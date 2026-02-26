Nga cân nhắc viện trợ nhiên liệu cho Cuba giữa khủng hoảng trầm trọng

Havana đang phải vật lộn với một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong nhiều năm giữa làn sóng sức ép kinh tế từ Mỹ.

Chính phủ Nga đang xem xét các biện pháp hỗ trợ khả thi cho Cuba — quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng — theo lời Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, hãng tin Interfax đưa tin hôm 25/2.

Áp lực kinh tế của Mỹ và các hạn chế đối với nhà cung cấp dầu đã làm giảm mạnh lượng dầu cung cấp cho quốc gia vùng Caribe này.

Phát biểu với báo chí sau một báo cáo của chính phủ trình trước Duma Quốc gia, ông Novak cho biết các đề xuất liên quan đang được thảo luận ở cấp nội các. “Ủy ban liên chính phủ về thương mại và hợp tác kinh tế giữa Nga và Cuba đang xử lý vấn đề này”, ông nói.

Tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện đã buộc chính phủ Cuba ban hành các biện pháp khẩn cấp. Các biện pháp này bao gồm tuần làm việc bốn ngày đối với các doanh nghiệp nhà nước, giới hạn bán nhiên liệu, cắt giảm dịch vụ xe buýt và đường sắt liên tỉnh, và tạm thời đóng cửa một số cơ sở du lịch.

Chính quyền Cuba cũng đã cảnh báo các hãng hàng không rằng họ sẽ đình chỉ cung cấp nhiên liệu hàng không trong một tháng do cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Các chuyến bay đường dài từ đảo quốc buộc phải dừng tiếp nhiên liệu tại các sân bay ở các nước láng giềng.

Sức ép từ Mỹ nhằm ép Cuba thay đổi chính sách kinh tế đã khiến lượng dầu từ Venezuela — nguồn cung chính trong nhiều thập kỷ — bị ngừng sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ ông Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu năng lượng của Cuba.

Nguồn khủng hoảng này nằm trong bối cảnh lệnh phong tỏa dầu mỏ do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nhằm siết chặt nguồn cung cho Cuba, khiến cuộc sống hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện kéo dài và tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng.

Cuộc khủng hoảng khiến chính phủ buộc phải áp dụng những biện pháp khắc nghiệt hơn như hạn chế bán xăng, cắt giảm giờ làm việc, giảm dịch vụ vận tải công cộng và ảnh hưởng tới các dịch vụ thiết yếu khác. Đảo quốc này phụ thuộc rất lớn vào dầu nhập khẩu, chỉ sản xuất khoảng 40% nhiên liệu cần thiết nên dễ bị tổn thương trước các lệnh cấm vận và hạn chế nguồn cung.

Nga đã lên tiếng chỉ trích chiến lược của Mỹ và đang “thảo luận” các biện pháp hỗ trợ qua ủy ban liên chính phủ, thể hiện mối quan hệ lâu dài và vai trò của Moscow trong việc tìm cách giúp Cuba đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng này.

Theo RT