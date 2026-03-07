Cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại ở đâu?

Sau gần 3 năm bị dừng giao dịch, cổ phiếu của FLC đã có thể tự do chuyển nhượng trở lại từ ngày 6/3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex được giao quản lý sổ cổ đông và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư.

Theo đó, Artex sẽ thực hiện thủ tục nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Có hai cách được FLC đưa ra để cổ đông nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Thứ nhất, cổ đông trực tiếp đến trụ sở của Chứng khoán Artex để làm thủ tục.

Thứ hai, cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thay, với điều kiện giấy ủy quyền phải được công chứng hợp lệ và nêu rõ nội dung ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cổ phần.

Với các giao dịch cổ phiếu FLC, kể từ ngày 6/3, các cổ đông sở hữu có thể trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu. Thủ tục chi tiết các giao dịch này sẽ thực hiện dựa trên hợp đồng giao dịch theo mẫu có xác nhận tại Chứng khoán Artex.

Như vậy sau gần 3 năm bị dừng giao dịch, cổ phiếu FLC đã được tự do giao dịch trở lại. FLC khẳng định đang tiếp tục thực hiện quá trình tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động.

Ngoài ra, toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tập đoàn cho biết đang nỗ lực để thực hiện quá trình tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động, nhằm xây dựng FLC phát triển vững mạnh, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông cũng như tri ân sự tin tưởng của quý cổ đông đã dành cho tập đoàn trong suốt thời gian vừa qua.

Chứng khoán Artex là công ty chứng khoán có liên quan đến hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Công ty từng có giai đoạn hoạt động dưới cái tên Chứng khoán BOS nhưng đã đổi lại tên cũ là Artex từ tháng 7 năm ngoái sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Artex cũng đã chuyển trụ sở về Tầng 1, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Trước đó, gần 710 triệu cổ phiếu FLC đã chính thức hủy đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) từ ngày 6/3/2026. Trước đó, VSDC đã ngừng cung cấp các dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu đối với toàn bộ cổ phiếu FLC từ ngày 27/2/2026.