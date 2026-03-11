Ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ xuất hiện tại lễ khởi công dự án 13.000 tỷ

Sự xuất hiện của ông Trịnh Văn Quyết tại lễ khởi công khu đô thị Eurowindow Light City (Thanh Hóa) đã thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự.

Ngày 10/3, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding tổ chức lễ khởi công dự án khu đô thị Eurowindow Light City tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án có quy mô khoảng 176 ha, tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành khu đô thị xanh nằm ở bờ bắc sông Mã.

Theo quy hoạch, Eurowindow Light City được phát triển đồng bộ với hệ thống gần 200 tiện ích, bao gồm các công trình thương mại dịch vụ, công viên và hồ điều hòa. Dự án cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm như biệt thự, biệt thự đảo view hồ, nhà liền kề, shophouse, căn hộ chung cư và shophouse khối đế.

Trong đó, dự án dự kiến có khoảng 2.460 căn nhà phố thương mại, 600 căn biệt thự cùng nhiều tiện ích phục vụ cư dân. Một trong những điểm nhấn của dự án là tuyến phố đi bộ có mái che kết hợp các căn shophouse hai mặt tiền.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng, Phó chủ tịch HĐQT Eurowindow Holding cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án bài bản, đảm bảo chất lượng và tiến độ, với mục tiêu bàn giao giai đoạn 1 vào quý III/2026.

Đáng chú ý, tại lễ khởi công dự án có sự xuất hiện của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Sau gần 4 năm vắng bóng, ông Trịnh Văn Quyết bắt đầu xuất hiện trở lại từ cuối tháng 1/2026 khi tham dự cuộc gặp với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam.

Trước đó, ông Quyết bị bắt vào tháng 3/2022. Đến tháng 6/2025, cựu Chủ tịch FLC được giảm án xuống còn 7 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, Tập đoàn FLC có nhiều động thái tái cơ cấu nhân sự. Doanh nghiệp liên tục bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo mới, trong đó có Tổng giám đốc Trịnh Văn Nam (sinh năm 1991).

Bên cạnh đó, từ ngày 6/3, các cổ đông sở hữu cổ phiếu FLC có thể trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu này.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, hiện FLC đang triển khai hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung tại các địa bàn như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai… với tổng quỹ đất khoảng 10.000 ha.

Song song với lĩnh vực bất động sản, FLC cũng đang trong quá trình khôi phục hoạt động của hãng hàng không Bamboo Airways sau khi tiếp quản trở lại.