, và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Bản cập nhật mới nhất từ Bộ Nội vụ Cuba cho biết 4 người trên tàu nước ngoài bị bắn chết và 6 người bị thương; những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu và điều trị. Hiện chưa rõ danh tính những người trên tàu cũng như mục đích hoạt động của họ trong khu vực này; cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ vụ việc. Đại sứ quán Cuba tại Mỹ cũng đăng trên mạng xã hội rằng: “Trước những thách thức hiện nay, Cuba tái khẳng định quyết tâm bảo vệ lãnh hải và nhấn mạnh quốc phòng là trụ cột cơ bản để bảo vệ chủ quyền và đảm bảo ổn định khu vực”.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance phát biểu tại họp báo ở Nhà Trắng rằng Ngoại trưởng Marco Rubio “khoảng 15 phút trước đã báo cáo sơ bộ cho tôi về vụ việc, nhưng hiện chúng tôi chưa có nhiều chi tiết”. Ông nói thêm: “Hy vọng mọi chuyện không nghiêm trọng như chúng ta lo ngại”, song cũng thừa nhận “hiện chưa thể nói thêm”.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio đang thăm Saint Kitts và Nevis, cho biết hiện chưa rõ quốc tịch của những người trên tàu và con tàu không chở nhân viên chính phủ Mỹ. Ông nói một vụ đấu súng như vậy trên biển là điều rất bất thường và không xảy ra hàng ngày. “Chúng tôi sẽ làm rõ điều gì đã xảy ra, ai có liên quan và sẽ đưa ra đánh giá dựa trên các sự kiện đã được xác minh”, ông nói.

Ông cho biết các điều tra viên Mỹ sẽ nhanh chóng thu thập các thông tin then chốt; lực lượng tuần duyên Mỹ cũng đã đến khu vực lân cận nơi xảy ra vụ việc. Ông thừa nhận hiện chưa rõ con tàu thuộc quyền kiểm soát của ai — “đó là điều chúng tôi trước tiên cần xác định; nếu những người này là công dân hoặc thường trú nhân của Mỹ, chúng tôi muốn tiếp cận họ”. Tuy nhiên, phía Mỹ nhấn mạnh sẽ không chỉ dựa vào thông tin do chính phủ Cuba cung cấp mà sẽ tự xác minh các tình tiết của vụ việc.

Theo Dongfang, UDN