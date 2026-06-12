Khu đô thị AIC Mê Linh của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giờ ra sao?

Phía sau dự án AIC Mê Linh quy mô gần 94 ha này là câu chuyện chuyển giao quyền sở hữu phức tạp, kéo dài từ hệ sinh thái AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sang nhóm doanh nghiệp có liên hệ mật thiết với R&H Group của ông Trương Quang Minh.

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Trong tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026-2030 mới đây, UBND thành phố đề xuất thu hồi thêm gần 44 ha đất để thực hiện khu đô thị AIC tại xã Mê Linh.

Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những dự án đô thị quy mô lớn nhưng kéo dài nhiều năm chưa hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực phía Bắc Thủ đô.

Khu đô thị AIC Mê Linh được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) phê duyệt tại Quyết định 2389/QĐ-UBND, ngày 11/7/2008 (thời điểm đó, huyện Mê Linh chưa sáp nhập về Hà Nội).

Sau khi huyện Mê Linh sát nhập về Hà Nội, ngày 23/9/2011, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định 4457/QĐ-UBND về việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị AIC Mê Linh nằm trên 2 xã Tiền Phong và Mê Linh, thuộc huyện Mê Linh tỷ lệ 1/500 thay cho Quyết định 2389/QĐ-UBND, ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần bất động sản AIC.

Đến tháng 4/2022, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị AIC. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 13.181 tỷ đồng.

Theo hồ sơ tham vấn quá trình đánh giá tác động môi trường, dự án khu đô thị AIC, có tổng diện tích gần 94 ha, dân số khoảng 26.000 người.

Vị trí dự án khu đô thị AIC.

Dự án hiện nay nằm tại xã Mê Linh và có ranh giới: phía bắc giáp trục đường 100 m khu đô thị mới Mê Linh; phía đông giáp khu đô thị mới CIENCO5 và khu ở Hoàng Vân; phía Nam giáp khu đô thị Sông Hồng.

Theo quy hoạch, khu đô thị có quy mô gồm 11 lô đất hỗn hợp cao tối đa 32 tầng, tổng diện tích hơn 83.000 m2; 3 lô đất công cộng cao tối đa 5 tầng; hệ thống trường học từ mầm non tới phổ thông; 2 lô đất chung cư cao tầng (cao tối đa 25 tầng), 69 lô đất nhà biệt thự, 6 lô đất nhà liền kề cùng 30 ô đất cây xanh và bãi đỗ xe.

Dù được kỳ vọng trở thành một trong những khu đô thị trọng điểm của Mê Linh, tiến độ dự án nhiều năm qua vẫn chủ yếu vướng ở khâu giải phóng mặt bằng. Đầu năm 2026, lãnh đạo xã Mê Linh cho biết chủ đầu tư trước đây đã nhận bàn giao hơn 50 ha trong tổng diện tích gần 94 ha.

Đề xuất thu hồi gần 44 ha đất lần này được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ phần diện tích còn tồn đọng, tạo điều kiện để dự án tiếp tục được triển khai.

Bên cạnh câu chuyện tiến độ, dự án AIC còn gây chú ý bởi những biến động đáng kể phía sau pháp nhân chủ đầu tư. Những thay đổi về cơ cấu cổ đông, nhân sự lãnh đạo và sự xuất hiện của nhóm nhà đầu tư mới đang dần làm thay đổi diện mạo của dự án khu đô thị AIC Mê Linh.

Theo đại diện UBND xã Mê Linh, hiện dự án đã giải phóng gần xong mặt bằng.

Một góc dự án khu đô thị AIC tại xã Mê Linh.

AIC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Bất động sản AIC, được thành lập từ tháng 2/2008 với vốn điều lệ 350 tỷ đồng.

Ở giai đoạn đầu, cơ cấu cổ đông cho thấy ảnh hưởng rất lớn của nhóm AIC. Cụ thể, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn góp tổng cộng 185 tỷ đồng, tương đương 52,85% vốn điều lệ. Trong nhiều năm, đây được xem là một trong những doanh nghiệp bất động sản thuộc hệ sinh thái của AIC Group.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2019, cơ cấu vốn của doanh nghiệp liên tục biến động. Tháng 3/2019, vốn điều lệ giảm từ 350 tỷ đồng xuống còn 308 tỷ đồng. Thời điểm này xuất hiện cổ đông ngoại là ông Ang Lam Poah (quốc tịch Malaysia), nắm giữ hơn 34% vốn điều lệ.

Chỉ vài tháng sau, doanh nghiệp tăng vốn trở lại 350 tỷ đồng rồi tiếp tục nâng lên 630 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại cũng thay đổi liên tục trước khi hoàn toàn biến mất khỏi danh sách cổ đông vào cuối năm 2019.

Những thay đổi dồn dập về vốn và cơ cấu sở hữu diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều quỹ đất lớn được sang tay giữa các nhóm đầu tư.

Song phải tới cuối năm 2022, cái tên Bất động sản AIC mới thực sự được dư luận chú ý trở lại. Tại phiên xét xử vụ án xảy ra tại AIC Group và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cuối năm 2022, đại diện Viện kiểm sát cho biết cơ quan chức năng đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản được cho là liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và AIC Group.

Trong số này có khu đất rộng hơn 4.000 m2 tại Xuân Đỉnh, Hà Nội đứng tên Công ty Bất động sản AIC. Tuy nhiên, tại tòa, ông Lê Đức Thắng, người đại diện cho Bất động sản AIC cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng toàn bộ nhóm cổ đông cũ đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần từ tháng 4/2021.

Nói cách khác, vào thời điểm tài sản bị kê biên, nhóm cổ đông gắn với AIC đã không còn nắm quyền sở hữu doanh nghiệp. Thông tin này hé lộ một cuộc chuyển giao quyền kiểm soát đã diễn ra trước đó.

Theo lời khai tại tòa, toàn bộ cổ phần của nhóm cổ đông cũ đã được chuyển nhượng cho 3 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần bất động sản Prime Land, Công ty Cổ phần Thành Phố Xanh và Công ty Đầu tư xây dựng Thái Sơn. Trong đó, Prime Land nắm tới 99% cổ phần. Đây là cái tên đáng chú ý bởi doanh nghiệp này từng thuộc sở hữu của Vingroup.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC đang bị truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế.

Prime Land chính là chủ đầu tư dự án khu nhà ở làng hoa Tiền Phong tại Mê Linh có diện tích hơn 40 ha. Thời điểm mới thành lập, Vingroup nắm tới hơn 91% vốn doanh nghiệp.

Tuy nhiên tháng 3/2019, tập đoàn này bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ Prime Land với giá trị giao dịch lên tới 2.610 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính của Vingroup, thương vụ đem về khoản lãi hơn 1.600 tỷ đồng.

Danh tính bên mua không được công bố. Song dữ liệu doanh nghiệp cho thấy Prime Land dần xuất hiện nhiều mối liên hệ với hệ sinh thái của doanh nhân Trương Quang Minh. Đây cũng là mắt xích đầu tiên dẫn tới cái tên R&H Group.

Prime Land và mắt xích dẫn tới hệ sinh thái R&H Group

Sau thương vụ chuyển nhượng năm 2021, cơ cấu nhân sự của Bất động sản AIC thay đổi nhanh chóng. Dữ liệu của VietTimes cho thấy, ông Phạm Hữu Trung (SN 1978) thay thế ông Lee Ho Young giữ vị trí người đại diện pháp luật. Chỉ một tháng sau (tháng 5/2021), vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 630 tỷ đồng lên 2.160 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không cập nhật.

Đến năm 2022, ông Nguyễn Minh Tuấn (SN 1985) xuất hiện trong vai trò phó chủ tịch HĐQT Bất động sản AIC, ông Phạm Hữu Trung lên giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Cùng thời điểm đó, ông Tuấn cũng giữ vị trí phó chủ tịch kiêm người đại diện Prime Land.

Không chỉ vậy, trụ sở của Bất động sản AIC cũng được chuyển về tòa nhà Vinahud tại khu vực Yên Hòa, Hà Nội - nơi được xem là “đại bản doanh” của nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái R&H.

Trụ sở của Bất động sản AIC cũng được chuyển về tòa nhà Vinahud tại khu vực Yên Hòa, Hà Nội - nơi được xem là “đại bản doanh” của nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái R&H.

Đến tháng 8/2024, ông Nguyễn Minh Tuấn được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Bất động sản AIC. Tuy nhiên, sự thay đổi ở vị trí cao nhất của doanh nghiệp tiếp tục diễn ra khi đến tháng 5/2025, ông Trương Thanh Minh (SN 1988) thay thế ông Tuấn đảm nhiệm cương vị chủ tịch HĐQT.

Thời điểm đó, ông Trương Thanh Minh cũng đồng thời giữ vai trò chủ tịch HĐQT tại Prime Land. Sau khi ông Trương Thanh Minh rời vị trí này, chiếc ghế chủ tịch HĐQT Prime Land lần lượt được chuyển giao cho ông Trần Hoàng Quý (SN 1978) và hiện do ông Trần Việt Sơn (SN 1971) đảm nhiệm.

Những dữ liệu này cho thấy sự dịch chuyển quyền kiểm soát tại Bất động sản AIC không đơn thuần là một thương vụ M&A riêng lẻ. Đằng sau đó là quá trình tái cấu trúc kéo dài nhiều năm với sự xuất hiện ngày càng rõ nét của nhóm doanh nghiệp liên quan đến R&H Group.

Đến tháng 2/2026, dữ liệu doanh nghiệp ghi nhận ông Trương Quang Minh (SN 1975, quê Nghệ An) chính thức đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT Bất động sản AIC. Cùng thời điểm, doanh nghiệp này ghi nhận quy mô nhân sự gồm 9 lao động.

Sự kiện này gần như khép lại quá trình chuyển giao kéo dài từ năm 2021, đồng thời đưa dự án đô thị gần 94 ha tại Mê Linh trở thành một mắt xích mới trong hệ sinh thái của doanh nhân từng gây chú ý với hàng loạt thương vụ bất động sản quy mô lớn.

Những nhà đầu tư mới này tiềm lực ra sao sẽ được VietTimes phân tích ở kỳ tiếp theo.

(Còn nữa)