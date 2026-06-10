Hé lộ loạt doanh nghiệp cam kết xây gần 100.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM

13 đơn vị đã cam kết phát triển gần 100.000 căn nhà ở xã hội (NƠXH) cho thuê từ nay đến năm 2030, giải quyết bài toán không gian sống cho người lao động ở TP.HCM.

Một dự án nhà ở xã hội tại TP. HCM. Ảnh: Sở Xây dựng TP. HCM.

TP.HCM cho biết trong giai đoạn 2026 – 2030 sẽ đặt chỉ tiêu phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội để cho thuê. Đến nay, 13 tổ chức và doanh nghiệp lớn (bao gồm 4 đơn vị thuộc khối Nhà nước/đoàn thể và 9 doanh nghiệp tư nhân) đã ký cam kết đăng ký xây dựng tổng cộng lên tới khoảng 97.900 căn nhà ở xã hội cho thuê.

Bước đi này được đánh giá sẽ giúp thay đổi cục diện nhà ở cho người thu nhập thấp tại TP.HCM. Thay vì người lao động phải phụ thuộc vào các khu nhà trọ tự phát, chật hẹp và thiếu an toàn, mô hình này hướng tới việc hình thành một "hệ sinh thái nhà ở cho thuê" văn minh, bài bản và có giá thuê hợp lý, giúp người lao động yên tâm "an cư lạc nghiệp".

Khối Nhà nước, đoàn thể và tổ chức công sẽ xây 46.755 căn. Trong đó, Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM là 25.000 căn; Liên đoàn Lao động TP.HCM là 10.000 căn (phục vụ trực tiếp cho công nhân); Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM là 10.000 căn; Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO) là hơn 1.755 căn.

Khối doanh nghiệp tư nhân sẽ xây hơn 51.000 căn. Trong đó: Tập đoàn CT Group là 20.000 căn; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bcons là 10.000 căn; Công ty CP Địa ốc Kim Oanh là 5.000 căn; Tập đoàn Vingroup là 4.500 căn (dự kiến triển khai ngay tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn); Tập đoàn Novaland là 4.240 căn; Công ty CP ĐT XD SX DV DL Thiên Phát là 3.150 căn; Công ty CP Đức Mạnh là 2.000 căn; Công ty CP Phát triển Căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) là 1.000 căn; và Công ty TNHH TM - XD Lê Thành là 800 căn.

Để các doanh nghiệp có thể hiện thực hóa gần 100.000 căn hộ này, lãnh đạo TP.HCM và Bộ Xây dựng đã đưa ra các chính sách "mở đường" cụ thể.

Theo đó sẽ thiết lập "luồng xanh" thủ tục, trong đó Thành phố cam kết rút ngắn khoảng 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng NƠXH và nhà ở cho thuê. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2026 sẽ có 65 dự án được khởi công.

Về tài chính, Thành phố đưa ra chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn lên đến 300 tỷ đồng/dự án. Đồng thời, kiến nghị Trung ương hỗ trợ từ 70% - 80% lãi suất vay thương mại trong giai đoạn đầu tư và 10 năm đầu vận hành khai thác.

Tận dụng tài sản công, bên cạnh xây mới, Thành phố sẽ rà soát và chuyển đổi một số khu nhà đất công, nhà tái định cư đang bỏ trống (như khu tái định cư Bình Khánh) sang mô hình nhà ở cho thuê để tăng nhanh nguồn cung.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là giải pháp bảo đảm an sinh xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị hiện đại, văn minh, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.