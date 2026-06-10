Hóa chất Đức Giang tính rời cuộc chơi ethanol ở Lâm Đồng

Dự án cồn tại tỉnh Lâm Đồng được Hóa chất Đức Giang mua lại thông qua hình thức đấu giá mua tài sản vào tháng 4/2024 với số tiền 253 tỷ đồng. Đây là tài sản bị Agribank kê biên để thi hành án đối với Công ty TNHH Đại Việt.

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa ban hành nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang, thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông.

Theo đó, HĐQT giao quyền cho Chủ tịch cùng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông chủ động tìm kiếm đối tác, đàm phán, xác định giá trị chuyển nhượng của nhà máy và ký kết hợp đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Hoạt động này dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2026.

Nhà máy Cồn Đức Giang, thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông quản lý tại tỉnh Đắk Nông (cũ).

Nhà máy Cồn Đức Giang trước đây được hình thành trên cơ sở tiếp nhận từ Nhà máy Cồn Đại Việt tại Khu công nghiệp Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng), được Hóa chất Đức Giang mua lại thông qua hình thức đấu giá mua tài sản vào tháng 4/2024.

Đây là tài sản bị Agribank kê biên để thi hành án đối với Công ty TNHH Đại Việt. Giá mua đấu giá của Hóa chất Đức Giang là 253 tỷ đồng cho toàn bộ máy móc, thiết bị, nhà làm việc, các công trình xây dựng khác,…

Sau khi đấu giá thành công, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông chịu trách nhiệm quản lý và vận hành nhà máy với tên gọi mới là Nhà máy Cồn Đức Giang.

Nhà máy bắt đầu tái khởi động và chạy thử từ tháng 11/2024, với sản phẩm chính là cồn, công suất khoảng 50.000 tấn/năm. Sản phẩm này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất nhiên liệu sinh học, đồ uống có cồn và cồn y tế.

Bên cạnh đó, quá trình lên men còn tạo ra khí CO 2 như một sản phẩm phụ, với ước tính mỗi tấn cồn sản xuất tương ứng khoảng 0,95 tấn CO 2 . Khi vận hành tối đa công suất, sản lượng CO 2 có thể đạt khoảng 47.500 tấn mỗi năm.

Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo doanh nghiệp, nhờ lợi thế về nguồn nguyên liệu sẵn có và nhu cầu thị trường nội địa đối với cồn khá lớn, công suất nhà máy có thể được mở rộng lên khoảng 150.000 tấn/năm, gấp 3 lần hiện tại. Đồng thời, vị trí gần Nhà máy NPK Đắk Nông cũng giúp tối ưu chi phí quản lý và vận hành trong hệ thống.

Tại báo cáo thường niên năm 2025, Hóa chất Đức Giang cho biết tổng số tiền giải ngân cho dự án trong năm vừa qua là 64,5 tỷ đồng. Dự kiến dự án hoàn thành đầu tư và chạy thử vào quý III/2026.

Chủ tịch Đào Hữu Huyền và con trai Đào Hữu Duy Anh cùng nhiều lãnh đạo khác của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Quyết định chuyển nhượng nhà máy cồn của Hóa chất Đức Giang đặt trong bối cảnh tập đoàn đang đối diện với loạt khủng hoảng sau biến cố lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, bắt tạm giam.

Các khai trường 25 và 19B chưa thể hoạt động trở lại do vướng mắc pháp lý đã ảnh hưởng đáng kể đến nguồn nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra tháng 5/2026, ông Lưu Bách Đạt, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT cho biết việc thiếu hụt nguồn quặng tự khai thác khiến công ty phải tăng cường mua nguyên liệu từ bên ngoài và nhập khẩu bổ sung, kéo theo chi phí đầu vào gia tăng.

Theo ban lãnh đạo, đây là một trong những yếu tố gây áp lực lên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Trong bối cảnh nguồn nguyên liệu trong nước có hạn và giá một số đầu vào như lưu huỳnh biến động mạnh do tác động từ tình hình địa chính trị thế giới, công ty đang chủ động tìm kiếm thêm các nguồn cung thay thế nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Đối với Khai trường 25, dự án hiện vẫn tạm dừng hoạt động để chờ kết luận từ cơ quan điều tra. Các bước triển khai tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả xử lý của cơ quan chức năng.

Việc các mỏ nguyên liệu tạm dừng hoạt động khiến lợi nhuận quý I vừa rồi giảm 49% còn 409 tỷ. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ quý III/2021 do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh (giá tăng gấp 3 lần so với quý I/2025), điện, than cốc, amoniac... tăng mạnh.

Bên cạnh đó, quý I/2026 do Khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra nên công ty cũng sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài dẫn tới giá vốn mặt hàng phốt pho vàng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, ban lãnh đạo cho biết dự án Nghi Sơn dự kiến sẽ bắt đầu chạy thử từng phần vào cuối quý III hoặc đầu quý IV2026 và có sản phẩm thương mại trong quý IV tới. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những động lực hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đối với các dự án quy mô lớn khác, ban lãnh đạo cho biết HĐQT mới sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá và xem xét định hướng triển khai trong thời gian tới.

Không những khó khăn về tình hình kinh doanh, cổ phiếu DGC từ ngày 26/5 bị chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch (điều chỉnh từ chỉ được giao dịch phiên chiều sang chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn cách 15 phút trong phiên). Nguyên do là tập đoàn chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, quá 45 ngày so với thời hạn quy định.