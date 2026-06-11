Giá vàng SJC và vàng thế giới lao dốc "không phanh"

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 11/6 niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 10/6.

Sáng 11/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 131 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 10/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 130,8-135,8 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng so với sáng 10/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 131-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng so với ngày 10/6.

Giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh mạnh

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 11/6 giao dịch ở mức 4.064 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.410 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 129,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua (10/6).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 6,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch sáng ngày (11/06/2026), thị trường kim loại quý toàn cầu tạm thời bước vào giai đoạn tái định hình biên độ, đưa giá vàng thế giới neo giữ ổn định quanh ngưỡng 4.064 USD/ounce (giằng co sát mốc 4.100 USD/ounce).

Đà rơi tự do đẩy giá vàng chạm đáy thấp nhất 7 tháng qua đã chính thức được phanh lại sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ phát đi thông báo hoàn tất chiến dịch không kích trả đũa khốc liệt nhắm vào các vị trí chiến lược của Iran.

Động thái "buông súng" đúng thời điểm này từ Washington đang nhen nhóm lại hy vọng khơi thông các kênh đối thoại ngoại giao bí mật, đồng thời hạ nhiệt bớt nỗi lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn diện.

Trước đó, chảo lửa vùng Vịnh đã bị đẩy lên đỉnh điểm nghẹt thở khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tehran cố tình dùng chiến thuật trì hoãn để câu giờ trên bàn đàm phán hiệp định hòa bình lâm thời, châm ngòi cho lệnh tấn công quân sự trực diện từ phía Mỹ.

Iran ngay sau đó đáp trả khốc liệt bằng việc dùng thiết bị bay không người lái tấn công các tàu vận tải quân sự của Mỹ tại Eo biển Hormuz.

Dù tiếng súng đã tạm ngưng, mặt bằng giá vàng vẫn bị găm chặt ở vùng đáy sâu do tình trạng phong tỏa gần như hoàn toàn mạch máu logistics của vịnh Ba Tư vẫn chưa được tháo gỡ triệt để.

Việc chi phí vận hành vận tải biển neo cao tiếp tục tiếp dầu cho nỗi sợ lạm phát chi phí đẩy dằng dẳng, buộc dòng vốn quốc tế phải chấp nhận thực tế rằng kỷ nguyên lãi suất cao sẽ còn kéo dài.

Xung lực vĩ mô càng trở nên phức tạp khi Bộ Lao động Mỹ vừa chính thức công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 vọt tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái - ghi nhận tốc độ lạm phát phi mã nhanh nhất trong hơn 3 năm qua dưới áp lực từ mức tăng 23,5% của nhóm hàng năng lượng. Tuy nhiên, do con số này hoàn toàn trùng khớp với các mô hình dự báo trước đó của Phố Wall nên thị trường đã không xảy ra hiện tượng hoảng loạn.

Giá bitcoin tăng 1,1%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch 11/06/2026, giá Bitcoin đang tạm thời dứt mạch rơi tự do, hiện giao dịch quanh ngưỡng 61.956 USD/BTC, nhích nhẹ 1,10% trong 24 giờ qua. Đà hồi phục mang tính phòng thủ này xuất hiện ngay sau khi quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất các đợt oanh tạc trả đũa nhắm vào Iran.

So với mức giá của 7 ngày trước (64.269 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh vẫn ghi nhận mức sụt giảm 3,6%. Biên độ tổn thất trong tuần được thu hẹp đáng kể nhờ lực cầu bắt đáy tại chốt chặn tâm lý 61.000 USD. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm lên tới 23,3% so với mức ghi nhận một tháng trước (80.748 USD/BTC).

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 197 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.241 tỷ USD chiếm 49,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.