Doanh nghiệp địa ốc bước vào mùa cổ tức, một ông lớn chi gần 25.000 tỷ tiền mặt

Một dự án BĐS tại TP.HCM. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Vinhomes dự kiến chi gần 25.000 tỷ đồng

Sau mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, nhóm doanh nghiệp bất động sản bước vào giai đoạn triển khai kế hoạch phân phối lợi nhuận. Bức tranh năm nay cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp về hình thức chi trả cổ tức.

Nổi bật nhất là CTCP Vinhomes (mã CK: VHM, HoSE) với kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 6.000 đồng. Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 25.000 tỷ đồng cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng lên kế hoạch phát hành thêm hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (21/4/2026).

Một số doanh nghiệp khác vẫn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt. CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) chốt ngày giao dịch không hưởng quyền 12/6/2026 để trả cổ tức tỷ lệ 5% (tương ứng 500 đồng/cổ phiếu). Với hơn 485 triệu cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 243 tỷ đồng, thanh toán vào ngày 30/6/2026.

Một "ông lớn" khác trong mảng BĐS khu công nghiệp là Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) cũng đã được ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Với hơn 767 triệu cổ phiếu lưu hành, ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 1.534 tỷ đồng. Thời điểm chốt quyền sẽ được công bố sau.

Doanh nghiệp địa ốc ưu tiên phát hành cổ phiếu để giữ lại dòng tiền

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp chia tiền mặt, phần lớn doanh nghiệp BĐS còn lại lựa chọn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hoặc tăng vốn, nhằm giữ lại nguồn lực cho hoạt động đầu tư và tái cấu trúc.

Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG): Sau khi đã tạm ứng 5% bằng tiền mặt vào đầu năm, Hà Đô tiếp tục triển khai đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Quy mô đợt phát hành dự kiến khoảng 370 tỷ đồng, nâng tổng tỷ lệ cổ tức năm nay lên mức 15%. Dự kiến thời gian chốt quyền và phát hành sẽ rơi vào cuối Quý II hoặc trong Quý III/2026 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Với bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR), sau giai đoạn dồn lực tái cơ cấu và đưa dư nợ trái phiếu về 0, PDR đánh dấu sự trở lại bằng phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Phương án chia cổ tức đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý. Ngày chốt danh sách cụ thể sẽ được HĐQT thông báo tối thiểu trước 7-10 ngày làm việc.

Bất động sản An Gia (Mã: AGG) dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và phát hành khoảng 2,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng lên khoảng 1.813,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2026.

Trong khi đó, Nhà Khang Điền (Mã: KDH) dự kiến phát hành hơn 112,2 triệu cổ phiếu (tăng vốn điều lệ thêm 1.122 tỷ đồng) để dồn lực cho các dự án trọng điểm tại khu Tây và khu Đông TP.HCM. Ban lãnh đạo công ty cho biết thời điểm phát hành cụ thể vẫn đang được cân nhắc lựa chọn để phù hợp với lộ trình mở bán các dự án trọng điểm trong nửa cuối năm.

CTCP Tập đoàn CEO (Mã: CEO) cũng chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/6 để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 28,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:5. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 9/6/2026, ngày đăng ký cuối cùng 10/06/2026.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 283 tỷ đồng, được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của CEO Group sẽ tăng từ hơn 5.674 tỷ đồng lên gần 5.958 tỷ đồng.

Nằm trong nhóm các doanh nghiệp đang tái cấu trúc mạnh, Novaland (Mã: NVL) không thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt nhằm ưu tiên dòng tiền hoàn thiện pháp lý dự án và thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này triển khai phương án phát hành hơn 167 triệu cổ phiếu thưởng để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40:3 (tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần). Động thái này giúp vốn điều lệ của Novaland vượt mốc 24.020 tỷ đồng. Theo đó ngày giao dịch không hưởng quyền vào 10/6/2026, ngày đăng ký cuối cùng 11/6/2026.