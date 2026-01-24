FLC trở lại trong im lặng

Những động thái quay trở lại của FLC diễn ra khá lặng lẽ. Không có các tuyên bố rầm rộ, thông tin về tập đoàn chủ yếu được ghi nhận qua các văn bản điều chỉnh dự án, chấp thuận đầu tư.

Âm thầm “đánh thức” dự án cũ

Điểm chung dễ nhận thấy là FLC ưu tiên khởi động lại các dự án dở dang, từng bị đình trệ trong giai đoạn khó khăn trước đó, thay vì mở rộng sang những dự án mới.

Ở một số địa phương, các dự án của FLC bắt đầu ghi nhận tín hiệu hồi sinh sau thời gian dài đình trệ. Tại Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long với 759 căn hộ cất nóc vào giữa tháng 12/2025, dự kiến bàn giao trong quý III/2026. Tại Hà Nội, tổ hợp căn hộ cao cấp Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ) cũng được đẩy nhanh tiến độ, cất nóc sớm gần một năm so với kế hoạch ban đầu.

Tại Quảng Trị (trước đây là Quảng Bình), trong năm 2025, nhiều quyết định liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng đã được thông qua, tạo hành lang pháp lý để tiếp tục triển khai các dự án nghỉ dưỡng của FLC.

Trong đó, dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng và trung tâm hội nghị, khách sạn thuộc quần thể du lịch sinh thái FLC Quảng Bình có quy mô gần 2.000 ha, tổng vốn ước khoảng 20.000 tỷ đồng đang được mở đường cho giai đoạn tiếp theo. Trước đó, tập đoàn này cũng được chấp thuận nghiên cứu ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân (Bình Định cũ).

Tại Gia Lai, hàng loạt dự án quy mô lớn của FLC bắt đầu được “gỡ nút thắt” pháp lý. UBND tỉnh này đã chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex (công ty con của FLC) làm nhà đầu tư dự án sân golf Đak Đoa. Dự án có quy mô gần 172 ha, tổng vốn hơn 1.150 tỷ đồng, được quy hoạch 36 lỗ golf với thời hạn hoạt động 50 năm. Theo kế hoạch điều chỉnh, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và xây dựng sẽ bắt đầu từ quý I/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029.

Cũng tại Gia Lai, dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư và tiếp tục triển khai sau nhiều năm “đóng băng”. Dự án có quy mô hơn 3,1 ha, tổng vốn trên 760 tỷ đồng, được chia thành hai giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2028.

FLC chọn lối quay lại thận trọng

Tại Thanh Hóa, FLC đã gửi văn bản tới chính quyền tỉnh đề xuất triển khai lại khu đô thị Hoàng Long trên quỹ đất hơn 286 ha, khu vực trước đây từng được quy hoạch làm khu công nghiệp Hoàng Long với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 2.300 tỷ đồng.

Dự án này được khởi công từ năm 2015 nhưng sau thời gian dài chỉ hoàn thiện một số hạng mục ban đầu như cổng chào, san lấp mặt bằng rồi gần như “đóng băng”, phần lớn diện tích bị bỏ trống. Trước đề xuất mới của doanh nghiệp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao các sở, ngành liên quan rà soát và báo cáo, trả lời trước ngày 5/2.

Chuỗi động thái tại các địa phương cho thấy FLC đang lựa chọn cách quay lại thị trường một cách thận trọng và có tính toán, bắt đầu từ việc “đánh thức” các dự án hiện hữu. Định hướng này cũng phản ánh rõ trong bức tranh hoạt động chung của tập đoàn thời gian gần đây.

Theo báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2025, bất động sản vẫn được xác định là lĩnh vực trọng tâm của FLC, với hơn 50 dự án đang triển khai tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai…

Trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng, FLC nhìn nhận các yếu tố bất lợi như giá vé máy bay tăng cao và tần suất chuyến bay hạn chế tại một số điểm đến đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác. Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp cho biết đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện dòng tiền và hiệu quả vận hành, bao gồm tăng cường xúc tiến du lịch, mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược và xây dựng các gói sản phẩm kết hợp bay - nghỉ dưỡng.

Điển hình mới đây Xanh SM bắt tay với Bamboo Airways của FLC. Theo đó, hai bên cùng nghiên cứu và triển khai các chương trình đồng thương hiệu và ưu đãi dành riêng cho hành khách, hướng tới việc mang lại những hành trình di chuyển liền mạch hơn, thuận tiện hơn từ mặt đất đến bầu trời.

Khi FLC ở thời hoàng kim

Nhìn lại chặng đường trước đó, FLC từng được xem là một “ông lớn” bất động sản, xây dựng hệ sinh thái đa ngành và theo đuổi chiến lược phát triển các quần thể đô thị - du lịch - nghỉ dưỡng - sân golf với quy mô lớn.

Doanh nghiệp này hiện diện tại nhiều địa phương, từ Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bình Định đến khu vực Tây Nguyên và miền Trung. Việc mở rộng quỹ đất nhanh, đi kèm đầu tư hạ tầng đồng bộ giúp FLC tạo dấu ấn rõ nét trong giai đoạn thị trường bất động sản tăng trưởng nóng.

Tuy nhiên, kể từ sau biến cố ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC - vướng lao lý năm 2022, hoạt động đầu tư của FLC bước vào giai đoạn rà soát và điều chỉnh trên diện rộng. Trong bối cảnh thị trường chững lại, dòng vốn bị kiểm soát chặt chẽ, nhiều dự án tại các địa phương phải dừng xem xét, chấm dứt chủ trương nghiên cứu hoặc bị thu hồi do chậm triển khai, vướng quy hoạch và chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo yêu cầu.

Trong giai đoạn 2022–2023, hàng loạt địa phương như Bình Phước, Kon Tum, Bình Định, Gia Lai, Sóc Trăng, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên, Thanh Hóa và Thái Bình đã ban hành quyết định thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động đối với các dự án do FLC đề xuất đầu tư hoặc làm chủ đầu tư. Phần lớn các dự án này nằm ở giai đoạn nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch hoặc triển khai chậm so với cam kết ban đầu, với quy mô từ vài chục đến hàng nghìn ha.

Đáng chú ý, tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), toàn bộ 9 dự án của FLC và các đối tác với tổng diện tích khoảng 250 ha đã được thu hồi trong giai đoạn 2022-2023, qua đó tạo dư địa cho việc lựa chọn các nhà đầu tư mới. Tương tự, một số dự án nông nghiệp công nghệ cao, khu đô thị, khu du lịch và hạ tầng công nghiệp tại các địa phương khác cũng được chấm dứt nhằm bảo đảm kỷ cương pháp lý và hiệu quả sử dụng đất.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, FLC đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên, do ông Vũ Anh Tuân giữ chức Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên là ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Ban Kiểm soát cũng được bầu mới với 3 thành viên. Hiện ông Trịnh Văn Quyết không còn tham gia điều hành tại FLC. Các hoạt động của tập đoàn được triển khai bởi bộ máy kế nhiệm, tập trung vào tái cấu trúc, củng cố nền tảng và từng bước ổn định hoạt động kinh doanh.