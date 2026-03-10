Con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo dự kiến chi hơn 300 tỷ đồng mua cổ phiếu Vietjet

Theo thông tin gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor - con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet Air - Mã: VJC) vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC.

Phương thức giao dịch trên sàn và thỏa thuận, dự kiến từ ngày 13/3 đến ngày 11/4.

Trước giao dịch, ông Hùng Anh Victor nắm giữ hơn 69.000 cổ phiếu VJC, tương đương 0,01% vốn điều lệ của Vietjet. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến tăng lên hơn 2 triệu đơn vị, tương ứng 0,35% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 10/3, cổ phiếu VJC dừng tại mốc 155.000 đồng/đơn vị, tương đương mức vốn hoá 91.700 tỷ đồng.

Tạm tính theo mức giá chốt phiên 10/3, thương vụ trên có giá trị 310 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor sinh năm 2002, tốt nghiệp Đại học Oxford (Anh). Ông được biết đến là chủ sở hữu Công ty TNHH Đầu tư Milky Way và là nhà đồng sáng lập Swift247. Đây là nền tảng logistics công nghệ kết nối vận tải đa phương thức đã được cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Mới đây nhất, trong cơ cấu cổ đông sáng lập của Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX), nhóm công ty liên quan đến ông Victor cũng nắm giữ phần vốn chi phối lớn.

Theo công bố, HDEX có vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Trong đó, Chứng khoán HD (công ty liên kết của HDBank) góp 30 tỷ đồng (chiếm 15% vốn); Công ty TNHH Galaxy Pay góp 20 tỷ đồng (chiếm 10%), CTCP Galaxy Technology Services góp 150 tỷ đồng (chiếm 75% vốn). Ông Huỳnh Kim Tước hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của HDEX.