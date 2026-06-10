Hiếm có: Cổ phiếu tăng nóng 70%, doanh nghiệp chủ động xin kiểm tra giao dịch

Trước chuỗi phiên tăng trần liên tiếp và dồn dập không rõ nguyên nhân của cổ phiếu C32, lãnh đạo Công ty này đã bất ngờ gửi văn bản khẩn đề nghị UBCKNN và HoSE vào cuộc thanh tra, rà soát khẩn cấp.

11 phiên tăng trần

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, đồ thị giá của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (Mã sàn HoSE: C32) đã kéo dựng đứng thông qua 2 nhịp tăng sốc.

Nhịp khởi động bắt đầu hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5/2026. Từ vùng đáy quanh mốc 11.200 đồng/cổ phiếu, C32 bất ngờ kích hoạt dòng tiền mạnh, ghi nhận 4 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 24/4 đến 4/5, đẩy thị giá lên mức 14.550 đồng/cổ phiếu (tăng gần 30%).

Cổ phiếu C32 tăng dựng đứng từ đầu tháng 6/2026. Ảnh chụp màn hình.

Nhịp bùng nổ diễn ra tháng 6. Sau một giai đoạn ngắn đi ngang tích lũy, làn sóng thứ hai còn mạnh hơn làn sóng đầu tiên. Chỉ trong vỏn vẹn mười ngày (từ 2/6 đến 10/6/2026), C32 liên tục đã có 7 phiên tăng trần liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6, C32 cán mốc đỉnh 19.250 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng trưởng phi mã hơn 70% trị giá chỉ sau một thời gian ngắn.

Song song với giá, thanh khoản cũng bùng nổ khi khối lượng giao dịch bình quân đạt khoảng 152.000 cổ phiếu/phiên, gấp 3 lần so với mức trung bình trước đó.

Doanh nghiệp chủ động xin kiểm tra

Đứng trước đà tăng nóng này, Ban lãnh đạo C32 đã có động thái hiếm thấy trên thị trường là chủ động phát văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) để giải trình và kiến nghị kiểm tra mã cổ phiếu của chính mình.

Trong văn bản gửi đi, C32 khẳng định: Hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và công tác quản trị điều hành của công ty vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường theo kế hoạch.

Dù kết quả kinh doanh Quý 1/2026 ghi nhận lãi hơn 10 tỷ đồng (gấp 6,7 lần cùng kỳ) nhờ khoản lời từ công ty liên kết, nhưng con số này hoàn toàn không đủ cơ sở để tạo ra một cơn "địa chấn" đẩy giá cổ phiếu tăng dồn dập như vậy.

Một công trình xây dựng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 thực hiện. Ảnh: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2.

Công ty khẳng định không thực hiện, không chỉ đạo và không có bất kỳ tác động trực tiếp hay gián tiếp nào đến các giao dịch trên.

Đáng chú ý, Ban lãnh đạo C32 đã thẳng thắn đặt nghi vấn về một cuộc thâu tóm thù địch (Hostile Takeover) đang diễn ra âm thầm: "Không loại trừ khả năng có nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư phối hợp giao dịch, gom mua cổ phiếu C32 với mục tiêu thâu tóm, gia tăng tỷ lệ sở hữu hoặc phối quyền kiểm soát công ty nhưng chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến chào mua công khai, công bố thông tin và sở hữu cổ phần theo quy định pháp luật chứng khoán".

C32 đã đề nghị UBCKNN và HoSE rà soát toàn bộ dữ liệu giao dịch của cổ phiếu C32 từ tháng 5/2026 đến nay để phát hiện các dấu hiệu dòng tiền bất thường. Truy xuất và bóc tách tài khoản, phân tích kỹ lưỡng dữ liệu từng phiên để làm rõ các tài khoản có mối quan hệ liên quan, kiểm tra hành vi tạo cung cầu ảo hay thao túng giá theo quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán. Xử lý nghiêm và công bố thông tin rộng rãi ngay khi phát hiện sai phạm để trả lại sự minh bạch cho thị trường.

Trước đó, sau chuỗi tăng trần từ ngày 2 đến 8/6, HoSE đã yêu cầu C32 giải trình về biến động giá cổ phiếu.

Trên thực tế, việc cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp giải trình khi cổ phiếu tăng trần nhiều phiên liên tiếp là hoạt động khá phổ biến nhằm tăng tính minh bạch cho thị trường. Tuy nhiên phần lớn doanh nghiệp chỉ thực hiện theo yêu cầu bắt buộc và thường cho biết không có thông tin bất thường ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Vì vậy việc một doanh nghiệp niêm yết chủ động đề nghị cơ quan quản lý kiểm tra các giao dịch liên quan đến cổ phiếu của chính mình như trường hợp C32 được xem là khá hiếm gặp trên thị trường chứng khoán.

C32 làm ăn thế nào?

Giới phân tích nhìn nhận do cấu trúc cổ đông lớn của C32 khá cô đặc (nhóm cổ đông lớn chi phối nắm tổng cộng hơn 55% vốn, lượng cổ phiếu trôi nổi tự do chiếm gần 45% lượng cổ phần còn lại ngoài thị trường) nên việc thanh khoản đột ngột tăng gấp 3 lần cho thấy có thể đang có một nguồn lực tài chính lớn âm thầm quét sạch lượng hàng trôi nổi này nhằm thay đổi cán cân quyền lực tại doanh nghiệp mà không thông qua các thủ tục chào mua công khai theo luật định.

Báo cáo hoạt động kinh doanh của C32 qua các năm. Ảnh chụp màn hình.

C32 (vốn điều lệ hơn 300 tỷ đồng) hiện có một cấu trúc cổ đông lớn tương đối đặc biệt khi quyền nằm tập trung trong tay một vài cá nhân then chốt thay vì các tổ chức lớn.

Theo đó nhóm cổ đông lớn chi phối (nắm tổng cộng hơn 55% vốn) gồm có:

Vợ chồng Thành viên HĐQT Bùi Thu Huyền: Sở hữu lượng cổ phần lớn nhất với tổng cộng 24,35% vốn điều lệ;

Bà Phạm Thị Thu Thủy: Nắm giữ 10,98% vốn;

Bà Phạm Thị Thu Hằng: Nắm giữ 10,08% vốn;

Chủ tịch HĐQT Từ Vĩnh Trung: Cá nhân ông Trung nắm giữ 9,98% vốn điều lệ.

Lượng cổ phiếu trôi nổi tự do (Free-float) chiếm gần 45% lượng cổ phần còn lại ngoài thị trường.

Tình hình kinh doanh của C32 trong Quý 1/2026 ghi nhận ghi nhận nhiều tăng trưởng tích cực. Theo đó, doanh thu thuần đạt gần 99 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, cao gấp 6,7 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản lợi nhuận tăng đột biến từ công ty liên doanh, liên kết là CTCP Miền Đông (Mã CK: MDG).