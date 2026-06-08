Đế chế Golf Long Thành của đại gia Lê Văn Kiểm vi phạm về trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố một số tài liệu theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định Golf Long Thành đã không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến các báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong các năm 2020, bán niên 2021, bán niên 2022 và một số báo cáo về việc thực hiện cam kết với trái chủ năm 2022.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nhiều tài liệu khác, gồm báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, cũng như các báo cáo bán niên năm 2023 và 2024 liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành là một trong những hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái KN Holdings của vợ chồng ông Lê Văn Kiểm - bà Trần Cẩm Nhung.

Golf Long Thành hiện đang quản lý sân golf cùng tên tại địa chỉ xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với kinh phí đầu tư hơn 600 tỷ đồng (vào năm 2001), tổng diện tích 350 ha.

Đây cũng là sân golf đầu tiên của Việt Nam hoàn toàn do người Việt Nam tự quy hoạch, thiết kế, tự thi công xây dựng và tự quản lý điều hành đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sân golf Long Thành hiện là một trong những sân lớn nhất cả nước. Đơn vị này công bố đang phục vụ gần 1.000 hội viên, 60% đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan.

Golf Long Thành là sân golf tư nhân đầu tiên tiên tại Việt Nam được xây dựng từ năm 2001. Ảnh: Golf Long Thành.

Trong hệ sinh thái đa ngành của KNHoldings, Golf Long Thành là mắt xích quan trọng, góp vốn và vận hành các doanh nghiệp dự án.

Bên cạnh việc là chủ đầu tư dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành (Biên Hòa, Đồng Nai) nói trên, Công ty Golf Long Thành còn là chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Long Thành (huyện Long Thành) quy mô 843 ha.

Tập đoàn cũng triển khai dự án sân golf, khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh có diện tích gần 800 ha tại Bãi Dài (hay tên thương mại là: KN Paradise Cam Ranh). Tổng mức đầu tư dự án hơn 2 tỷ USD. Doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH KN Cam Ranh (vốn 1.970 tỷ đồng).

Cuối năm 2018, sân golf KN Links Cam Ranh 27 hố bắt đầu đi vào hoạt động, và là động lực lớn để phát triển các hợp phần còn lại.

Không dừng lại tại Việt Nam, “đế chế” golf của ông Lê Văn Kiểm có tiến sang Lào để đầu tư dự án khách sạn 5 sao, khu biệt thự cao cấp và sân golf tại Thủ đô Viêng Chăn với quy mô 557,28 ha, tổng mức đầu tư 1 tỷ USD. Năm 2012, dự án này được nâng lên thành đặc khu kinh tế Long Thành - Viêng Chăn với thời hạn cho thuê đất 99 năm.

Cũng tại Lào, tập đoàn của cặp vợ chồng Kiểm - Nhung đã thành lập Công ty TNHH Khai thác Mỏ Long Thành với vốn đăng ký 100 triệu USD (thực góp 143,7 tỷ đồng) và được Bộ Kế hoạch Đầu tư của Việt Nam lẫn Lào cấp phép đầu tư nước ngoài từ cuối thập niên trước để hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng tại Lào.

Nhờ có quỹ đất lớn mà công ty gia đình ông Lê Văn Kiểm đã chuẩn bị từ thập niên những năm 1990 – 2000, nhiều thương vụ hợp tác làm ăn cũng như đầu tư vào bất động sản của gia đình nhà ông chủ Golf Long Thành khá thành công.

Với riêng mảng bất động sản, dấu ấn của ông chủ sân Golf Long Thành còn được thể hiện qua việc hợp tác với Tập đoàn CapitaLand (thương hiệu bất động sản danh tiếng đến từ Singapore) phát triển dự án The Vista, Vista Verde, The Feliz en Vista tại khu vực phía Đông TP HCM khoảng những năm 2007…

Từ năm 2018, pháp nhân cốt lõi là Công ty Golf Long Thành đã đẩy mạnh phát triển năng lượng mặt trời, với công ty con Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh cùng 2 công ty liên kết là CTCP Cam Lâm Solar và CTCP Điện mặt trời KN Cam Lâm.

Golf Long Thành lãi lớn năm 2024, gánh gần 39.000 tỷ đồng nợ phải trả

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành – hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái KN Holdings – báo cáo năm 2024 đã lãi sau thuế kỷ lục 307 tỷ đồng. Kết quả này đã giúp công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ đạt 311 tỷ. Đồng thời đưa vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 lên mức 7.697 tỷ đồng, trong đó riêng vốn góp là 6.380 tỷ.

Tuy nhiên tổng nợ phải trả của Golf Long Thành tại cuối năm 2024 lên tới 38.777 tỷ đồng, gấp 5 lần vốn chủ.

Trong đó, công ty sử dụng hình thức đảo nợ để giảm dư nợ từ vay trái phiếu riêng lẻ từ 3.348 tỷ về 1.954 tỷ (giảm 42%), trong khi dư nợ tại ngân hàng từ 7.200 tỷ tăng lên thành 9.359 tỷ (tăng 30%).

Golf Long Thành chủ động thanh toán trái phiếu trước hạn, đưa dư nợ trái phiếu giảm mạnh trong năm 2024, trong khi dư nợ vay ngân hàng tăng mạnh. Nguồn: Báo cáo hợp nhất kiểm toán 2024.

Nhờ có lãi kỷ lục năm 2024 nên các hệ số thể hiện khả năng thanh toán đã cải thiện. Trong đó hệ số thanh toán lãi vay đã cải thiện từ 1,84 lần lên 3,22 lần.

Đây là công bố thông tin của phía Golf Long Thành – là báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, tức là có tính cả kết quả kinh doanh hợp nhất của các công ty thành viên khác.