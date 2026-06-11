Trước khi loạt lãnh đạo bị bắt, TV3 góp mặt ở những công trình điện nào?

TV3 giới thiệu đã thực hiện hơn 5.000 dự án, trong đó trên 50 dự án thi công và thiết kế công trình điện.

Mới đây, loạt lãnh đạo gồm chủ tịch, tổng giám đốc và kế toán trưởng của CTCP Tư vấn xây dựng Điện 3 (PECC3 - Mã: TV3) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Trước đó một loạt các công ty ngành điện khác cũng có lãnh đạo bị bắt trong vòng 1 tháng qua là Tập đoàn PC1 (Mã: PC1), CTCP Tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1 - Mã: TV1), CTCP Tư vấn xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2).

Tư vấn xây dựng Điện 3 góp mặt ở những công trình điện nào?

CTCP Tư vấn xây dựng Điện 3 tiền thân là Phòng Thiết kế điện trực thuộc Công ty Điện lực miền Nam. Do nhu cầu phát triển nguồn và lưới điện nên Phân viện Quy hoạch và thiết kế điện được thành lập để thay thế cho Phòng Thiết kế điện của Công ty Điện lực miền Nam.

Sau nhiều lần thay đổi, đến tháng 1/2007, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng điện 3 thành CTCP Tư vấn xây dựng điện 3.

Hiện trụ sở chính của TV3 đặt tại địa chỉ 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP HCM.

Trụ sở chính của TV3 đặt tại địa chỉ 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP HCM. Ảnh: TV3.

TV3 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát, thiết kế và dịch vụ kỹ thuật các công trình điện; xây dựng các công trình điện. Công ty giới thiệu đã thực hiện hơn 5.000 dự án, trong đó trên 50 dự án thi công và thiết kế.

Trong đó mảng tư vấn là mảng truyền thống của TV3 bao gồm lập quy hoạch phát triển điện lực; Báo cáo nghiên cứu khả thi; Thiết kế; Thẩm tra; Giám sát thi công; Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, đo vẽ bản đồ giải thửa; Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án lưới điện đến 500kV.

Thống kê trên website của TV3 cho thấy doanh nghiệp đã thực hiện trên 10 dự án đường dây 500kV như đoạn Đà Nẵng – Hà Tĩnh, Quảng Ninh – Hiệp Hòa, Long Phú – Ô Môn, Đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2,…

Đối với đường dây 220kV, TV3 đã tham gia tư vấn cho 19 dự án đường dây như Mỹ Tho – Bến Tre, Kiên Lương – Châu Đốc, Đông Hà – Huế, Cai Lậy – Cao Lãnh,… Bên cạnh đó còn có 14 dự án đường dây 110kV.

Ngoài ra, TV3 cũng tham gia tư vấn xây dựng điện cho hàng chục dự án Trạm biến áp 500kV, 220kV và 110kV.

Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên do TV3 tham gia tư vấn. Ảnh: TV3.

Ngoài các dự án đường dây, trạm biến áp, TV3 còn tham gia tư vấn xây dựng nhiều dự án thủy điện vừa và nhỏ; thủy điện tích năng, thẩm tra thiết kế và giám sát thi công các công trình thủy điện lớn có đập chính cao 100m thi công bằng công nghệ bê tông đầm lăn (RCC).

TV3 cũng giới thiệu công ty là tư vấn chính trong rất nhiều dự án nhà máy nhiệt điện và trung tâm nhiệt điện, đặc biệt là các dự án sau:

Quy hoạch các trung tâm nhiệt điện than Quảng Trạch (2400 MW), Long Phú (4400 MW), Quảng Trị (2400 MW), Nghi Sơn (1800 MW);

Lập, thiết kế và soạn thảo chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm khảo sát công trường) cho các dự án sau: Nhà máy nhiệt điện than Long Phú 1 (2×600 MW), nhà máy nhiệt điện than Sông Hậu 1 (2×600 MW); Các dự án BOT: Nhà máy nhiệt điện than Long Phú 2 (2×600 MW), nhà máy nhiệt điện than Nghi Sơn 2 (2×600 MW).

Bên cạnh đó còn có Nhà máy nhiệt điện than Nghi Sơn 1 (2×300 MW), nhà máy điện chu trình hỗn hợp Ô Môn IV (750 MW), nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 (2×600 MW), nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 mở rộng (1×600 MW),...

TV3 tham gia vào công việc lập, thiết kế và soạn thảo chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án nhiệt điện, trong đó có Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Ảnh: Nhiệt điện Nghi Sơn 1.



Hiện diện tại nhiều công trình điện trọng điểm, lợi nhuận TV3 dao động 10-20 tỷ đồng/năm

TV3 có vốn điều lệ 95 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm 48,78% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, Công ty TNHH VP Invest sở hữu 18,03% và bà Bùi Thị Kim Yến nắm 11%. Hơn 22% còn lại thuộc về các cổ đông khác.

Thống kê từ giai đoạn 2020 đến nay cho thấy, doanh thu thuần của TV3 hằng năm đạt loanh quanh 200 – 400 tỷ đồng. Trong đó kết quả này suy giảm mạnh trong 5 năm liên tiếp trước khi ghi nhận sự phục hồi trong năm 2025 với mức 315 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của TV3 chỉ dao động 10 tỷ - 20 tỷ đồng trong suốt 6 năm qua. Tương ứng với tỷ suất lợi nhuận/doanh thu khoảng 5% - 8%/năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Phân tích báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 cho thấy TV3 đem về doanh thu thuần 315 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khoảng 3/4 là đến từ doanh thu đối với các bên liên quan (Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, Trung và Nam).

Trong khi đó, giá vốn cho dịch vụ khảo sát, tư vấn thiết kế là 229 tỷ, chiếm 73% doanh thu thuần, nên lợi nhuận gộp của TV3 còn 86 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lãi gộp đạt 27%.

Trong khi chi phí tài chính chỉ chiếm chưa tới 3 tỷ đồng, thì chi phí hoạt động lại là thứ ngốn nhiều tiền của TV3 nhất và đều tăng mạnh trong năm 2025 vừa qua. Riêng chi phí nhân công tương đương gần một nửa doanh thu (151 tỷ đồng), gần gấp đôi năm 2024.

Chi phí nhân công chiếm gần một nửa tổng chi phí sản xuất kinh doanh của TV3. Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2025.

Sau khi trừ các chi phí khác, TV3 lãi sau thuế gần 17 tỷ đồng, tăng 43%.

Tính tới hết năm 2025, quy mô tài sản của TV3 đạt gần 290 tỷ đồng, trong đó khoảng một nửa là đến từ các khoản phải thu (145 tỷ đồng) từ các ban QLDA các công trình, song đã phải trích lập dự phòng 37 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Lượng tiền, tương đương loanh quanh 24 tỷ đồng cùng với 53 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị khác.

Đáng nói, TV3 không sử dụng đòn bẩy quá nhiều, với dư nợ đi vay hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn chưa tới 11 tỷ đồng. Những khoản nợ phải trả của TV3 (124 tỷ) lại đến chủ yếu từ phải trả người lao động và nộp thuế nhà nước.