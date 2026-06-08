Chủ khu du lịch quốc tế Đồi Rồng bị xử phạt

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương - chủ đầu tư khu du lịch quốc tế Đồi Rồng ở Hải Phòng- vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Theo nhà chức trách, Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương không thực hiện công bố thông tin định kỳ với nhiều tài liệu bắt buộc, gồm báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán bán niên các năm 2023, 2024, 2025 và báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với hàng loạt tài liệu liên quan đến trái phiếu và báo cáo tài chính trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023.

Dự án khu du lịch Đồi Rồng do Đầu tư và Du lịch Vạn Hương làm chủ đầu tư. (Ảnh: Geleximco).

Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập năm 2010, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Doanh nghiệp được biết đến với vai trò chủ đầu tư khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Hải Phòng, thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Geleximco do ông Vũ Văn Tiền sáng lập.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Đầu tư và Du lịch Vạn Hương ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 321 tỷ đồng, đánh dấu sự đảo chiều đáng kể trong kết quả kinh doanh.

Trước đó, doanh nghiệp đã trải qua nhiều năm thua lỗ liên tiếp, với mức lỗ ròng khoảng 155 tỷ đồng năm 2024; 62 tỷ đồng năm 2023 và 5,4 tỷ đồng năm 2022.

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, tình trạng lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã được xóa bỏ, chuyển từ mức âm gần 249 tỷ đồng cuối năm 2024 sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 72 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Về khả năng sinh lời, các chỉ số cũng được cải thiện rõ rệt. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) chuyển từ -0,53% lên 1,1%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ -5,54% lên 10,3%.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Đầu tư và Du lịch Vạn Hương đạt khoảng 3.122 tỷ đồng, tăng hơn 321 tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 3.000 tỷ đồng, còn phần tăng chủ yếu đến từ lợi nhuận sau thuế tích lũy trong năm.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vẫn ở mức rất cao, khoảng 26.100 tỷ đồng, dù đã giảm nhẹ so với mức 26.500 tỷ đồng của năm 2024.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh, từ 7.900 tỷ đồng lên 11.000 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước. Với quy mô vốn chủ sở hữu hơn 3.100 tỷ đồng, tỷ lệ dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu đạt khoảng 3,5 lần, tăng đáng kể so với mức 2,8 lần của năm trước.

Trong khi đó, nợ vay ngân hàng giảm nhẹ từ khoảng 1.700 tỷ đồng xuống còn 1.600 tỷ đồng.

Một số khoản mục nợ khác cũng ghi nhận biến động. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 5.000 tỷ đồng xuống còn 4.000 tỷ đồng, trong khi phải trả dài hạn khác giảm từ 9.100 tỷ đồng xuống 7.600 tỷ đồng.

Về cơ cấu vốn, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm nhẹ từ 0,90 xuống 0,89 lần, còn hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 9,4 lần xuống 8,3 lần, cho thấy mức độ đòn bẩy tài chính vẫn ở mức cao.

Ở góc độ thanh khoản, hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,66 lần xuống 1,36 lần, trong khi hệ số thanh toán nhanh giảm từ 0,52 lần xuống 0,43 lần, phản ánh áp lực thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp vẫn khá lớn.