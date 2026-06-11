Vì sao VN-Index tăng nhưng nhiều nhà đầu tư không có lãi?

Lãnh đạo Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đánh giá thị trường ở thời điểm hiện tại đang diễn biến trái chiều khi VN-Index đi lên nhưng trên thực tế phần lớn nhà đầu tư lại không đạt được mức sinh lời tương xứng.

Thực tế phũ phàng trên sàn chứng khoán

“Nếu phải tóm tắt trạng thái hiện nay của thị trường bằng một câu ngắn gọn, tôi cho rằng đó là chỉ số tăng nhưng nhiều nhà đầu tư không có lãi” là nhận định về thị trường chứng khoán của ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Phân tích CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) tại diễn đàn Vietnam Investment Forum - Summer Summit tổ chức vào chiều 11/6.

Theo ông Hạnh, đây là điểm phản ánh rõ nhất sự trái chiều của thị trường ở thời điểm hiện tại khi VN-Index đi lên, điểm số thị trường khá tích cực nhưng trên thực tế phần lớn nhà đầu tư lại không đạt được mức sinh lời tương xứng.

“Nói cách khác, câu chuyện tăng điểm của chỉ số và hiệu quả đầu tư của đa số nhà đầu tư đang có sự chênh lệch đáng kể”, lãnh đạo SHS nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc Trung tâm Phân tích, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Ảnh: VIF.

Bước sang nửa cuối năm 2026, theo ông Hạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam đang hội tụ đồng thời cả cơ hội lẫn thách thức. Ở chiều tích cực, nền kinh tế vẫn duy trì triển vọng tăng trưởng cao, lợi nhuận doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện, đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy và câu chuyện nâng hạng ngày càng trở nên rõ nét hơn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn phải đối mặt với nhiều biến số khó lường từ bên ngoài, từ địa chính trị, giá hàng hóa, lạm phát cho tới diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu.

Điều đó khiến bài toán đầu tư trong giai đoạn hiện nay không còn đơn thuần là dự báo VN-Index tăng hay giảm mà là nhận diện đúng nơi dòng tiền có khả năng tập trung và tìm ra những cơ hội tạo ra lợi nhuận vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường.

Lạc quan hơn, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán VPS đánh giá thị trường đang đi lên trong dài hạn.

“Về bản chất, nếu quan sát cả thị trường Mỹ lẫn Việt Nam, chúng ta thấy mỗi năm đều thiết lập đỉnh cao mới, mặc dù có những chu kỳ nghỉ ngơi kéo dài hơn.

Trong năm 2026, VN-Index cũng đã hai lần chạm mốc 1900 - 1920 điểm, nghĩa là đã vượt đỉnh lịch sử của nhiều năm. Điều này cho thấy niềm tin rõ ràng rằng sau những nhịp rung lắc, thị trường sẽ tích lũy rồi tiếp tục vượt đỉnh. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Việc tích lũy có thể kéo dài vài tháng và chúng ta chưa thể dự báo chính xác”, ông Khánh nói.

Theo lãnh đạo VPS, thị trường cần thời gian để phản ánh các yếu tố về chính trị, sự chững lại trong nước, xu hướng lãi suất cũng như niềm tin của nhà đầu tư. Thanh khoản hiện tại phản ánh rõ rệt những điều đó. Nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn từ nay đến cuối năm, chẳng hạn như câu chuyện nâng hạng thị trường hay dòng tiền khối ngoại quay trở lại.

“Quan điểm của tôi trong giai đoạn chờ đợi này là quản lý danh mục kiểm soát tốt, ưu tiên lựa chọn hàng hóa chất lượng và chờ đón những cơ hội mới. Việc phân bổ tài sản đóng vai trò quan trọng. Từ đầu năm, tại các hội thảo, tôi đã khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu từ 30% đến 50%. Việc điều chỉnh tăng nhẹ tỷ trọng không đáng kể, quan trọng nhất vẫn là chiến lược phân bổ tài sản. Trong những tháng cuối năm, dù có thách thức, tôi cho rằng vẫn luôn tồn tại cơ hội ở từng nhóm ngành. Điều này phụ thuộc vào khả năng và tầm nhìn của nhà đầu tư”, ông Khánh nói.

Theo vị chuyên gia, khi thị trường biến động mạnh hoặc chững lại, đó là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, quan sát và tìm kiếm những cơ hội đáp ứng tiêu chuẩn đầu tư của mỗi người.

Điểm sáng thuộc về nhóm bán lẻ

Theo quan điểm của ông Trần Thăng Long - Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), nếu phải đưa ra một lựa chọn mang tính tương đối an toàn nhưng vẫn có khả năng hưởng lợi tốt khi thị trường thuận lợi thì nhóm doanh nghiệp bán lẻ là một lựa chọn đáng chú ý. Đây không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp đơn lẻ, mà hiện nay trên thị trường có nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang niêm yết và nhìn chung đều đang hoạt động khá ổn định, với mức tăng trưởng tương đối tích cực.

“Tôi nghĩ không nhất thiết phải nêu tên cụ thể từng doanh nghiệp, nhưng có thể thấy rằng khoảng 3 - 4 doanh nghiệp lớn trong ngành đều đang cho thấy những kết quả kinh doanh tích cực và xu hướng vận hành tốt. Vì vậy, xét trong bối cảnh hiện tại, bán lẻ có thể được xem là một trong những lựa chọn tương đối cân bằng, phù hợp với nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định nhưng vẫn có tăng trưởng”, ông Long nhấn mạnh.

Với vai trò chuyên gia trong lĩnh vực phân tích cổ phiếu, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán VPS nói rằng sẽ ưu tiên những doanh nghiệp có tiềm năng hấp dẫn, kết quả kinh doanh khả quan và nhiều triển vọng. "Hiện tại, tôi đang có một vài cái tên. Tôi thích một doanh nghiệp cảng và một doanh nghiệp cao su. Thực tế cũng còn một vài cái tên khác, nhưng có lẽ chỉ nên nói ít như vậy”, vị chuyên gia tiết lộ.