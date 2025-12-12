"Nữ tướng" FLC Hương Trần Kiều Dung tái xuất thương trường

Sự tái xuất của Phó chủ tịch thường trực FLC Hương Trần Kiều Dung trong buổi làm việc với Hội đồng Doanh nhân Ả Rập thu hút sự chú ý, mở ra hướng hợp tác mới với các nhà đầu tư Trung Đông sau thời gian doanh nghiệp trầm lắng.

Trong buổi gặp gỡ và làm việc với Hội đồng Doanh nhân Ả Rập tổ chức tại Hà Nội đầu tháng 12/2025, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch thường trực của Tập đoàn FLC - đã tái xuất đầy bất ngờ, thu hút sự chú ý của giới đầu tư và doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế.

Sự kiện có sự tham gia của ông Bassam Tabajah, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Ả Rập cùng đại diện MHGroup, đơn vị kết nối chiến lược, tạo nên diễn đàn hợp tác đầu tư mới giữa FLC và các đối tác Trung Đông.

Tại buổi làm việc, đại diện phía Ả Rập đánh giá Việt Nam là thị trường hấp dẫn với dòng vốn quốc tế, nhờ những lợi thế hiếm có về cảnh quan thiên nhiên, quỹ đất ven biển rộng lớn và tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng quy mô. Đây là cơ hội để các quỹ đầu tư khu vực Trung Đông tiếp cận các dự án chiến lược tại Việt Nam.

FLC đã giới thiệu tới đối tác hệ thống các quần thể du lịch nghỉ dưỡng lớn như FLC Quy Nhơn, FLC Hạ Long, FLC Quảng Trị, vốn được đánh giá cao nhờ vị trí chiến lược và mô hình đa tiện ích bao gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf và trung tâm hội nghị.

Bà Hương Trần Kiều Dung (áo trắng đứng giữa) - Phó chủ tịch thường trực của Tập đoàn FLC tái xuất bất ngờ trong buổi gặp gỡ và làm việc với Hội đồng Doanh nhân Ả Rập.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hương Trần Kiều Dung nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong chiến lược phát triển mới của FLC. Bà cho rằng việc kết nối với cộng đồng doanh nhân khu vực Trung Đông không chỉ thu hút nguồn lực tài chính lớn mà còn đem đến kinh nghiệm đầu tư quốc tế, mở rộng cơ hội phát triển bền vững cho các dự án tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, sau buổi làm việc, các bên sẽ phối hợp tổ chức khảo sát thực địa tại các quần thể du lịch lớn của FLC để đánh giá cơ hội đầu tư cụ thể, mở ra triển vọng hợp tác chiến lược trong thời gian tới.

Bà Hương Trần Kiều Dung (sinh năm 1978) là Tiến sĩ Luật Quy hoạch – Xây dựng, Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp và có gần 20 năm kinh nghiệm tư vấn về quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng, triển khai dự án, đầu tư, mua bán và sáp nhập tại Việt Nam.

Bà giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn FLC từ năm 2015 đến năm 2017, sau khi nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại tập đoàn cũng như tại các công ty thành viên. Đầu năm 2017, bà được bầu là Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn và chính thức kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ tháng 7/2018.

Sau phiên họp thường niên ngày 5/5/2020, bà Hương Trần Kiều Dung chính thức được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros FLC Faros.

Trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán” tại Tập đoàn FLC, phiên sơ thẩm tháng 8/2024 đã tuyên phạt bà Hương Trần Kiều Dung mức án 8 năm 6 tháng tù.

Đến tháng 6/2025, sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ và các tình tiết giảm nhẹ, tòa phúc thẩm đã giảm hình phạt xuống còn 3 năm 6 tháng tù kèm mức phạt bổ sung 2 tỷ đồng.