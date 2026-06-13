8 cơ quan báo chí ở TP.HCM sắp kết thúc hoạt động

Thành ủy TP.HCM vừa quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình trực thuộc Thành ủy, định hướng mô hình báo chí chủ lực đa phương tiện. Cơ quan này chính thức hoạt động từ 1/7.

Theo quyết định vừa được ban hành, TP.HCM thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Cơ quan mới có 3 cơ quan báo chí trực thuộc gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV); cùng 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Theo quyết định, cơ quan được tổ chức theo mô hình báo chí đa phương tiện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí, các quy định pháp luật liên quan và quy định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại và giải thể 11 cơ quan báo chí của thành phố.

Trong đó, 8 cơ quan báo chí kết thúc hoạt động gồm: Báo Người Lao Động, Báo Phụ nữ TP.HCM, Báo Pháp luật TP.HCM, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Tạp chí Khoa học Phổ thông.

3 cơ quan báo chí được tổ chức lại gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM.

Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM. Ảnh: SGGP.

Về cơ cấu tổ chức, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM có 8 đơn vị trực thuộc, gồm 4 phòng chức năng là Văn phòng; Phòng Thư ký - Biên tập; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Chuyển đổi số; Phòng Kế hoạch - Đầu tư; 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đào tạo và Truyền thông; cùng 3 cơ quan báo chí trực thuộc.

Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng là đơn vị tự chủ nhóm 1, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, truyền thông chính sách và các ấn phẩm chuyên sâu về kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học; đồng thời kế thừa một số ấn phẩm của các cơ quan báo chí, tạp chí sau khi giải thể.

Báo điện tử Tuổi Trẻ là đơn vị tự chủ nhóm 1, tập trung phát triển các sản phẩm báo chí điện tử và truyền thông số.

Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM là đơn vị tự chủ nhóm 1, tiếp tục sản xuất các chương trình và sản phẩm phát thanh, truyền hình.



Trong khi đó, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức các hoạt động sau mặt báo, truyền thông, sự kiện và các nhiệm vụ liên quan đến báo chí theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Theo lộ trình, các cơ quan báo chí thuộc diện giải thể, kết thúc hoạt động sẽ dừng xuất bản các ấn phẩm từ ngày 30/6. Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM tiếp tục hoạt động đến hết ngày 1/7.

Ngày 2/7, Báo Sài Gòn Giải Phóng (mới) sẽ phát hành số báo in đầu tiên; Báo điện tử Tuổi Trẻ (mới) ra mắt giao diện số mới; Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (mới) chính thức giới thiệu các chương trình và sản phẩm phát thanh, truyền hình mới. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với VietTimes, đại diện một trong các cơ quan báo chí thuộc diện kết thúc hoạt động cho biết hiện đơn vị đang chờ thông tin chính thức từ Thành ủy TP.HCM về phương án triển khai việc sắp xếp cũng như kế hoạch bố trí, sắp xếp nhân sự sau khi thực hiện đề án.