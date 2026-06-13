Bao nhiêu chủ tịch, tổng giám đốc ngành điện bị khởi tố trong 1 tháng qua?

Trong 1 tháng qua, 17 lãnh đạo cấp cao của 5 công ty ngành điện lực là PC1, TV1, TV2, TV3 và TV4 đã trở thành bị can trong vụ án hình sự.

Cuối tháng 4, thị trường chứng khoán chứng kiến hàng loạt cổ phiếu ngành điện bị bán tháo hàng loạt, nhiều mã nằm sàn. Trong đó, PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 mất 6,96%, TV1 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 1 (Mã: TV1) mất 7,33%; TV2 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (Mã: TV2) rơi 4,62%,…

Việc nhiều cổ phiếu ngành điện bị bán mạnh khiến nhà đầu tư đặt ra nhiều nghi vấn liệu có thể đang xảy ra một “biến cố” nào đó, hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp điều chỉnh của thị trường.

Theo thống kê trong vòng 1 tháng qua, tại 5 doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện gồm PC1, TV1, TV2, TV3 và TV4, 17 lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đáng chú ý, cả 5 doanh nghiệp đều có chủ tịch HĐQT hoặc người đứng đầu bị bắt tạm giam. Ở khía cạnh nhân sự phụ trách tài chính, 4 trong số 5 kế toán trưởng của các doanh nghiệp này cũng vướng vòng lao lý.

Diễn biến trên cho thấy mức độ ảnh hưởng sâu rộng của vụ án, khi hàng loạt nhân sự chủ chốt từ cấp quản trị đến bộ phận tài chính tại các doanh nghiệp tư vấn điện hàng đầu đều bị cơ quan chức năng xử lý hình sự.

Đánh dấu khởi đầu cho chuỗi sự kiện “bê bối” của ngành điện lực là diễn biến tố tụng tại Tập đoàn PC1. Ngày 16/5, CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) đã phát đi thông tin về việc 7 lãnh đạo và nhân sự nội bộ bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, những người đứng đầu như Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Văn Tuấn - bị điều tra về các hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Các lãnh đạo cấp cao khác của PC1 cũng “theo gót”, khi bị khởi tố và bị bắt tạm giam gồm Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.

Tổng số nhân sự bị vướng vòng lao lý trong đợt này tại PC1 là 7 người.

Theo PC1, các cá nhân trên bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Cú sốc pháp lý này đã tác động trực tiếp đến hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Do 4 thành viên HĐQT bị tạm giam, số lượng thành viên HĐQT hiện tại chỉ còn lại 1 người.

Ban kiểm soát PC1 đã phải ra nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào tháng 7/2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đồng thời, sự việc cũng khiến công ty chậm công bố Báo cáo tài chính quý I/2026 do các nhân sự phê duyệt báo cáo đang phải phối hợp làm việc với cơ quan điều tra.

PC1 không công bố rõ lý do vì sao các lãnh đạo tập đoàn bị bắt. Mãi gần một tuần sau đó, ngày 21/5, sự việc mới vỡ lẽ phần nào.

Còn tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2), ngày 21/5, công ty này cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) và các đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước. Cơ quan điều tra đã định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch HĐQT TV2 và bà Bùi Thị Ngọc Lý – Kế toán trưởng.

Với công bố này, những thông báo về việc bị khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo tại các công ty ngành điện (sẽ được nêu dưới đây) khiến giới đầu tư tin rằng, tất cả đều có thể có mối liên hệ với nhau và liên quan đến Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Ngay hôm sau, ngày 22/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1 - Mã: TV1) ra thông báo Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Chỉnh cũng đã bị khởi tố vào ngày 7/5.

Ngày 9/6, CTCP Tư vấn xây dựng Điện 3 (PECC3 - Mã: TV3) có công bố “bộ ba” chủ tịch, tổng giám đốc và kế toán trưởng đều đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Những nhân sự đó lần lượt là ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, ông Lạc Thái Phước và ông Phạm Hoàng Vinh.

Mới đây, hôm 12/6, CTCP Tư vấn xây dựng Điện 4 (PECC4 - Mã: TV4) đã cho ra thông tin bất thường về việc một số lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tố tụng.

Cụ thể, ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch HĐQT; ông Trần Cao Hỷ - Tổng giám đốc; ông Nguyễn Như Đông - Phó tổng giám đốc và bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam.

5 chủ tịch của các công ty ngành điện đã bị khởi tố, bắt tạm giam gần đây.

Như vậy tại 5 công ty ngành điện lực là PC1, TV1, TV2, TV3 và TV4 nói trên, có tổng cộng 17 lãnh đạo cấp cao đang bị khởi tố, bắt tạm giam chỉ trong vòng 1 tháng.

Đáng nói, tất cả chủ tịch - người đứng đầu công ty - đều đã bị bắt tạm giam và 4 trong tổng số 5 kế toán trưởng đều dính vào lao lý.