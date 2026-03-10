Người nước ngoài sang Việt Nam mua xăng, cơ quan chức năng vào cuộc

Cục Hải quan vừa yêu cầu Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan các khu vực tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu và vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết thời gian gần đây, xung đột quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng tới nguồn cung, giá cả xăng dầu và an ninh năng lượng.

Ngày 9/3, giá xăng dầu của Việt Nam (giá xăng A95 niêm yết là 27.047 đồng/lít) thấp hơn giá xăng A95 của Campuchia (31.000 đồng/lít), Lào (39.000 đồng/lít), từ đó xuất hiện tình trạng người dân vùng biên giới Campuchia, Lào sang Việt Nam mua xăng dầu.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan các khu vực, Chi cục Điều tra chống buôn lậu triển khai quyết liệt các biện pháp.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu; chênh lệch giá bán xăng dầu thị trường Việt Nam với các nước có chung đường biên giới để chủ động dự báo, đánh giá tình hình, nắm bắt và có phương án phòng ngừa từ sớm các xu hướng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên các tuyến biên giới (đặc biệt là tuyến đường thuỷ nội địa, cửa khẩu đường bộ giáp với Lào, Campuchia) và trên các vùng biển.

Bên cạnh đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm đối với phương tiện xuất cảnh (bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường biển), đặc biệt là các phương tiện có bồn, bể, gia cố các thùng, hầm có thể chứa xăng dầu; hoặc lợi dụng hoạt động cung ứng xăng dầu cho tàu biển, hoạt động tạm nhập, tái xuất để buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vận chuyển xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng...

Tiếp theo là đẩy mạnh công tác trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới, vùng biển với các lực lượng chức năng chống buôn lậu (biên phòng, công an, cảnh sát biển, quản lý thị trường...) và chính quyền địa phương các tỉnh biên giới.

Bên cạnh đó là kết hợp công tác nghiệp vụ với tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất xăng dầu; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường đảm bảo an ninh năng lượng.

Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh về kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến mặt hàng xăng dầu cũng như các phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới để kịp thời cảnh báo trong toàn ngành theo quy định của Cục Hải quan.