Sau Exciter, Suzuki Satria bản mới chốt lịch ra mắt trong tháng 7

Không lâu sau khi thông tin về Exciter thế hệ mới xuất hiện, Suzuki cũng xác nhận thời điểm ra mắt Satria F150 mới với nhiều thay đổi đáng chú ý.

Phân khúc xe côn tay 150 cc tại Việt Nam sắp có thêm sản phẩm mới khi Suzuki thông báo chuẩn bị ra mắt Satria F150 vào ngày 4/7 tới. Theo hình ảnh gửi đến truyền thông, sự kiện sẽ diễn ra tại một trường đua ở TP.HCM.

Suzuki Việt Nam xác nhận sẽ ra mắt Satria F150 mới vào ngày 4/7 tới, nhiều khả năng bao gồm cả phiên bản Pro vừa được giới thiệu tại Indonesia.

Không chỉ là bản nâng cấp thông thường, Satria F150 mới được chú ý vì có thể bổ sung phiên bản Pro bên cạnh bản tiêu chuẩn. Tại Indonesia, biến thể này có giá từ 34,9 triệu Rupiah (tương đương 54,8 triệu đồng). Trong khi đó, Satria F150 tiêu chuẩn có giá từ 31 triệu Rupiah, tương đương 48,6 triệu đồng.

So với bản hiện hành, Satria Pro thay đổi rõ nhất ở phần đầu xe với cụm đèn trước thiết kế góc cạnh hơn, đi kèm hệ thống LED phân tầng. Cách tạo hình mới giúp xe trông hiện đại và thể thao hơn, trong khi vẫn giữ phom hyper-underbone gọn nhẹ quen thuộc của dòng Satria.

Satria Pro tại Indonesia được nâng cấp đáng kể với thiết kế đầu xe mới, phanh ABS cùng nhiều tiện ích hiện đại như khóa thông minh và kết nối điện thoại. Ảnh: Suzuki.

Những thay đổi về thiết kế đi cùng với một số nâng cấp đáng kể về trang bị. Tại Indonesia, Satria Pro có phanh ABS, khóa thông minh, kết nối điện thoại Suzuki Ride Connect, cổng sạc USB và bộ ly hợp trợ lực, chống trượt SCAS. Nếu các trang bị này được đưa về Việt Nam, Satria F150 mới sẽ có thêm điểm nhấn trong nhóm xe côn tay phổ thông.

Động cơ của Satria F150 mới nhiều khả năng vẫn là loại DOHC 147 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất khoảng 18,1 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn 13,6 Nm. Thông số này gần như không khác biệt so với bản cũ, nhưng việc bổ sung ly hợp trợ lực, chống trượt có thể giúp xe vận hành dễ kiểm soát hơn, đặc biệt khi sang số nhanh hoặc dồn số.

Hiện Suzuki Satria F150 đang được bán tại Việt Nam với giá niêm yết 53,5 triệu đồng. Nếu được nâng cấp về trang bị như thị trường Indonesia, Satria F150 đời mới tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ có giá bán cao hơn phiên bản hiện hành.

Suzuki Satria F150 tiêu chuẩn tại Indonesia vẫn giữ thiết kế hyper-underbone quen thuộc với cụm đèn trước nhỏ gọn và động cơ DOHC 147 cc. Ảnh: Suzuki.

Sự xuất hiện của Satria F150 mới diễn ra trong bối cảnh phân khúc xe côn tay 150 cc đang có nhiều chuyển biến. Yamaha Exciter thế hệ mới hé lộ thời gian ra mắt trong tháng 7, còn Honda Winner R cũng vừa được nâng cấp cách đây chưa lâu. Vì vậy, mẫu xe mới của Suzuki được kỳ vọng sẽ giúp cuộc cạnh tranh trong phân khúc này sôi động hơn trong thời gian tới.