Lãi suất huy động PVcomBank lên tới 10%/năm

Để hưởng mức lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, khách hàng phải có số dư tiền gửi mở mới từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Chiều 11/6, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) niêm yết mức lãi suất cao nhất tại lên tới 10%/năm với kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng. Song, ngân hàng cũng lưu ý mức lãi này được áp dụng tại quầy cho số dư tiền gửi mở mới từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Cũng tại kỳ hạn này, nếu khách hàng gửi tại quầy cho số dư tiền gửi dưới 2.000 tỷ đồng chỉ nhận được mức lãi suất 5,3% cho 12 tháng và 5,5% cho 13 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động thông thường tại quầy, PVcomBank đang áp dụng mức 4,75%/năm cho các kỳ hạn từ 1-5 tháng. Các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng được hưởng lãi suất 5%/năm.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, từ 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 5,8%/năm. Trong khi đó, các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần được hưởng lãi suất 0,5%/năm.

Còn nếu gửi tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng được hưởng lãi suất 5,6%/năm, cao hơn mức 5,3%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng. Đối với các khoản tiền gửi trực tuyến từ 15 tháng trở lên, lãi suất được PVcomBank niêm yết ở mức cao nhất là 6,3%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân của PVcomBank.

Đáng chú ý, cuối tháng 5, Ngân hàng Nhà nước có công chỉ đạo các Ngân hàng Nhà nước Khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để yêu cầu, quán triệt các chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 về việc giảm mặt bằng lãi suất; đồng thời chỉ đạo các Ngân hàng Nhà nước Khu vực tập trung tăng cường tổ chức kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, cơ quan này tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay của thị trường và của từng tổ chức tín dụng, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các tổ chức tín dụng để có chính sách, biện pháp kịp thời nhằm yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảm mặt bằng lãi suất của tổ chức tín dụng theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức tín dụng.