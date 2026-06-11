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Giá trúng thầu tổ hợp pháo hoa Đà Nẵng cao hơn 30.000 đồng/m2 so với giá khởi điểm

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Công ty TNHH Công viên Châu Á là đơn vị trúng đấu giá với giá trúng thầu 36.458.000 đồng/m2, tương đương hơn 1.750 tỷ đồng.

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Công ty TNHH Công viên Châu Á là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (phường Ngũ Hành Sơn).
Công ty TNHH Công viên Châu Á là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (phường Ngũ Hành Sơn).

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (phường Ngũ Hành Sơn).

Theo đó, Công ty TNHH Công viên Châu Á (địa chỉ số 1 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng; do bà Phùng Thị Thanh Thủy làm Giám đốc) là đơn vị trúng đấu giá với giá trúng đấu giá là 36.458.000 đồng/m2, cao hơn 30.000 đồng/m² so với giá khởi điểm (khởi điểm là 36.428.000 đồng/m2).

Khu đất trúng đấu giá có vị trí giáp đường Phạm Hữu Kính, đường An Tự Công Chúa và cầu Tiên Sơn; giáp sông Hàn và một phần vỉa hè đường Chương Dương và giáp đường Mỹ An 8, Hoài Thanh, Phan Hành Sơn và đất dự án, khu dân cư hiện trạng.

Khu đất có tổng diện tích dự án là gần 210.400 m2; trong đó, diện tích đấu giá là 48.000 m² (gồm các khu A3, A6, A7, A8 và SK) và diện tích không đấu giá là 162.300 m² (đất cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật).

Đất có mục đích sử dụng là thương mại, dịch vụ và đất công cộng kết hợp; hình thức cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

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Từ khóa:

#Tổ hợp pháo hoa quốc tế #Đà Nẵng #Công ty TNHH Công viên Châu Á

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