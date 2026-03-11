Giá xăng tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 29.000 đồng/lít

Đêm 10/3, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Việc điều hành được thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3, cho phép điều chỉnh giá ngay khi giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 2.080 đồng lên 29.120 đồng/lít. E5 RON 92 tăng thêm 1.350 đồng lên 26.570 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 480 đồng lên 30.710 đồng/lít, dầu mazut tăng 3.380 đồng lên 24.700 đồng/kg. Riêng dầu hỏa giảm 2.710 đồng, còn 32.380 đồng một lít.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Sau hơn 3 năm thành lập quỹ, cơ quan điều hành quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể chi sử dụng xăng sinh học 4.000 đồng/lít, xăng khoáng 4.000 đồng/lít, dầu diesel 5.000 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut 4.000 đồng/lít.

Động thái này diễn ra khi trong 1 tuần qua, giá xăng tăng mạnh 3 phiên liên tiếp theo đà tăng của thế giới.

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới từ ngày 7/3 – 9/3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực vùng Vịnh đều cắt giảm sản lượng khai thác do việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn dẫn tới các kho chứa bị lấp đầy.

Bên cạnh đó là tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia và xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine diễn ra khiến giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng cao. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 27% lên 147,5 USD. Tương tự, dầu diesel thêm 20%, dầu hỏa 4% và mazut 41%.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ ngày 7/3 và kỳ điều hành ngày 10/3 là 139,3 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92, tăng gần 27%; 147,5 USD/thùng xăng RON 95, tăng 27%; 188,2 USD/thùng dầu hỏa, tăng 4%; 184,43 USD/thùng dầu diesel, tăng 20%; và 882,380 USD/tấn dầu mazut, tăng hơn 41%.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Liên Bộ cũng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng có 8 lần tăng, 4 lần giảm.