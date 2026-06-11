Phát Đạt trình cổ đông thương vụ 10.400 tỷ đồng tại dự án của Lotte

Phát Đạt đang lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch đầu tư mua phần vốn góp tại Lotte Properties HCMC với giá trị dự kiến 10.400 tỷ đồng, nhằm mở rộng quỹ dự án bất động sản nhà ở và thương mại dịch vụ.

Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố thông tin về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, HĐQT PDR trình cổ đông xem xét và thông qua chủ trương đầu tư mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC. Giá trị giao dịch dự kiến là 10.400 tỷ đồng, tương ứng từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của PDR theo báo cáo tài chính gần nhất.

Đây là giao dịch đầu tư quan trọng trong chiến lược phát triển và mở rộng quỹ dự án của PDR tại phân khúc bất động sản dân cư và thương mại dịch vụ.

Dự án là tổ hợp bất động sản hỗn hợp cao cấp, bao gồm nhà ở và thương mại dịch vụ, do Lotte Properties HCMC đang phát triển. Bên cạnh việc thông qua giao dịch đầu tư nêu trên, HĐQT cũng trình cổ đông xem xét việc giao và ủy quyền cho HĐQT, đồng thời chấp thuận để HĐQT được giao và ủy quyền lại cho chủ tịch HĐQT và/hoặc tổng giám đốc chịu trách nhiệm và toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai và thực hiện giao dịch đầu tư theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đối tượng tham gia lấy ý kiến là toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phiếu PDR có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 1/6/2026. Thời gian thực hiện lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 11/6/2026 và thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi phiếu biểu quyết là trước 12 giờ 00 ngày 22/6/2026.

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến trực tiếp, thông qua đường bưu điện hoặc gửi bản quét phiếu biểu quyết từ địa chỉ email đã đăng ký hợp lệ đến công ty theo hướng dẫn trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông.

Ở một diễn biến khác, HĐQT PDR vừa thông qua chủ trương cho công ty con chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Hòa Phú, với giá chuyển nhượng không thấp hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo quyết định, Công ty cổ phần Bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Bình Dương - công ty con do PDR nắm quyền kiểm soát - sẽ thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 136.863.000 cổ phần đang sở hữu tại Hòa Phú.

Hòa Phú hiện là chủ đầu tư dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 tại phường Thuận Giao, TP.HCM, trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án có quy mô khu đất khoảng 2,65 ha, gồm khu cao tầng với các chức năng thương mại – dịch vụ, nhà trẻ và nhà ở, cùng khu nhà ở thấp tầng.

Sau khi giao dịch được hoàn tất theo đúng quy định, PDR dự kiến thu về ít nhất 3.000 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng nằm trong kế hoạch tái cấu trúc vốn, chủ động sắp xếp lại danh mục đầu tư và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm có quy mô lớn, pháp lý rõ ràng và khả năng triển khai trong giai đoạn tới.

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