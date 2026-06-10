Giá vàng SJC giảm mạnh, giao dịch quanh mốc 140 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 10/6 niêm yết ở mức 135 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 140 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 9/6.

Sáng 10/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 135 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 140 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 9/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 134,8-139,8 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng so với sáng 9/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng, giảm 5,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 135-140 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng so với ngày 9/6.

Giá vàng thế giới điều chỉnh mạnh

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 10/6 giao dịch ở mức 4.184 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.342 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 132,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua (9/6).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 7,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch giữa tuần, thị trường kim loại quý toàn cầu tiếp tục hứng chịu một đợt xả hàng ồ ạt, đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng về sát ngưỡng tâm lý nguy hiểm 4.184 USD/ounce. Đây là mức giá thấp nhất của vàng được ghi nhận kể từ ngày 23/3, đánh dấu một bước lùi sâu của kim loại quý dưới sức ép từ "gọng kìm kép": căng thẳng địa chính trị Trung Đông và bóng ma thắt chặt tiền tệ từ Phố Wall.

Cục diện vùng Vịnh vừa bị đẩy vào vòng xoáy khủng hoảng mới sau khi quân đội Mỹ chính thức kích hoạt các đợt không kích trả đũa khốc liệt nhắm vào Iran, liên quan đến vụ một máy bay trực thăng của quân đội Mỹ bị bắn hạ trước đó. Đòn ăn miếng trả miếng trực diện này đã xé nát thỏa thuận ngừng bắn mong manh vừa đạt được, dập tắt mọi hy vọng về một tiến trình hòa bình toàn diện và tiếp tục kéo dài tình trạng phong tỏa gần như hoàn toàn tại Eo biển chiến lược Hormuz.

Hệ lụy là giá dầu thô lập tức bị đẩy lên mức cao kỷ lục, kích hoạt rủi ro lạm phát toàn cầu. Đối với các tài sản không sinh lời cố định như vàng, áp lực lạm phát năng lượng kéo dài không còn là bệ đỡ, mà đã trở thành mối đe dọa lớn khi nó buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì trạng thái thắt chặt tiền tệ.

Nỗi lo sợ về một chu kỳ thắt chặt tiền tệ kéo dài càng có thêm cơ sở khi giới đầu tư nhìn lại báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-farm Payrolls) được công bố trước đó. Sức mạnh nội tại của nền kinh tế đang thúc đẩy các định chế tài chính đặt cược lớn vào kịch bản Fed sẽ tăng lãi suất bổ sung trước khi khép lại năm nay. Trong ngắn hạn, tâm lý phòng thủ thụ động đang bao trùm toàn bộ thị trường.

Giá bitcoin giảm 2,4%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 10/6, giá Bitcoin đang phải hứng chịu một đợt lao dốc rất mạnh, hiện giao dịch sát chốt chặn nguy hiểm 61.301 USD/BTC, bốc hơi thêm 2,4% giá trị chỉ trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (65.745 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất thị trường ghi nhận mức sụt giảm nặng nề lên tới 6,8%.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm kỷ lục lên tới 24,5% so với mức ghi nhận một tháng trước (81.171 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư 30 ngày lún sâu vào sắc đỏ phản ánh một cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục và cắt lỗ kỹ thuật trên quy mô lớn chưa từng có của các định chế tài chính xuyên suốt chuỗi ngày khủng hoảng vĩ mô bủa vây.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 195 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.228 tỷ USD chiếm 49,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.