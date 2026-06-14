Hé lộ hồ sơ TV4: Liên danh với TV1 tư vấn dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia do EVN làm chủ đầu tư, liên danh TV1 - TV4 cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình, lập thiết kế bản vẽ thi công.

TV4 vừa cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch HĐQT; ông Trần Cao Hỷ - Tổng giám đốc và ông Nguyễn Như Đông - Phó tổng giám đốc.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giam bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng công ty TV4.

Chủ tịch Lê Cao Quyền (ảnh) và 3 nhân sự chủ chốt của TV4 đã bị tạm giam.

CTCP Tư vấn xây dựng Điện 4 (Mã: TV4) tiền thân là Phân viện Quy hoạch Thiết kế điện miền Nam được thành lập năm 1976 với sứ mệnh là cải tạo, khôi phục và xây dựng lại hệ thống điện cho các tỉnh phía Nam để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh. Thời điểm đó, doanh nghiệp chỉ có 18 cán bộ và kỹ sư.

Đến năm 1999, Bộ Công nghiệp quyết định thành lập Công ty Tư vấn xây dựng Điện 4 là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sau đó 8 năm (2007), TV4 tiến hành cổ phần hoá, trong đó EVN nắm cổ phần chi phối. Lúc này, số cán bộ và kỹ sư của doanh nghiệp đã tăng lên 400 người.

Nhìn chung, dù đã cổ phần hoá nhưng cơ cấu cổ đông TV4 khá cô đặc khi EVN nắm tới 71,65% vốn điều lệ. Tỷ lệ cổ đông trong nước vượt 99% tính đến tháng 10/2025, trong đó cá nhân chỉ nắm hơn 27% vốn, số còn lại thuộc về tổ chức.

Cơ cấu cổ đông của TV4 tính đến tháng 10/2025.

Hiện tại, TV4 hoạt động ở 3 lĩnh vực chính là tư vấn, kinh doanh, đầu tư. Trong đó công ty chuyên tư vấn xây dựng các công trình liên quan đến nguồn điện, lưới điện, các dạng năng lượng mới và tái tạo, viễn thông điện lực, các công trình giao thông, thủy lợi…

TV4 tham gia sản xuất kinh doanh điện năng, gia công chế tạo cấu kiện, vật liệu và xây lắp điện… Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Buôn Đôn khi nắm 31% vốn tại đây.

Tham gia loạt dự án điện trọng điểm

Với lợi thế là công ty con EVN và kinh nghiệm gia nhập lĩnh vực điện gần 50 năm, TV4 tham gia vào loạt dự án trọng điểm của đất nước. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã đóng điện thành công dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao EVN làm chủ đầu tư, Ban QLDA Điện 1 là đại diện chủ đầu tư. Liên danh TV1 - TV4 cung cấp dịch vụ: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình, lập thiết kế bản vẽ thi công.

Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng.

Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia do EVN làm chủ đầu tư. Ảnh: Báo Chính phủ.

Bên cạnh đó, TV4 còn tham gia vào nhiều dự án như Nâng công suất trạm biến áp (TBA) 500kV Phố Nối; Nâng công suất TBA 500kV Thạnh Mỹ; Đường dây 500kV Bình Dương 1 - Chơn Thành; Dự án TBA 500kV Ninh Sơn, TBA 220kV Tân Việt; Đường dây 500kV mạch kép ĐG Phila - Trạm cắt 500kV Nam Cấm (Đoạn trên lãnh thổ Việt Nam); Trạm cắt 500kV Nam Cấm và các đoạn đường dây 500kV đấu nối…

Trong năm 2025, doanh nghiệp cho biết đã triển khai lập thiết kế bản vẽ thi công thủy điện tích năng Bác Ái giai đoạn 2 - đợt 1 đáp ứng tiến độ thi công, hoàn thành ước đạt 40% khối lượng. Tiếp tục hoàn thiện thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 - đợt 2 và đang trong quá trình thẩm định.

Ngoài ra, TV4 còn tham gia các gói thầu quan trắc, kiểm định an toàn đập, hồ chứa công trình thủy điện như Ialy, Sê San 3, Pleikrông, Sông Bung 4.

Về năng lượng tái tạo và năng lượng mới, TV4 triển khai và cơ bản hoàn thành thiết kế kỹ thuật nhà máy điện gió Bảo Thạnh, điện mặt trời trên hồ Srepok 3 trong năm ngoái.

Góp vốn vào nhiều công ty điện

Như đã nêu ở trên, TV4 hiện có 1 công ty liên kết là CTCP Thủy điện Buôn Đôn với tỷ lệ sở hữu 31%, tương đương 103 tỷ đồng. Đơn vị hiện vận hành nhà máy Thủy điện Sêrêpôk 4A có công suất thiết kế là 64 MW được khởi công xây dựng từ 2010.

Đến 2014, nhà máy Thủy điện Sêrêpôk 4A phát điện thương mại, cung cấp nguồn năng lượng điện sạch khoảng 250 triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, TV4 còn rót tiền vào nhiều công trong lĩnh vực điện như CTCP Điện Sơn Giang, CTCP EVN Quốc tế, đồng thời đầu tư vào CTCP Đầu tư Phát triển Khánh Hòa - Hà Nội, hoạt động trong mảng bất động sản.

TV4 rót vốn vào nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực điện. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Nhìn chung, việc TV4 rót nhiều tiền vào công ty điện là một trong những chiến lược được đề ra của doanh nghiệp trong giai đoạn 2021 – 2025 để mở rộng thị trường trong và ngoài nước (CTCP EVN Quốc tế hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, xây lắp các dự án thủy điện, chuyên thực hiện các dự án đầu tư tại Lào và Campuchia); Phát triển kinh doanh sản phẩm tư vấn truyền thống có thế mạnh như lưới điện, năng lượng tái tạo, thủy điện tích năng; Khảo sát xây dựng, bồi thường tái định cư, đánh giá tác động môi trường.

Giai đoạn 2021 – 2025, công ty còn đặt mục tiêu tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói, EPC; đặc biệt là các lĩnh vực có quy mô nhỏ, công ty có kinh nghiệm như điện gió, điện mặt trời, sinh khối, lưới điện…

TV4 làm ăn ra sao?

Giai đoạn 2017 – 2020, doanh thu của TV4 dao động 200 – 250 tỷ đồng. Từ năm 2021 – 2025, doanh thu của doanh nghiệp điện này liên tục được cải thiện, ghi nhận xấp xỉ gần 300 tỷ đồng vào năm 2022. Năm ngoái, TV4 thu về gần 280 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ và đây cũng là mức cao so với nhiều năm.

Về lợi nhuận, giai đoạn 2017 – 2020, mức lãi doanh nghiệp đều dưới 40 tỷ đồng. Kể từ năm 2021 trở đi, TV4 có 2 năm ghi nhận mức lãi cao là 2022 với 41 tỷ đồng và 2025 là 42 tỷ đồng.

Bước sang quý I/2026, lợi nhuận TV4 cũng cải thiện so với cùng kỳ, tăng 30% lên 3,5 tỷ đồng. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lãi sau thuế gần 43 tỷ đồng. Như vậy, TV4 đã thực hiện được 8% kế hoạch đặt ra.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản công ty đạt gần 400 tỷ đồng. Trong đó, công ty có hơn 122 tỷ đồng gửi ngân hàng, chiếm 31% tài sản.

Đáng chú ý, TV4 có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng khá lớn, vượt 120 tỷ đồng. Trong đó, số tiền phải thu lớn thuộc về Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (24 tỷ đồng), miền Trung (19 tỷ đồng), miền Nam (12 tỷ đồng).

Các khoản phải thu của TV4 tính đến cuối quý I/2026. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Một chi tiết đáng lưu tâm khác là tính đến cuối quý I/2026, TV4 ghi nhận khoản nợ xấu lên tới 25 tỷ đồng từ các công ty điện. Trong đó, nợ xấu từ Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam là lớn nhất với hơn 20 tỷ đồng. Tiếp đến là CTCP Điện gió Trung Nam Đăk Lăk, CTCP Điện gió Phước Hữu Trung Nam.

Các khoản nợ xấu của TV4 tính đến cuối quý I/2026. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Ngoài vấn đề trên thì điểm sáng TV4 là nói không với vay nợ nên không có áp lực về lãi vay.

Tại ngày 31/3/2026, vốn chủ của doanh nghiệp đạt 198 tỷ đồng, trong đó “của để dành” – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 49 tỷ đồng.