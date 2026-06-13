Vàng SJC hồi phục, tăng 1,6 triệu đồng/lượng trong sáng 13/6

Giá vàng miếng SJC sáng 13/6 niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 12/6.

Sáng 13/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 12/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng 12/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 144-147 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với ngày 12/6.

Giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh mạnh

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/6 giao dịch ở mức 4.210 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.412 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 134 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (12/6).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 13 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch cuối tuần, thị trường kim loại quý toàn cầu tạm thời bước vào vùng lặng sóng sau chuỗi ngày bị bán tháo khốc liệt, đưa giá vàng thế giới dao động ổn định quanh ngưỡng 4.210 USD/ounce.

Sàn Kitco ngắt mạch rơi tự do nhờ làn sóng hạ nhiệt của giá dầu thô, trong bối cảnh giới đầu tư quốc tế nhen nhóm lại sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử giữa Mỹ và Iran nhằm tháo ngòi nổ cho cuộc chiến vùng Vịnh. Mặc dù vậy, tính chung cả tuần, vàng vẫn ngậm ngùi ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp dưới áp lực nghẹt thở từ môi trường lãi suất cao.

Tín hiệu hạ nhiệt địa chính trị nhận được sự chú ý lớn từ Phố Wall sau phát biểu đầy bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông ám chỉ một thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể được ký kết ngay trong cuối tuần này. Dù phía Tehran phản pháo thận trọng rằng chưa có bất kỳ quyết định cuối cùng nào được thông qua, viễn cảnh khơi thông mạch máu hậu cần tại Eo biển Hormuz đã lập tức giải tỏa tâm lý căng thẳng cho thị trường năng lượng.

Kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran nổ ra, giá vàng luôn bị ép vào thế phòng thủ thụ động; chi phí năng lượng leo thang làm dấy lên bóng ma lạm phát dài hạn, vô hình trung trở thành cái cớ hoàn hảo để các ngân hàng trung ương duy trì lập trường tiền tệ thắt chặt, trực tiếp giáng đòn mạnh vào các tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Được biết, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vừa qua đã chính thức kích hoạt đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023, đồng thời chủ động nâng dự báo lạm phát của khu vực Eurozone cho cả năm 2026 và 2027. Cùng lúc đó tại Mỹ, Bộ Lao động nước này công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 vọt tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái đánh dấu tốc độ tăng giá bán buôn mạnh nhất kể từ cuối năm 2022.

Cú sốc năng lượng từ Trung Đông đã ngấm sâu vào chi phí đầu vào của doanh nghiệp Mỹ, củng cố vững chắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh sẽ tung thêm một đòn nâng lãi suất bổ sung (25 điểm cơ bản) vào tháng 12 tới.

Giá bitcoin tăng nhẹ

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 13/06/2026, giá Bitcoin nhích nhẹ khỏi vùng tích lũy, hiện giao dịch quanh ngưỡng 63.682 USD/BTC, ghi nhận mức tăng 0,2% trong 24 giờ qua nhưng đã thiết lập chuỗi hồi phục 3 phiên liên tiếp.

So với mức giá của 7 ngày trước (60.670 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh ghi nhận mức tăng trưởng ngược dòng đạt 5%. Xung lực bẻ gãy hoàn toàn trục giảm giá ngắn hạn của tuần chủ yếu do thị trường ghi nhận dòng vốn quay trở lại các quỹ ETF Bitcoin giao ngay sau chuỗi ngày bị bóp nghẹt bởi tâm lý hoảng loạn chiến tranh.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin vẫn ghi nhận hiệu suất sụt giảm 19,6% so với mức ghi nhận một tháng trước (79.222 USD/BTC). Việc biên độ chu kỳ 30 ngày thu hẹp sắc đỏ phản ánh các định chế tài chính lớn đã hoàn tất cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục và bắt đầu tái giải ngân dòng vốn.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 160 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.276 tỷ USD chiếm 49,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.