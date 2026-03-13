Chủ tịch Cuba xác nhận đang đối thoại với Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel xác nhận đã tổ chức các cuộc đối thoại với phía Mỹ để tìm giải pháp hợp tác và giải quyết khác biệt giữa hai nước.

Trong thông điệp được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Cuba tối 13/3 (giờ Việt Nam), Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel xác nhận nước này gần đây đã tổ chức các cuộc đối thoại với đại diện chính phủ Mỹ.

Chủ tịch Díaz-Canel cho biết, mục đích của các cuộc họp này là “tìm giải pháp giải quyết các khác biệt giữa hai nước thông qua đối thoại”, xác định những vấn đề song phương cần được giải quyết, đánh giá ý chí thực hiện các hành động cụ thể từ cả hai phía, đồng thời thảo luận các lĩnh vực hợp tác.

Ông khẳng định, Cuba sẵn sàng thúc đẩy đối thoại trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chế độ chính trị, chủ quyền, cũng như quyền tự quyết của hai chính phủ.

Chủ tịch Díaz-Canel cũng nhấn mạnh rằng Cuba không phản ứng trước những dư luận suy đoán, mà đang xử lý các vấn đề liên quan với thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm, bởi đây là vấn đề quan trọng đối với quan hệ song phương Cuba – Mỹ. Ông nhấn mạnh cần nỗ lực lớn để tìm ra giải pháp, giúp cả hai bên tiến về phía trước và tránh đối đầu.

Theo Xinhua