Hé lộ 2 ngân hàng cấp vốn hơn 626.000 tỷ đồng cho siêu dự án Trục đại lộ sông Hồng

Sơ bộ tổng mức đầu tư của siêu dự án Trục đại lộ sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng, trong đó vốn huy động chiếm 85%, tương đương 626.418 tỷ đồng. Hiện có 2 ngân hàng quốc doanh được giao bảo đảm nguồn vốn hoặc làm đầu mối thu xếp vốn cho dự án.

Phối cảnh Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử UBND Hà Nội.

UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành quyết định phê duyệt nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo quyết định, nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh 3 tập đoàn lớn gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải và CTCP Tập đoàn Hòa Phát. Đại diện liên danh là CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, với người đại diện là ông Trần Đăng Khoa, hiện là Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

Địa điểm thực hiện dự án tại địa bàn 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác; trong đó phân chia thành 5 nhóm dự án: 4 nhóm dự án đầu tư xây dựng (gồm 18 dự án thành phần) và một nhóm dự án Giải phóng mặt bằng độc lập.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của liên danh nhà đầu tư là 110.545 tỷ đồng, tương đương gần 15% tổng vốn. Vốn huy động hợp pháp khác là 626.418 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Hà Nội là 2 ngân hàng chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn huy động hoặc làm đầu mối cung cấp tài chính cùng các tổ chức tín dụng khác để bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án này.

Nguồn vốn này được xác nhận thông qua các văn bản cam kết được 2 chi nhánh ngân hàng phát hành tháng 5/2026.

Theo UBND TP Hà Nội, việc thanh toán cho nhà đầu tư sẽ được thực hiện bằng quỹ đất theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP, pháp luật về đất đai và các quy định liên quan. Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2038.

Trong một diễn biến liên quan, UBND TP Hà Nội cũng vừa có quyết định thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm các lãnh đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, định hướng công tác truyền thông chính sách, thông tin, tuyên truyền dự án; được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.