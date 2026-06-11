Chi tiêu mùa hè: Người dùng hưởng lợi gì từ thẻ VPBank MWG Mastercard?

Với loạt ưu đãi hoàn tiền và quà tặng hấp dẫn đang được triển khai, đến hết tháng 6/2026, thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard tiếp tục mở rộng trải nghiệm chi tiêu dành cho khách hàng.

Mùa cao điểm nắng nóng, nhu cầu nâng cấp thiết bị điện tử tăng cao

Bước vào mùa hè, thị trường điện máy thường trở nên sôi động hơn khi nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát và điện tử gia dụng tăng mạnh. Điều hòa, quạt, tủ lạnh hay các thiết bị phục vụ giải trí tại nhà là những mặt hàng được nhiều gia đình ưu tiên nâng cấp trong giai đoạn này, đặc biệt tại các đô thị lớn khi thời tiết nắng nóng kéo dài.

Không ít người tiêu dùng lựa chọn thời điểm giữa năm để thay mới hoặc đầu tư thêm thiết bị phục vụ sinh hoạt sau một thời gian cân nhắc. Tuy nhiên, với những đơn hàng có giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, bài toán chi tiêu cũng trở thành yếu tố được tính toán kỹ hơn trước khi quyết định mua sắm.

“Gia đình tôi vừa thay điều hòa và mua thêm máy lọc không khí cho phòng trẻ nhỏ, tổng chi phí gần 20 triệu đồng. Nếu trước đây chỉ quan tâm tới giá bán thì giờ tôi chú ý nhiều hơn đến các chương trình hoàn tiền hay ưu đãi thanh toán để tối ưu khoản chi,” anh Minh Quân, nhân viên bán lẻ tại Hà Nội chia sẻ.

Thực tế này cho thấy người tiêu dùng hiện không chỉ tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng mà còn quan tâm tới cách chi trả sao cho hợp lý hơn. Các chương trình ưu đãi theo mùa, hoàn tiền trực tiếp hay tích lũy giá trị sau mua sắm vì thế ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn tới quyết định tiêu dùng.

VPBank MWG Mastercard gia tăng ưu đãi chi tiêu cho người dùng

Ra mắt từ đầu năm 2026, thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard được phát triển theo hướng gắn trực tiếp với trải nghiệm chi tiêu tại hệ sinh thái bán lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX). Trong giai đoạn cao điểm mua sắm giữa năm, sản phẩm tiếp tục được bổ sung thêm các chương trình ưu đãi nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng khi chi tiêu trong lĩnh vực điện tử, tiêu dùng.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 30/6/2026, khách hàng sử dụng thẻ VPBank MWG Mastercard để thanh toán hóa đơn từ 8 triệu đồng tại hệ thống Thế Giới Di Động sẽ được hoàn trực tiếp 500.000 đồng. Chương trình áp dụng cho cả hình thức mua sắm trực tiếp tại cửa hàng và mua hàng online qua website của hệ thống.

Kết hợp cùng các chương trình ưu đãi hiện hữu, tổng giá trị khách hàng có thể nhận được lên tới 1,2 triệu đồng khi mở mới thẻ và thực hiện giao dịch đủ điều kiện. Trong đó, bên cạnh ưu đãi hoàn trực tiếp 500.000 đồng cho hóa đơn tại hệ thống Thế Giới Di Động, khách hàng còn được hoàn thêm tới 700.000 đồng từ các chính sách của thẻ.

Theo đó, chủ thẻ được hoàn 400.000 đồng khi mở mới và đạt mức chi tiêu theo điều kiện chương trình trong thời gian đầu sử dụng. Đồng thời hoàn tiền theo nhóm nhu cầu chi tiêu phổ biến hiện nay, với mức hoàn tới 10% cho các giao dịch tại hệ sinh thái MWG như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, Avakids hay Nhà thuốc An Khang, tối đa 300.000 đồng mỗi kỳ sao kê. Các giao dịch ăn uống và thời trang cũng được áp dụng hoàn tiền tới 4%, chi tiêu khác đc hoàn 0,1% không giới hạn.

Các ưu đãi được thiết kế gắn với những nhu cầu chi tiêu diễn ra thường xuyên trong đời sống đô thị. Thay vì tập trung vào một thời điểm mua sắm ngắn hạn, sản phẩm hướng tới việc duy trì giá trị sử dụng trong suốt quá trình chi tiêu hàng ngày.

Ngoài ưu đãi hoàn tiền, khách hàng mở mới thẻ còn được nhận thêm nhiều quà tặng đi kèm như 100.000 điểm thưởng trên ứng dụng Quà tặng VIP, voucher mua sim data dung lượng lớn sử dụng trong một năm, ưu đãi cho các dịch vụ giải trí trực tuyến, giảm giá khi mua bảo hiểm xe cùng các chương trình quà tặng theo mùa được cập nhật định kỳ.

Chỉ sau vài tháng ra mắt, với khả năng tối ưu chi phí và các giá trị sử dụng dài hạn, VPBank đã ghi nhận hàng nghìn thẻ VPBank MWG Mastercard được mở mới, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp tài chính gắn trực tiếp với hành vi tiêu dùng thực tế. Khi người dùng ngày càng quan tâm đến việc tối ưu chi phí cho những khoản chi tiêu giá trị cao như điện thoại, laptop hay thiết bị gia dụng, các ưu đãi hoàn tiền, tích lũy giá trị và hệ tiện ích đi kèm đang trở thành yếu tố có ảnh hưởng rõ rệt tới quyết định mở thẻ và sử dụng thường xuyên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website: https://mwgcard.vpbank.com.vn/